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Коммерсантъ FM
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Промышленности помогут строем и в ногу

Минпромторг наводит порядок в технологических и индустриальных парках

Запрос государства на развитие собственных промышленных мощностей, технологий и инноваций изменил отношение центра к господдержке промышленности — на смену региональной самостоятельности приходит вертикальная структура помощи промышленным компаниям. Так, регионы получат единые для всех критерии индустриальных и технопарков, а также единый перечень возможных мер поддержки предприятий фондами развития промышленности — он может стать предметом торга с губернаторами и будет зависеть от эффективности существующих программ поддержки индустриальных территорий.

Председатель правительства Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Председатель правительства Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Председатель правительства Михаил Мишустин и заместитель председателя правительства, министр промышленности и торговли Денис Мантуров

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Белый дом на вчерашнем заседании правительства одобрил и внес в Госдуму поправки к закону «О промышленной политике» (488-ФЗ) — они корректируют схему промышленной поддержки в РФ в соответствии с запросом государства на технологический суверенитет и развитие импортозамещающих производств в условиях санкций. Как пояснил вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров, поправки касаются повышения гибкости использования финансовых и интеллектуальных ресурсов Фонда развития промышленности (ФРП). Так, Минпромторг сможет напрямую своим приказом расширять перечень работ фонда под социально-экономические вызовы. Кроме того, проект уточняет определения индустриальных парков и технопарков — сейчас регионы самостоятельно вводят новые виды и подвиды парков, что осложняет работу по развитию единой промышленной инфраструктуры и мер господдержки.

По словам главы правительства Михаила Мишустина, единообразие терминологии и унификация требований необходимы для перехода к новому режиму промышленной политики, где государство предусмотрит гарантии спроса, механизмы финансирования, промышленной ипотеки и налоговые льготы. Российские предприятия, напомним, оказались не в состоянии покрыть резко возросший спрос и заместить иностранных поставщиков, в результате правительство концентрирует меры поддержки импортозамещения в промышленности. При этом президент требует от правительства инновационных прорывов и обеспечения технологического суверенитета (см. “Ъ” от 18 июня и 16 июля).

Сейчас поддержка промпредприятий разрозненна и непрозрачна. Фонды развития промышленности могут оказывать финансовую и другую поддержку промпредприятиям, но список таких работ не систематизирован, следует из пояснительной записки к проекту, он и должен утвердить перечень возможных услуг фондов. С другой стороны, часть промплощадок в регионах сейчас лишена господдержки как по линии центра, так и регионов. Дело в том, что ее получение возможно при соответствии техно- и промпарков федеральному законодательству, тогда как в ряде субъектов РФ определения индустриальных (27 регионов) и технопарков (34) не соответствуют нормам 488-ФЗ. Кроме того, в регионах насчитывается более десяти собственных определений промплощадок («инвестиционный парк», «бизнес-парк», «парк высоких технологий» и так далее). Такая самостоятельность регионов снижает эффективность реализации мер господдержки.

В Минпромторге поясняют, что ранее, в 2021 году, были утверждены и согласованы с федеральными ведомствами единые требования к самим индустриальным паркам и промышленным технопаркам. Законопроект должен привести региональное законодательство в сфере промышленной инфраструктуры в соответствие федеральному. В ведомстве пока не детализируют возможный перечень полномочий ФРП и оказываемых ими услуг, состав возможных льгот, вероятно, подлежит обсуждению с регионами и будет зависеть от эффективности их применения.

В РСПП поправки к закону о промышленной политике поддержали. «Для бизнеса важны понятные и прозрачные процедуры взаимодействия. Бизнес доверяет ФРП, потому что у него понятные критерии оценки, требования к заявителям. При этом работа по приему заявок строится в электронном виде»,— отмечает исполнительный вице-президент РСПП Мария Глухова.

Диана Галиева

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