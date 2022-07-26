Уголь на замену

Европа, готовясь к вступающему в силу в августе полноценному эмбарго на российский уголь, обращается к нетрадиционным поставщикам. Одна из таких стран-экспортеров, Казахстан, уже в январе-мае поставил объем, кратно превышающий показатели всего 2021 года. По мнению аналитиков, Казахстан может серьезно увеличить поставки угля в ЕС, так как его уголь подходит для европейских электростанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Казахстан за период с января по май поставил в страны Евросоюза 1,5 млн тонн угля, что почти вдвое больше, чем за весь 2021 год, следует из данных Eurostat. Если в январе и феврале объемы поставок составляли около 140–200 тыс. тонн, то после начала военных действий РФ на Украине ежемесячно Казахстан направляет в ЕС 300–400 тыс. тонн. При этом, например, год назад в апреле и мае экспорт казахстанского угля в Европу составлял лишь 60–70 тыс. тонн.

Европа намерена отказаться от российского угля в ответ на боевые действия на Украине. Введенное эмбарго предполагает завершение всех контрактов в августе. В мае ЕС резко нарастил поставки угля из РФ до 4,7 млн тонн, но в июне уже наблюдается спад (см. “Ъ” от 18 июля).

Отказ от российского угля не будет легким для Европы, но частично заменить его могут Индонезия, Австралия, ЮАР и Колумбия. Одновременно европейские потребители изучают альтернативные варианты, среди которых Казахстан, Танзания и Нигерия, пишет Platts.

На данный момент большая часть казахстанского угля была поставлена в ЕС по морю с перевалкой в портах РФ или Прибалтики — 782 тыс. тонн (240 тыс. тонн за весь 2021 год). По железной дороге поставлено 635 тыс. тонн (540 тыс. тонн за весь 2021 год). Еще 90 тыс. тонн казахстанского угля приехало в Германию по автодорогам. Этот крайне затратный способ доставки применяется редко: за 2021 год во все страны ЕС по автодорогам было доставлено лишь 8,2 тыс. тонн угля.

Казахстан экспортирует уголь в Европу транзитом через территорию России. «У нас есть разные пути, мы можем продавать через Прибалтику, дальневосточные и черноморские порты России. Главное — нам нужен выход к морю. Вообще единое экономическое пространство с Россией и Беларусью мы создавали как раз для того, чтобы пользоваться транзитными территориями этих стран, чтобы мы могли выходить к морю»,— говорил в апреле казахстанскому изданию LS глава Ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец.

По данным Бюро нацстатистики, всего Казахстан в 2021 году экспортировал 29,2 млн тонн угля. Основными направлениями являются Россия (19 млн тонн), Швейцария (4,8 млн тонн) и Белоруссия (1,9 млн тонн).

Несмотря на дружественные отношения между Россией и Казахстаном, транзит по российской территории иногда становился проблемным. В 2019 году Казахстан был недоволен тем, что Россия квотирует экспорт его угля на Украину. Господин Радостовец в апрельском интервью говорил, что российские и казахстанские угольные компании находятся в неравном положении, так как первые владеют долями в портах и тем самым влияют на условия перевалки.

Крупнейшими производителями угля в Казахстане, занимающими более 50% рынка, являются «Богатырь Комир» и «Шубарколь комир». Еще 16% добычи приходится на АО ЕЭК, которое добывает энергетический уголь на разрезе Восточный по соседству с «Богатырем». Борис Красноженов из Альфа-банка говорит, что у Казахстана есть достаточно добывающих и обогатительных мощностей, чтобы нарастить экспорт энергетического угля в ЕС. Качество казахстанского угля приемлемо для европейских ТЭС, основным вопросом остается логистика. «Использование мощностей РЖД имеет определенные технические и юридические ограничения из-за введенных ЕС санкций»,— говорит эксперт. Потенциально, считает он, Казахстан может развивать порт Актау на Каспийском море и наладить экспорт через Азербайджан и Грузию, но это займет время и потребует инвестиций

Евгений Зайнуллин