Страховщикам жмет каско

Автомобильные виды страхования — обязательное ОСАГО и добровольное каско — по итогам первого полугодия показали сопоставимый рост премий. Однако по итогам года их результаты должны сильно разойтись, полагают эксперты, каско покажет падение в районе 20%. Страховщики надеются снизить негативный эффект за счет привлечения клиентов более дешевыми продуктами, однако это создает риск убытков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как показал опрос крупнейших страховых компаний, в том числе «РЕСО-Гарантии», «АльфаСтрахования» и ВСК, общие сборы премий по каско увеличились в январе-июне на 11–30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это сопоставимо с ростом сегмента ОСАГО (на 15%, см. “Ъ” от 28 июля). Абсолютные цифры участники рынка не раскрывают, однако, исходя из данных ЦБ за первое полугодие 2021 года, объем рынка каско в этом полугодии превысил 110 млрд руб. Объем страховых выплат в сегменте за полугодие показал рост 10–20%.

По данным ЦБ, общий сбор страховых премий по итогам 2021 года составил 1,8 трлн руб. На каско пришлось примерно 207 млрд руб. (12% рынка). Это соизмеримо с объемом собранных премий по ОСАГО, который превысил 225 млрд руб. (около 13% от общих сборов).

Участники рынка отмечают, что рост сборов и выплат по каско связан с подорожанием автомобилей и запчастей, а также со стагнацией автокредитования (при котором каско чаще всего обязательно). Только в марте стоимость новых автомобилей увеличилась в среднем на 40%, а по ряду моделей — на 60% (см. “Ъ” от 4 апреля). Автозапчасти за март—апрель автозапчасти выросли в цене на 30% (см. “Ъ” от 13 мая).

Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» Павел Самиев отмечает, что средняя цена полиса по каско в первом полугодии выросла примерно на 25% по сравнению с январем—июнем прошлого года. По словам старшего управляющего продуктом по автострахованию «РЕСО-Гарантии» Павла Яковлева, как минимум половина из продаваемых новых машин страховались по каско, поскольку покупались в кредит. Между тем, согласно данным АЕБ, продажи новых легковых машин в первом полугодии были более чем вдвое ниже, чем годом ранее.

Вместе с тем динамика ОСАГО и каско по итогам года кардинально разойдется, полагают эксперты. Если по обязательному страхованию ожидается рост на 15–20%, то по добровольному участники рынка ждут заметного снижения.

По оценке директора центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгении Васильевой, рынок каско по итогам года сократится на 10–20% в условиях падения продаж новых автомобилей и сокращения выдачи автокредитов. По оценкам экспертов, по этим сегментам ожидается двукратное снижение продаж. За ними последует и рынок каско.

Начальник управления по работе с автопроизводителями АСТ Андрей Сучков поясняет, что на стабильном рынке каско в среднем росло на 5–10% в год. Однако в текущей ситуации этот сегмент для страховых компаний становится убыточным в связи с тем, что весь текущий портфель, по сути, страховался на прежних тарифах, а убытки по нему урегулируются уже по новым ценам, поясняет господин Сучков. Кроме того, по его словам, отсутствие нового бизнеса не позволяет страховщикам компенсировать убытки по действующим полисам за счет новых сборов.

Чтобы сгладить негативный эффект, страховщики нацеливаются на привлечение новых клиентов. По словам гендиректора компании «Союз Страховые брокеры» Олега Ханина, примерно 40% автовладельцев приобретают каско вне сопровождения к автокредиту. Страховщики могут предлагать страхование с покрытием только от определенных рисков, франшизу или «поминутное каско» (раздельное страхование автомобиля при движении и на стоянке), чтобы привлечь клиентов более дешевым и индивидуализированным предложением.

Экономия при покупке урезанного каско доходит до 80% в сравнении с полным пакетом, отмечает директор департамента андеррайтинга и управления продуктами СК «Согласие» Павел Нефедов. Господин Яковлев добавляет, что разработка страховых продуктов для машин из сегмента трейд-ин также поможет сгладить падение рынка. Павел Самиев обращает внимание, что если компания неправильно рассчитает потенциальную убыточность по подобным программам, то премия может снизиться больше, чем объем потенциальных обязательств, что может привести к чистому убытку по этим программам.

Юлия Пославская, Полина Трифонова