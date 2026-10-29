Самолет авиакомпании «Азимут» вернулся в Ереван из-за проблем с кондиционерами
Самолет российской авиакомпании «Азимут», следовавший из Еревана в Минеральные Воды, подал сигнал тревоги и вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с системой кондиционирования. Об этом сообщил ТАСС представитель перевозчика.
«Мы на месте детально изучим причину. По нашим сведениям, ничего серьезного»,— уточнил собеседник агентства. Сейчас «Азимут» готовит резервный самолет для отправки пассажиров в Минеральные Воды.
Самолет подал сигнал бедствия через 20 минут после вылета из Еревана. По данным «Звезды», на борту находится около ста человек.