В запчастном порядке

ЦБ намерен разрешить страховым компаниям расширить коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев более чем на четверть в обе стороны. Регулятор объясняет это резким подорожанием запчастей, стоимость которых при ремонте после ДТП должна покрывать автогражданка. В Российском союзе автостраховщиков указывают в связи с этим на ряд категорий водителей, «убыточность по которым существенно превосходит ту цену, которую они платят за страховку, первыми среди них являются водители такси». В Банке России при этом заверяют, что для аккуратных, не создающих ДТП водителей, расходы не увеличатся. Страховщики прогнозируют, что средний рост тарифов составит 10–15%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Таксисты, которые чаще других водителей попадают в аварии, по мнению представителей РСА, должны платить за полис более высокую цену

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Таксисты, которые чаще других водителей попадают в аварии, по мнению представителей РСА, должны платить за полис более высокую цену

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Опубликованный проект указания Центробанка (.pdf) позволяет страховщикам повышать и снижать цены на полис ОСАГО. К примеру, если минимальная стоимость полиса для владельца легковой машины сейчас составляет 2,22 тыс. руб., а максимальная — 5,98 тыс. руб., то новый коридор стартует с 1,64 тыс. руб. и завершается 7,53 тыс. руб. Коридор таким образом расширен на 26%. Аналогично диапазон цен на автогражданку станет шире для владельцев мотоциклов и водителей такси — с 0,43–2 тыс. до 0,32–2,53 тыс. руб. и 2–12,5 тыс. до 1,49–15,7 тыс. руб. соответственно. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% в обе стороны. Проект указания будет обсуждаться до 28 июня, дата вступления в силу документа пока неизвестна.

Последний раз ЦБ расширял коридор на 10% в начале 2022 года для того, чтобы «страховые компании могли еще больше снижать тариф хорошим водителям и увеличивать стоимость страховки для автомобилистов с повышенным уровнем рисков», поясняли представители регулятора. На сей раз Банк России ссылается на подорожание запчастей, стоимость которых покрывается ОСАГО. «Самые "бьющиеся" при авариях детали подорожали в среднем на 28,7%, следует из обновленных справочников стоимости запчастей Российского союза автостраховщиков»,— отметили в пресс-службе ЦБ. Актуализированная версия справочников, с помощью которых рассчитывается размер страхового возмещения, применяется с 19 июня 2022 года. «В условиях резкого подорожания запчастей новые тарифы позволят страховщикам удерживать цены для аккуратных водителей за счет повышения стоимости страховки для аварийных»,— пояснил регулятор.

Расширение коридора позволит продолжить «начатый курс на либерализацию тарифов, когда аккуратные автовладельцы не доплачивают за токсичные категории водителей», подчеркнул президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс.

«Мы сейчас видим ряд категорий, убыточность по которым существенно превосходит ту цену, которую они платят за страховку, первыми среди них являются водители такси,— пояснил он.— Также мы проводим анализ ситуации с ОСАГО в регионах — там, где власти активно борются с мошенничеством, тариф снижается, средняя цена падает. В тех регионах, где растет мошенничество, ситуация обратная. Здесь такая же логика — жители одних регионов не должны доплачивать за других».

«Расширение можно назвать минимально достаточным для страхового рынка в сложившейся ситуации,— прокомментировал действия регулятора директор департамента анализа и моделирования "Росгосстраха" Алексей Володяев.— Рост стоимости запчастей с конца февраля составил уже 28%, и это, скорее всего, не предел».

Предложенные ЦБ изменения не означают автоматического повышения стоимости полиса до максимальной границы коридора, уверяет руководитель центра управления страховым портфелем по ОСАГО Страхового дома ВСК Татьяна Кудрявцева.

«Дисциплинированные водители с большим стажем платят меньше, высокоаварийные — больше,— говорит она.— Обсуждаемые изменения не станут исключением. Прогнозируем рост стоимости полиса для высокоаварийных водителей с небольшим стажем». Для «недотарифицированных» категорий водителей (например, молодежь без опыта вождения или таксисты) тарифный коридор надо было расширить давно, настаивает первый замгендиректора «Югории» Андрей Языков. Средний рост тарифов он оценивает в 10–15%. «С расширением тарифного коридора полисы ОСАГО подорожают в среднем на 10%»,— согласен директор департамента андеррайтинга и управления продуктами компании «Согласие» Павел Нефедов.

Предложение ЦБ будет способствовать укреплению конкуренции на рынке, полагает руководитель направления ОСАГО «СберСтрахования» Антон Пожидаев. «Но в текущих экономических реалиях речь вряд ли может идти о применении страховщиками нижней границы тарифного коридора,— говорит он.— Страховые компании смогут сделать аккуратным водителям более выгодные предложения, компенсировав сборы за счет цен для высокоубыточных клиентов».

Движение «Синие ведерки» провело опрос автомобилистов, который показал, что для 44% респондентов полис за последние три месяца подешевел.

«Это отражает то, как работают механизм тарифного коридора и конкуренция за аккуратных автомобилистов,— поясняет координатор движения Петр Шкуматов.— Как это ни парадоксально, но при росте стоимости запчастей и выплат цена на полис для большого количества автомобилистов действительно дешевле». Сегодня в условиях, когда автомобиль снова стал почти предметом роскоши, многие водители изменили манеру поведения на дороге, поэтому аварий стало меньше, заметил господин Шкуматов.

Цены на запчасти за последние несколько месяцев увеличились на самом деле на 50–60%, утверждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, актуализированные справочники РСА и новые тарифы на ОСАГО этого не компенсируют. «Автовладельцы столкнутся не только с увеличением цен, но и с заниженными страховыми выплатами, не покрывающими стоимость ремонта,— говорит он.— В результате огромное количество автовладельцев откажутся от покупки подорожавшего полиса, а многие просто не смогут его себе позволить. Если сейчас по ряду регионов до 20% водителей ездят без ОСАГО, то с новым тарифами и число субъектов увеличится, и доля». Штраф за управление транспортным средством без полиса ОСАГО, напомним, составляет 800 руб.

Иван Буранов, Юлия Пославская