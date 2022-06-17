Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин представил план прорыва

Экономике предписано стать технологичной

Вызванная беспрецедентными санкциями программа импортозамещения по-прежнему обсуждается властями лишь в общем виде, показало выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Хотя президент назвал целями процесса появление прорывных технологий и формирование в РФ новой технологической экономики, предложенные механизмы поддержки скорее направлены на выращивание малых производств, способных встроиться в цепочки крупных компаний. На фоне слов о прорыве алгоритм решения существующих проблем бизнеса остается неясным — пока из-за санкций предприятия теряют доступ к технологиям и фиксируют отток квалифицированных кадров. Кроме того, запуску эффективного импортозамещения мешает отсутствие данных о потребностях экономических агентов.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Одной из ключевых тем выступления Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2022 помимо формулирования принципов экономической политики РФ, во многом базирующихся на противопоставлении опыту ЕС и США (макроэкономическая стабильность, социальная справедливость, открытость новым партнерам), стало импортозамещение. Возникшие из-за санкций проблемы компаний с оборудованием и комплектующими вновь названы новыми возможностями. «Все это является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым, научным потенциалом и суверенитетом»,— объявил президент.

Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2022. Главное

Читать далее

В условиях ограничений и вызовов российские власти намерены построить технологическую экономику — ее детали будут обсуждаться на ближайшем Совете по стратегическому развитию. Говорить будут о развитии инженерного образования, трансферте научных разработок в экономику, финансировании высокотехнологичных компаний, развитии сквозных технологий и о цифровой трансформации отраслей. Целями российского импортозамещения президент в пятницу назвал не замену и копирование чужих товаров, а создание собственных конкурентных технологий, товаров и сервисов.

Отметим, что пока представленный план технологического прорыва и конструкция будущей техноэкономики вызывают вопросы.

Основной мерой поддержки, как ожидается, станет дерегулирование — речь идет как о постоянном моратории на плановые проверки бизнеса (эксперименты в этой сфере действительно показали эффективность), так и о декриминализации бизнеса (инициативы по сокращению уголовных рисков администрация президента собирала в мае, см. “Ъ” от 22 мая).

Большинство мер поддержки будущего импортозамещения будут сконцентрированы в промышленности — это новые условия работы промышленных кластеров (льготные кредиты на срок до десяти лет со ставкой до 7%, низкие налоги, субсидиарная поддержка на старте, гарантированный спрос на продукцию за счет контрактов с госкомпаниями) и запуск промышленной ипотеки (кредит до 5% на покупку производственных площадей).

Однако де-факто эти меры позволят вырастить производственный малый бизнес, способный заменить иностранных поставщиков и встроиться в цепочки крупных компаний. Новых мер поддержки по стимулированию крупного бизнеса названо не было. К нему президент просто обратился с призывом инвестировать — потому что «дома безопаснее». Сам же бизнес пока предпочитает сокращать инвестиции и откладывает запуск новых проектов из-за высокой неопределенности и проблем с поставками оборудования.

При всей амбициозности долгосрочных целей не прозвучали варианты решения срочных проблем компаний — разрешенный параллельный импорт может лишь частично закрыть потребность небольших проектов в комплектующих, а поиск качественной альтернативы осложняется рисками вторичных санкций для крупных компаний.

В результате наряду с вдохновляющей риторикой на форуме звучали и заявления высших чиновников, в частности, о том, что вскоре, вероятно, придется разбирать на запчасти часть иностранного авиафлота для продолжения полетов.

Системная проблема российского импортозамещения состоит еще и в том, что достоверных данных о потребностях российской экономики у властей нет — для эффективной замены импорта потребуется инвентаризация оборудования и составление балансов по отдельным видам продукции, отмечали ранее ВЭБ.РФ и близкие к правительству источники “Ъ”. Также желаемый технологический прорыв осложняет отток квалифицированных кадров после 24 февраля.

Возможно, некоторую помощь в прорыве РФ смогут оказать партнеры по ЕАЭС. Выступивший в пятницу на сессии после Владимира Путина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о возможности предоставления российским инвесторам промышленных площадок с необходимой инфраструктурой и благоприятным инвестклиматом. В деловых кругах РФ, по данным “Ъ”, подобные планы уже обсуждаются. Впрочем, в Нур-Султане заинтересованы и в сохранении открытости торговли с третьими странами. «Вместо контрсанкций, которые, честно говоря, вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику со странами Азии и Ближнего Востока, Казахстан здесь мог бы сыграть полезную роль некоего буферного рынка»,— фактически предложил России «торговое посредничество» казахстанский президент.

Диана Галиева, Татьяна Едовина

Фотогалерея

ПМЭФ–2022

Предыдущая фотография
Руководитель Росреестра Олег Скуфинский (слева) и глава Минстроя Ирек Файзуллин на сессии «Соединяя пространство и технологии: новые решения для комплексного развития территорий»

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский (слева) и глава Минстроя Ирек Файзуллин на сессии «Соединяя пространство и технологии: новые решения для комплексного развития территорий»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (второй слева)

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (слева)

Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков (в центре)

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: министр экономического развития России Максим Решетников, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, министр финансов Антон Силуанов и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров перед началом пленарной сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры»

Слева направо: министр экономического развития России Максим Решетников, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, министр финансов Антон Силуанов и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров перед началом пленарной сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (слева) и глава ДНР Денис Пушилин

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (слева) и глава ДНР Денис Пушилин

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России), заместитель главы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн

Представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России), заместитель главы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов на пленарной сессии «Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения»

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов на пленарной сессии «Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров

Певец Филипп Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время пленарного заседания «Лекарственная безопасность: в основе сотрудничества — принцип гуманизма»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время пленарного заседания «Лекарственная безопасность: в основе сотрудничества — принцип гуманизма»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на подписании договора о строительстве торгово-развлекательного комплекса в поселке Новосаратовка, инвестором в котором стал певец Филипп Киркоров

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на подписании договора о строительстве торгово-развлекательного комплекса в поселке Новосаратовка, инвестором в котором стал певец Филипп Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на брифинге по вопросам внешней политики

Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на брифинге по вопросам внешней политики

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 13

Руководитель Росреестра Олег Скуфинский (слева) и глава Минстроя Ирек Файзуллин на сессии «Соединяя пространство и технологии: новые решения для комплексного развития территорий»

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров (второй слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Председатель совета директоров группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг (слева)

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков (в центре)

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Слева направо: министр экономического развития России Максим Решетников, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, министр финансов Антон Силуанов и председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров перед началом пленарной сессии «Российская экономика: современные вызовы и точки опоры»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин (слева) и глава ДНР Денис Пушилин

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Представитель движения «Талибан» (организация запрещена в России), заместитель главы торгово-промышленной палаты Афганистана Мохаммадюнис Хоссейн

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов на пленарной сессии «Новая стратегия развития МСП: вызовы, возможности, решения»

Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов  /  купить фото

Певец Филипп Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Александр Петросян  /  купить фото

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время пленарного заседания «Лекарственная безопасность: в основе сотрудничества — принцип гуманизма»

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на подписании договора о строительстве торгово-развлекательного комплекса в поселке Новосаратовка, инвестором в котором стал певец Филипп Киркоров

Фото: Коммерсантъ / Евгений Павленко  /  купить фото

Глава департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на брифинге по вопросам внешней политики

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

Смотреть

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...