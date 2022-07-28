Украинский уголь коксуется в Европе

Украина продала в Европу крупнейшие объемы металлургического угля за последние три года. Причиной роста частичная остановка металлургических предприятий в самой стране на фоне роста спроса европейских металлургов. Раньше они получали российский уголь по железной дороге транзитом через Украину, но потеряли такую возможность из-за боевых действий. По мнению аналитиков, заместить российские поставки можно углем из Канады, США и Австралии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mstyslav Chernov / AP Фото: Mstyslav Chernov / AP

Украина в апреле—мае резко нарастила экспорт угля в Европу, следует из данных Eurostat. В апреле в страны ЕС было поставлено 54 тыс. тонн угля, а в мае — 82 тыс. тонн. Это очень большие экспортные объемы, если судить по статистике за последние несколько лет. За весь 2021 год украинский импорт составил 11,3 тыс. тонн, за 2020-й — 2,6 тыс. тонн, за 2019 год — 2 тыс. тонн. По данным европейской статистики, до 2014 года Европа закупала уголь объемами 2–5 млн тонн ежегодно, но после 2014 года, когда начались боевые действия в Донбассе и Украина потеряла контроль над основными угледобывающими районами, поставки сократились до минимальных значений.

Основой украинского импорта в ЕС является коксующийся уголь, который производит и потребляет на своих металлургических мощностях «Метинвест» Рината Ахметова. В июне компания сообщала, что ее основные предприятия, расположенные в Мариуполе — ММК им. Ильича и «Азовсталь»,— разрушены и не работают. «Запорожсталь» сократила выпуск проката по итогам полугодия почти вдвое.

«Проблемы с логистикой не решены. У нас есть существенные проблемы с отгрузкой нашей продукции клиентам в ЕС. Все наши маршруты до войны проходили через порты, но пока они недоступны. Сейчас у нас существенные затоваривания на пограничных переходах на Западной Украине. Это все заставляет нас рассматривать вариант с сокращением производства, потому что нашу продукцию просто нельзя переправить через границу»,— цитировал 27 июня «Интерфакс» гендиректора «Запорожстали» Александра Мироненко.

Другие активы также работают не на полной загрузке. По прогнозам WorldSteel, потребление стали в России, СНГ и Украине упадет на 23,6%, до 44,6 млн тонн. При этом производство тоже падает: по итогам июня оно снизилось на 34,3%, до 6 млн тонн, а в целом за первое полугодие – на 18%, до 43,6 млн тонн.

Основным направлением поставок украинского металлургического угля является Словакия, где расположен американский завод U.S. Steel. Традиционно РФ экспортировала уголь в Словакию транзитом через Украину по железной дороге. Но из-за боевых действий эта логистическая цепочка разрушена. По данным Eurostat, Словакия не получает российский коксующийся уголь с марта. Частично российский уголь замещается американским: в мае Словакия закупила 100 тыс. тонн коксующегося угля из США, что вдвое больше, чем в апреле.

Европа намерена отказаться от российского угля в ответ на военные действия на Украине. Введенное эмбарго предполагает завершение всех контрактов в августе. В мае ЕС резко увеличил поставки угля из РФ, до 4,7 млн тонн, но в июне уже наблюдается спад (см. “Ъ” от 18 июля).

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Нариман Тайкетаев говорит, что доля российских поставщиков коксующегося угля в закупках европейских потребителей составляла 10–15%. По его словам, замена этого угля возможна, но ценой существенного роста логистических затрат. В частности, российские поставки могут быть компенсированы крупнейшим мировым экспортером коксующегося угля Австралией, а также США и Канадой, на которых совокупно приходится чуть более 20% европейских поставок. Потенциальным поставщиком может выступать и Монголия, говорит эксперт, однако она не имеет прямого выхода к морю, что делает ее уголь менее конкурентоспособным.

Евгений Зайнуллин