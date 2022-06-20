Кризис смешал коньяк

Кризис, возникший из-за военного конфликта между Россией и Украиной, меняет расстановку сил на российском коньячном рынке. Владелец марки «Старый Кенигсберг» калининградский завод «Альянс-1892», занимавший первое место в рейтинге крупнейших производителей коньяка, уступил позиции конкурентам. Производитель сократил с начала 2022 года выпуск напитка более чем на 10%. Причиной могли стать проблемы с закупкой дистиллятов во Франции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Калининградский завод «Альянс-1892» (марки «Старый Кенигсберг», «Трофейный») за январь—май сократил разлив коньяка на 12% год к году, до 430 тыс. дал, опустившись с первого на третье место в рейтинге крупнейших производителей. Это следует из имеющихся у “Ъ” данных участников рынка. Первое место заняла ГК «Алвиса» («Старейшина», «Киновский»), выпустив 949 тыс. дал. На вторую строчку вышла Beluga Group (коньяки «Бастион», «Золотой резерв»), увеличив производство на 34%, до 459 тыс. дал. В целом выпуск коньяка в России за пять месяцев этого года вырос на 16% год к году, до 3,38 млн дал. В «Альянсе-1892» комментарий не предоставили.

Руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев отмечает, что за счет географического положения и налогового режима Калининградской области «Альянс-1892» до последнего времени мог использовать дистилляты из Франции. Но проблемы с логистикой и платежами из-за геополитического кризиса, видимо, заметно осложнили закупки сырья, и завод вынужден вырабатывать запасы, говорит он. Кроме того, добавляет господин Ставцев, поставки коньячных дистиллятов могли подпасть под санкции ЕС, так как стоимость одной емкости превышает €300.

По словам эксперта, теоретически «Альянс-1892» может попробовать найти поставщиков дистиллятов в Армении и Грузии, но из-за логистики себестоимость производства сильно возрастет, и компания утратит конкурентное преимущество. C началом кризиса «Альянс-1892» уведомлял торговые сети о повышении стоимости коньяка на 25–30%. На онлайн-витрине Winestyle семилетний «Старый Кенигсберг» продается по 871 руб. за бутылку 0,5 л, «Старейшина» аналогичной выдержки и объема — по 888 руб.

Директор по маркетингу «Алвисы» Светлана Ярцева уточняет, что группа увеличила производство коньяка на 114% год к году за счет органического роста бренда «Старейшина», а также включения в портфель марки «Киновский». Бренд ранее принадлежал московскому заводу КиН, для его разлива «Алвиса» также выкупила завод «Усовские винно-коньячные подвалы» в Подмосковье. По словам госпожи Ярцевой, группе удалось заключить новые контракты и увеличить поставки в сети. За оставшиеся семь месяцев года «Алвиса» планирует произвести и отгрузить более 2 млн дал коньяка.

В Beluga Group поясняют, что увеличить выпуск коньяка удалось в том числе за счет расширения складских помещений. Группа столкнулась с дефицитом ряда комплектующих и трудностями с логистикой, но справляется с проблемами, утверждают в компании. В Beluga Group рассчитывают на дальнейший рост в том числе за счет расширения ассортимента выдержанных коньяков и запуска продуктов в новых категориях.

Директор по маркетингу Luding Group Андрей Ушаков говорит, что в этом году на Коломенском винно-коньячном заводе планируется выпустить не менее 90 тыс. дал коньяка «Командирский», «Шато Темрюк» и «Адъютант». Поставки спиртов с юга России и из Армении идут по плану, отмечает он. Алкогольная сибирская группа в этом году планирует продать более 80 тыс. дал коньяка «Династия» против 45 тыс. дал годом ранее, сообщил ее представитель.

Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз отмечает, что у напитка есть хороший потенциал на фоне сокращения импорта крепкого алкоголя. Но, напоминает он, использование импортных дистиллятов для российского коньяка разрешено до 2027 года, поэтому производителям уже нужно задумываться о локализации производства полного цикла или переключении на другие категории. «Альянс-1892», приводит пример эксперт, строит завод по выпуску виски, и через несколько лет этот напиток может стать основным для компании.

Анатолий Костырев