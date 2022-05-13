Кузовная боль

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Как выяснил “Ъ”, с начала кризиса автозапчасти подорожали в среднем на 30%. Сложности с поставками в РФ привели к существенному дефициту бамперов, стекол и фар, из-за чего цены порой вырастали в шесть раз относительно рекомендованных уровней. Проблемы есть также с поставками электроники для автомобилей. Разрешение параллельного импорта запчастей пока ситуацию не улучшило.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Запчасти для кузовного ремонта, замена которых была наиболее популярна в последние месяцы, по итогам апреля подорожали в среднем на 31% к февралю, следует из данных «Тинькофф Страхования». Больше всего среди наружных кузовных элементов, вне зависимости от марки автомобиля, подорожали бамперы (передний и задний) — на 34% и 32% соответственно. На 32% также прибавили в цене передние фары, крылья — на 31%, передние двери — на 30%, капоты, задние двери и решетки радиатора — на 29%. Меньше всего подорожали стекла — на 26%.

Заместитель гендиректора по сервису «Авилона» Алексей Гуляев говорит, что запчасти для осуществления кузовного ремонта сейчас «в наиболее заметном дефиците». «В целом запасы комплектующих на складах тают. Имеющихся объемов хватит на два-четыре месяца работы»,— заключает он. «Для относительно старых моделей (пять лет и старше) доступны неоригинальные кузовные запчасти, есть предложения по б/у,— рассказывает директор по сервисному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.— На новые и уникальные модели — острый дефицит кузовных деталей (от стекол и фар до крыльев и бамперов)». Расходные запасные части (фильтры, колодки, диски) есть в наличии, оригинальные и неоригинальные, продолжает он. Также «относительно нормально», по словам дилера, обстоит ситуация с деталями подвески (рычаги, амортизаторы, подшипники), но с агрегатными деталями и электронными блоками действительно есть сложности (особенно с уникальными — под VIN-номер автомобиля).

На сегодняшний день около 30–35% техцентров испытывают сложности с наличием комплектующих, особенно деталей для двигателя, амортизаторов, частей подвески, электроники, а также некоторых расходников: моторного масла, фильтров, свечей зажигания, говорит руководитель сервиса Fresh Auto Илья Иванский. Дефицит по некоторым запчастям наблюдался еще в период пандемии, отмечает он, но ситуация существенно ухудшилась после начала военных действий на Украине. Запчасти были затронуты санкциями ЕС, а единственным доступным путем доставки из Азии осталась железная дорога.

На этом фоне стало невозможным как доставить комплектующие на конвейеры автозаводов в РФ, так и обеспечить сервисные работы.

Дилеры говорят об удорожании запчастей в среднем на 30% с февраля. При этом в апреле, говорит Роман Тимашов, «прайсы были стабильны, если сравнивать с мартом, по каким-то позициям даже было снижение». Как только возникает дефицит востребованной позиции, рынок реагирует кратным увеличением, поясняет он: «Мы видели позиции, на которые стоимость превышала рекомендованную розничную цену в шесть раз».

По данным Russian Automotive Market Research (НАПИ), средняя цена оригинальных запчастей по страховой корзине по итогам апреля выросла на 96,6%, до 94,2 тыс. руб., если ориентироваться на прайс-листы автоконцернов. По прайсу на агрегаторах — 85,1%, до 104,3 тыс. руб. Но темпы удорожания в апреле значительно замедлились — рост составил несколько тысяч рублей.

Рост цен на автозапчасти и их ограниченная доступность уже привели к тому, что ЦБ позволил страховщикам рассчитывать стоимость ремонта в рамках ОСАГО только по неоригинальным запчастям для сдерживания стоимости полиса. По каско государство цены не регулирует. «Рост цен на запчасти в среднем на 30% привел к тому, что многие игроки рынка предлагают доплату за действующие полисы каско порядка 20–40%. Это позволяет сохранять объем страхового покрытия на прежнем уровне и избежать случаев, в которых клиент, даже не сильно повредивший дорогостоящую часть автомобиля, может столкнуться с тем, что его транспортное средство будет признано не подлежащим восстановлению»,— говорит гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко.

Дистрибуторы уже готовы оплачивать дилерам оригинальные запчасти, найденные ими на рынке и ввезенные без разрешения правообладателя (см. “Ъ” от 25 апреля). Кроме того, Минпромторг легализовал «параллельный импорт» ряда комплектующих (см. «Ъ-Онлайн» от 6 мая). Но пока это никак не увеличило доступность комплектующих, говорит Илья Иванский. Он отмечает, что основные причины дефицита — волатильность валют, невозможность прозрачного ценообразования и логистические проблемы, в том числе нехватка контейнеров для транспортировки морским путем и сбои в привычных маршрутах. Другие дилеры также говорят о сложностях с доставкой и отменах заказов, но в целом надеются на улучшение ситуации за счет «параллельного импорта» — в том числе на снижение цен.

Ольга Никитина