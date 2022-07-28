Промышленное производство с видом на спад

Свежие данные Росстата о промышленном производстве свидетельствуют о сокращении объемов выпуска во втором квартале на 1,7% в годовом выражении — снижение оценивается в 1,8% в июне после 1,7% и 1,6% в мае и апреле. Между тем внутригодовая динамика (месяц к месяцу с учетом сезонности) свидетельствует о стабилизации темпов промышленного производства: после спада на 0,1% в мае в июне аналитики зафиксировали нулевую динамику показателя. Стабилизация выпуска в мае—июне во многом объясняется пополнением запасов готовой продукции, но уже в июне опросы свидетельствовали о спаде выпуска на фоне снижения спроса и наполнения товарных запасов (см. “Ъ” от 28 июня).

Важнее выглядят данные различных опережающих индексов, свидетельствующие о продолжении ухудшения деловых настроений. Росстат фиксирует ухудшение деловой активности в июле: минус 3,7% в обработке и минус 1,1% в добыче. Рост производства ограничивают неопределенность экономической ситуации и недостаточный спрос — его оценки в добыче и обработке обвалились на 18% и 29% соответственно. В добыче ситуацию в компании считают благоприятной 10%, удовлетворительной — 76%, в обрабатывающих производствах — 10% и 73% соответственно.

Индекс деловой среды от РСПП также фиксирует ухудшение делового климата — он снизился до 40,1 пункта (п.), потеряв 3,9 п. за месяц и 20,4 п. за год. Опрос РСПП показал разворот динамики индикаторов как промежуточного (минус 4 п., до 43,5 п., характеризует текущее производство), так и конечного спроса на продукцию компаний (минус 1,9 п., до 47,7 п.). Треть компаний планирует повысить цены продаж, о росте закупочных цен сообщили две трети респондентов.

Инвестиционная активность компаний также значимо снизилась: реализуют инвестпроекты 49% компаний против 60% в июне. Бизнес реже нанимает сотрудников и чаще оптимизирует издержки — за счет сокращения рабочего времени и социальных программ. Опубликованный ранее индекс прогнозов промышленности Института Гайдара в июле также показал снижение оптимизма предприятий по всем индикаторам — спроса, планам выпуска и найма (см. “Ъ” от 20 июля). Заметно выбиваются из тренда позитивные прогнозы Банка России: они фиксируют замедление спада в большинстве отраслей и улучшение ожиданий выпуска, спроса и снижения цен.

Диана Галиева