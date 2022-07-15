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Коммерсантъ FM
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Денису Мантурову добавили должности

Глава Минпромторга стал промышленным вице-премьером

Владимир Путин в пятницу утвердил кадровые перестановки, направленные на решение проблем российского промпроизводства в условиях санкций,— промышленный вице-премьер Юрий Борисов отправлен в отставку, а его полномочия отданы новом зампреду правительства и главе Минпромторга Денису Мантурову. Ожидается, что совмещение двух постов ускорит принятие решений по импортозамещению в промышленности. Выступая перед созванной на внеочередное заседание Госдумой, господин Мантуров анонсировал запуск новых программ финансирования предприятий и выдачу госгарантий для закупок их продукции для нужд крупных государственных инвестпроектов. Новый вице-премьер также подтвердил концептуальное изменение промышленной политики — поддержка импортозамещения планируется только в стратегических отраслях.

Денис Мантуров во время внепланового заседания Госдумы

Денис Мантуров во время внепланового заседания Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Денис Мантуров во время внепланового заседания Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Госдума на внеочередном заседании в пятницу утвердила главу Минпромторга Дениса Мантурова на посту вице-премьера. Сразу после этого соответствующий указ был подписан президентом. Господин Мантуров сконцентрирует в своих руках промышленные и оборонные полномочия предшественника — Юрия Борисова. Сам господин Борисов назначен главой «Роскосмоса». Одновременно устранена неопределенность в отношении одного опустевшего вице-премьерского кресла — после произошедшего 12 июля расширения числа заместителей председателя правительства с 10 до 11 человек, новый указ вернул Белому дому прежнюю структуру управления.

Чем известен Юрий Борисов

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Как ранее отмечал “Ъ” (см. номер от 13 июля), прежних полномочий для решения проблем промышленности в условиях санкций главе Минпромторга оказалось недостаточно. Его повышение до вице-премьера позволит увеличить скорость принятия решений по импортозамещению и быстрому освоению новых промышленных технологий. При этом в новой конструкции господин Мантуров становится не только исполнителем условной программы импортозамещения, но и ее идеологом.

В пятницу модель новой промышленной политики новый вице-премьер представлял Госдуме — на внеочередном заседании, созванном прежде всего для решения его «кадрового вопроса». Напомним, парламенту после правки Конституции надлежит утверждать кандидатуры вице-премьеров.

Судя по заявлениям Дениса Мантурова, концепция промышленной политики сохранена: стратегические документы в этой сфере выверены и синхронизированы, могут потребоваться лишь точечные корректировки, актуальное в условиях ограничений импортозамещение будет сконцентрировано лишь на стратегических направлениях.

Речь при этом идет об отклонении в ряде отраслей «от абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета» (этот эвфемизм сейчас предлагается использовать для импортозамещения). Стратегические направления будут определяться в логике продовольственной и энергетической безопасности — в числе таких приоритетных отраслей господин Мантуров в пятницу назвал химпром, автопром, авиастроение, судостроение.

Чем известен Денис Мантуров

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Изменения ждут и инфраструктуру финансовой поддержки промышленности. Кредитование малых производственных компаний Фондом развития промышленности ограничится займами до 5 млрд руб., чтобы подключить к поддержке средних и крупных корпораций другие институты развития и банковский сектор. Прорабатываются два механизма долгосрочного финансирования предприятий. Первый — долгосрочного заемного финансирования крупных промышленных проектов под госгарантии (он сейчас обсуждается с Минфином, пояснил Денис Мантуров). Второй механизм — кредитование импортозамещающих производств по ставке до 7% — разрабатывается по поручению президента. Поддержка предприятий будет усилена за счет гарантированного спроса со стороны государства, в том числе в рамках больших инфраструктурных проектов,— по ожиданиям нового вице-премьера консолидация спроса со временем позволит вытеснить импортную технику и оборудование.

Диана Галиева

Фотогалерея

Как прошло внеплановое заседание Госдумы

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Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (в центре) и замглавы фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (в центре) и замглавы фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (слева) и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (слева) и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил предоставить списки депутатов, которые «опечалены необходимостью» приехать на внеплановое заседание Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил предоставить списки депутатов, которые «опечалены необходимостью» приехать на внеплановое заседание Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: сенатор от Чечни Сулейман Геремеев, первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Адам Делимханов и член комитета по экономической политике Александр Максимов

Слева направо: сенатор от Чечни Сулейман Геремеев, первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Адам Делимханов и член комитета по экономической политике Александр Максимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Замглавы комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Роза Чемерис и первый зампредседателя комитета по международным делам Шамсаил Саралиев

Замглавы комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Роза Чемерис и первый зампредседателя комитета по международным делам Шамсаил Саралиев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Госдума одобрила кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера — 394 депутата проголосовали за утверждение, один воздержался

Госдума одобрила кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера — 394 депутата проголосовали за утверждение, один воздержался

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (слева) и замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузнецов

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (слева) и замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузнецов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава во время заседания

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Замглавы фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг

Замглавы фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: первый вице-спикер Александр Жуков, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Слева направо: первый вице-спикер Александр Жуков, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков (в центре) и замглавы фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов (слева) и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Спикер Госдумы Вячеслав Володин попросил предоставить списки депутатов, которые «опечалены необходимостью» приехать на внеплановое заседание Госдумы

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: сенатор от Чечни Сулейман Геремеев, первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Адам Делимханов и член комитета по экономической политике Александр Максимов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Замглавы комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Роза Чемерис и первый зампредседателя комитета по международным делам Шамсаил Саралиев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Госдума одобрила кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера — 394 депутата проголосовали за утверждение, один воздержался

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман (слева) и замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Андрей Кузнецов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Михаил Берулава во время заседания

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Замглавы фракции «Единая Россия» Евгений Ревенко (слева) и председатель комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

Слева направо: первый вице-спикер Александр Жуков, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель Госдумы Вячеслав Володин

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

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