Занимательное ОСАГО

Ряд страховых компаний начали предлагать ОСАГО в кредит или в рассрочку. Эксперты связывают такую практику с желанием страховщиков увеличить клиентскую базу пусть и за счет наименее прибыльного направления. Механизм может заинтересовать граждан с серьезными повышающими коэффициентами, для которых ОСАГО стоит десятки тысяч рублей. Но участники рынка предупреждают, что эффект от таких маркетинговых ходов недолговечен и создает риски для резервов.
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Страховая компания «Согласие» начала продавать полисы ОСАГО в кредит через сервис ЮKassa, рассказали “Ъ” участники рынка. Для этого клиенту нужно на сайте компании рассчитать стоимость полиса и подать заявку. В ЮKassa пояснили, что страховая компания в данном случае получает единовременную выплату от микрофинансовой организации «Кредит Лайн», а клиент уже ей возвращает средства. В «Согласии» отказались от комментариев. Однако предложение не уникально: «Совкомбанк страхование» в ближайшее время также планирует запустить продажу полисов в рассрочку, сообщили “Ъ” в компании.
Страховка в кредит — нетипичная для рынка услуга. В ЦБ вообще говорят, что законодательство «не предполагает возможности продавать ОСАГО в рассрочку». Но, уточнили в регуляторе, страховая премия по ОСАГО может быть уплачена в том числе за счет кредита, полученного страхователем у банка—партнера страховщика.
По данным ЦБ, в первом квартале 2022 года рынок ОСАГО вырос на 4,6% за счет увеличения средней страховой премии, составив более 52 млрд руб. по сборам. Выплаты превысили 40 млрд руб. При этом число заключенных договоров сократилось на 1,4%. По оценке НКР, рынок ОСАГО в 2022 году может вырасти на 10–15%. В целом страховщики ожидают сокращения страхового рынка на 10% (см. “Ъ” от 25 мая).
Страховщики говорят, что во втором квартале развитие рынка ОСАГО особенно активизировалось. По словам заместителя гендиректора «РЕСО-Гарантии» Игоря Иванова, дело во многом в том, что начал работу перестраховочный пул в ОСАГО, в котором страховщики могут перестраховывать свои договоры с высокорисковыми клиентами и таким образом нести меньшую долю ответственности. Повышает привлекательность сегмента и расширение тарифного коридора (на 26%, см. “Ъ” от 22 июня).
Независимый эксперт Андрей Бархота отмечает, что ОСАГО традиционно является убыточным сегментом, при этом именно оно выглядит наиболее очевидным путем к формированию клиентской базы, которая «восприимчива для осуществления кросс-продаж других финансовых продуктов». Такая модель, по его словам, особенно актуальна в условиях снижения доходов граждан, так как позволяет не допустить сжатия базы и страхового портфеля, создав потенциальный пул доходов на будущие периоды.
Старший директор рейтингов финансовых компаний НРА Татьяна Никитина отмечает, что при средней стоимости полиса для граждан на уровне 6 тыс. руб. предоставление рассрочки можно считать скорее маркетинговым ходом и возможностью привлечь клиента. Но услуга может быть востребована у водителей с максимальными повышающими коэффициентами, для которых стоимость полиса составляет десятки тысяч рублей, признает она.
В результате эксперты допускают, что практика распространится среди других компаний. По словам управляющего директора по страховым рейтингам агентства «Эксперт РА» Алексея Янина, к продаже полисов ОСАГО в кредит или рассрочку могут прибегнуть страховщики, аффилированные с банками, поскольку им легче наладить взаимодействие в рамках единой инфраструктуры. Предоставление кредитного плеча будет применяться в небольших компаниях, которым срочно нужно привлекать денежные средства, пусть даже убыточных в будущем клиентов, считает заместитель гендиректора компании «Союз Страховые брокеры» Степан Деревянский.
Крупнейшие страховые компании по ОСАГО в 2021 году
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По данным «Эксперт РА».
Однако эксперты предупреждают, что эффект от таких продаж недолговечен. По словам господина Деревянского, как показывает практика, наращивание рискового сегмента в портфеле приведет к увеличению выплат и коэффициента убыточности. Если возможность оформлять ОСАГО в кредит спровоцирует рост дебиторской задолженности и страховщикам не будет хватать резервов на выплаты, добавляет директор департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Денис Макаров, компаниям придется самостоятельно их компенсировать.