Денису Мантурову добавили должности

Владимир Путин в пятницу утвердил кадровые перестановки, направленные на решение проблем российского промпроизводства в условиях санкций,— промышленный вице-премьер Юрий Борисов отправлен в отставку, а его полномочия отданы новом зампреду правительства и главе Минпромторга Денису Мантурову. Ожидается, что совмещение двух постов ускорит принятие решений по импортозамещению в промышленности. Выступая перед созванной на внеочередное заседание Госдумой, господин Мантуров анонсировал запуск новых программ финансирования предприятий и выдачу госгарантий для закупок их продукции для нужд крупных государственных инвестпроектов. Новый вице-премьер также подтвердил концептуальное изменение промышленной политики — поддержка импортозамещения планируется только в стратегических отраслях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Мантуров во время внепланового заседания Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Денис Мантуров во время внепланового заседания Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума на внеочередном заседании в пятницу утвердила главу Минпромторга Дениса Мантурова на посту вице-премьера. Сразу после этого соответствующий указ был подписан президентом. Господин Мантуров сконцентрирует в своих руках промышленные и оборонные полномочия предшественника — Юрия Борисова. Сам господин Борисов назначен главой «Роскосмоса». Одновременно устранена неопределенность в отношении одного опустевшего вице-премьерского кресла — после произошедшего 12 июля расширения числа заместителей председателя правительства с 10 до 11 человек, новый указ вернул Белому дому прежнюю структуру управления.

Как ранее отмечал “Ъ” (см. номер от 13 июля), прежних полномочий для решения проблем промышленности в условиях санкций главе Минпромторга оказалось недостаточно. Его повышение до вице-премьера позволит увеличить скорость принятия решений по импортозамещению и быстрому освоению новых промышленных технологий. При этом в новой конструкции господин Мантуров становится не только исполнителем условной программы импортозамещения, но и ее идеологом.

В пятницу модель новой промышленной политики новый вице-премьер представлял Госдуме — на внеочередном заседании, созванном прежде всего для решения его «кадрового вопроса». Напомним, парламенту после правки Конституции надлежит утверждать кандидатуры вице-премьеров.

Судя по заявлениям Дениса Мантурова, концепция промышленной политики сохранена: стратегические документы в этой сфере выверены и синхронизированы, могут потребоваться лишь точечные корректировки, актуальное в условиях ограничений импортозамещение будет сконцентрировано лишь на стратегических направлениях.

Речь при этом идет об отклонении в ряде отраслей «от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета» (этот эвфемизм сейчас предлагается использовать для импортозамещения). Стратегические направления будут определяться в логике продовольственной и энергетической безопасности — в числе таких приоритетных отраслей господин Мантуров в пятницу назвал химпром, автопром, авиастроение, судостроение.

Изменения ждут и инфраструктуру финансовой поддержки промышленности. Кредитование малых производственных компаний Фондом развития промышленности ограничится займами до 5 млрд руб., чтобы подключить к поддержке средних и крупных корпораций другие институты развития и банковский сектор. Прорабатываются два механизма долгосрочного финансирования предприятий. Первый — долгосрочного заемного финансирования крупных промышленных проектов под госгарантии (он сейчас обсуждается с Минфином, пояснил Денис Мантуров). Второй механизм — кредитование импортозамещающих производств по ставке до 7% — разрабатывается по поручению президента. Поддержка предприятий будет усилена за счет гарантированного спроса со стороны государства, в том числе в рамках больших инфраструктурных проектов,— по ожиданиям нового вице-премьера консолидация спроса со временем позволит вытеснить импортную технику и оборудование.

Диана Галиева