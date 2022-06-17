Владимир Путин представил план прорыва

Вызванная беспрецедентными санкциями программа импортозамещения по-прежнему обсуждается властями лишь в общем виде, показало выступление Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Хотя президент назвал целями процесса появление прорывных технологий и формирование в РФ новой технологической экономики, предложенные механизмы поддержки скорее направлены на выращивание малых производств, способных встроиться в цепочки крупных компаний. На фоне слов о прорыве алгоритм решения существующих проблем бизнеса остается неясным — пока из-за санкций предприятия теряют доступ к технологиям и фиксируют отток квалифицированных кадров. Кроме того, запуску эффективного импортозамещения мешает отсутствие данных о потребностях экономических агентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Одной из ключевых тем выступления Владимира Путина на пленарном заседании ПМЭФ-2022 помимо формулирования принципов экономической политики РФ, во многом базирующихся на противопоставлении опыту ЕС и США (макроэкономическая стабильность, социальная справедливость, открытость новым партнерам), стало импортозамещение. Возникшие из-за санкций проблемы компаний с оборудованием и комплектующими вновь названы новыми возможностями. «Все это является стимулом к построению экономики, обладающей полным, а не частичным технологическим, производственным, кадровым, научным потенциалом и суверенитетом»,— объявил президент.

В условиях ограничений и вызовов российские власти намерены построить технологическую экономику — ее детали будут обсуждаться на ближайшем Совете по стратегическому развитию. Говорить будут о развитии инженерного образования, трансферте научных разработок в экономику, финансировании высокотехнологичных компаний, развитии сквозных технологий и о цифровой трансформации отраслей. Целями российского импортозамещения президент в пятницу назвал не замену и копирование чужих товаров, а создание собственных конкурентных технологий, товаров и сервисов.

Отметим, что пока представленный план технологического прорыва и конструкция будущей техноэкономики вызывают вопросы.

Основной мерой поддержки, как ожидается, станет дерегулирование — речь идет как о постоянном моратории на плановые проверки бизнеса (эксперименты в этой сфере действительно показали эффективность), так и о декриминализации бизнеса (инициативы по сокращению уголовных рисков администрация президента собирала в мае, см. “Ъ” от 22 мая).

Большинство мер поддержки будущего импортозамещения будут сконцентрированы в промышленности — это новые условия работы промышленных кластеров (льготные кредиты на срок до десяти лет со ставкой до 7%, низкие налоги, субсидиарная поддержка на старте, гарантированный спрос на продукцию за счет контрактов с госкомпаниями) и запуск промышленной ипотеки (кредит до 5% на покупку производственных площадей).

Однако де-факто эти меры позволят вырастить производственный малый бизнес, способный заменить иностранных поставщиков и встроиться в цепочки крупных компаний. Новых мер поддержки по стимулированию крупного бизнеса названо не было. К нему президент просто обратился с призывом инвестировать — потому что «дома безопаснее». Сам же бизнес пока предпочитает сокращать инвестиции и откладывает запуск новых проектов из-за высокой неопределенности и проблем с поставками оборудования.

При всей амбициозности долгосрочных целей не прозвучали варианты решения срочных проблем компаний — разрешенный параллельный импорт может лишь частично закрыть потребность небольших проектов в комплектующих, а поиск качественной альтернативы осложняется рисками вторичных санкций для крупных компаний.

В результате наряду с вдохновляющей риторикой на форуме звучали и заявления высших чиновников, в частности, о том, что вскоре, вероятно, придется разбирать на запчасти часть иностранного авиафлота для продолжения полетов.

Системная проблема российского импортозамещения состоит еще и в том, что достоверных данных о потребностях российской экономики у властей нет — для эффективной замены импорта потребуется инвентаризация оборудования и составление балансов по отдельным видам продукции, отмечали ранее ВЭБ.РФ и близкие к правительству источники “Ъ”. Также желаемый технологический прорыв осложняет отток квалифицированных кадров после 24 февраля.

Возможно, некоторую помощь в прорыве РФ смогут оказать партнеры по ЕАЭС. Выступивший в пятницу на сессии после Владимира Путина президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил о возможности предоставления российским инвесторам промышленных площадок с необходимой инфраструктурой и благоприятным инвестклиматом. В деловых кругах РФ, по данным “Ъ”, подобные планы уже обсуждаются. Впрочем, в Нур-Султане заинтересованы и в сохранении открытости торговли с третьими странами. «Вместо контрсанкций, которые, честно говоря, вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику со странами Азии и Ближнего Востока, Казахстан здесь мог бы сыграть полезную роль некоего буферного рынка»,— фактически предложил России «торговое посредничество» казахстанский президент.

Диана Галиева, Татьяна Едовина