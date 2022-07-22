Занимательное ОСАГО

Ряд страховых компаний начали предлагать ОСАГО в кредит или в рассрочку. Эксперты связывают такую практику с желанием страховщиков увеличить клиентскую базу пусть и за счет наименее прибыльного направления. Механизм может заинтересовать граждан с серьезными повышающими коэффициентами, для которых ОСАГО стоит десятки тысяч рублей. Но участники рынка предупреждают, что эффект от таких маркетинговых ходов недолговечен и создает риски для резервов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Страховая компания «Согласие» начала продавать полисы ОСАГО в кредит через сервис ЮKassa, рассказали “Ъ” участники рынка. Для этого клиенту нужно на сайте компании рассчитать стоимость полиса и подать заявку. В ЮKassa пояснили, что страховая компания в данном случае получает единовременную выплату от микрофинансовой организации «Кредит Лайн», а клиент уже ей возвращает средства. В «Согласии» отказались от комментариев. Однако предложение не уникально: «Совкомбанк страхование» в ближайшее время также планирует запустить продажу полисов в рассрочку, сообщили “Ъ” в компании.

Страховка в кредит — нетипичная для рынка услуга. В ЦБ вообще говорят, что законодательство «не предполагает возможности продавать ОСАГО в рассрочку». Но, уточнили в регуляторе, страховая премия по ОСАГО может быть уплачена в том числе за счет кредита, полученного страхователем у банка—партнера страховщика.

По данным ЦБ, в первом квартале 2022 года рынок ОСАГО вырос на 4,6% за счет увеличения средней страховой премии, составив более 52 млрд руб. по сборам. Выплаты превысили 40 млрд руб. При этом число заключенных договоров сократилось на 1,4%. По оценке НКР, рынок ОСАГО в 2022 году может вырасти на 10–15%. В целом страховщики ожидают сокращения страхового рынка на 10% (см. “Ъ” от 25 мая).

Страховщики говорят, что во втором квартале развитие рынка ОСАГО особенно активизировалось. По словам заместителя гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игоря Иванова, дело во многом в том, что начал работу перестраховочный пул в ОСАГО, в котором страховщики могут перестраховывать свои договоры с высокорисковыми клиентами и таким образом нести меньшую долю ответственности. Повышает привлекательность сегмента и расширение тарифного коридора (на 26%, см. “Ъ” от 22 июня).

Независимый эксперт Андрей Бархота отмечает, что ОСАГО традиционно является убыточным сегментом, при этом именно оно выглядит наиболее очевидным путем к формированию клиентской базы, которая «восприимчива для осуществления кросс-продаж других финансовых продуктов». Такая модель, по его словам, особенно актуальна в условиях снижения доходов граждан, так как позволяет не допустить сжатия базы и страхового портфеля, создав потенциальный пул доходов на будущие периоды.

Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина отмечает, что при средней стоимости полиса для граждан на уровне 6 тыс. руб. предоставление рассрочки можно считать скорее маркетинговым ходом и возможностью привлечь клиента. Но услуга может быть востребована у водителей с максимальными повышающими коэффициентами, для которых стоимость полиса составляет десятки тысяч рублей, признает она.

В результате эксперты допускают, что практика распространится среди других компаний. По словам управляющего директора по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексея Янина, к продаже полисов ОСАГО в кредит или рассрочку могут прибегнуть страховщики, аффилированные с банками, поскольку им легче наладить взаимодействие в рамках единой инфраструктуры. Предоставление кредитного плеча будет применяться в небольших компаниях, которым срочно нужно привлекать денежные средства, пусть даже убыточных в будущем клиентов, считает заместитель гендиректора компании «Союз Страховые брокеры» Степан Деревянский.

Крупнейшие страховые компании по ОСАГО в 2021 году Выйти из полноэкранного режима Наименование компании Полученные страховые премии (млрд руб.) Страховые выплаты (млрд руб.) «РЕСО-Гарантия» 40,33 24,10 «АльфаСтрахование» 36,01 21,61 «Ингосстрах» 28,72 15,66 «Росгосстрах» 28,64 20,00 ВСК 18,09 12,92 СОГАЗ 12,01 8,26 Группа «Ренессанс Страхование» 9,50 5,15 «Согласие» 8,99 6,73 Группа страховых компаний «Югория» 8,45 4,98 Московская акционерная страховая компания 4,40 4,07 «Энергогарант» 4,38 3,00 «Тинькофф Страхование» 4,08 1,20 «Астро-Волга» 3,19 1,98 «Гелиос» 2,79 1,78 «Зетта Страхование» 2,74 1,52 «Совкомбанк страхование» 1,88 1,01 «Гайде» 1,56 2,08 «Двадцать первый век» 1,19 0,66 Объединенная страховая компания 1,16 1,04 «Армеец» 1,16 1,03 Открыть в новом окне По данным «Эксперт РА».

Однако эксперты предупреждают, что эффект от таких продаж недолговечен. По словам господина Деревянского, как показывает практика, наращивание рискового сегмента в портфеле приведет к увеличению выплат и коэффициента убыточности. Если возможность оформлять ОСАГО в кредит спровоцирует рост дебиторской задолженности и страховщикам не будет хватать резервов на выплаты, добавляет директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров, компаниям придется самостоятельно их компенсировать.

Юлия Пославская