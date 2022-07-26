Предприниматели и молодежь впали в потребительский пессимизм

Потребительские настроения и ожидания в РФ — на максимуме с мая 2018 года, сообщил вчера ЦБ. Сберегательные же настроения несколько ухудшились (в июле более 70% опрошенных по заказу ЦБ респондентов не смогли ничего отложить). При этом доля населения, предпочитающая покупать дорогостоящие товары, выросла за месяц до 29% (на два процентных пункта) — это объясняется не только низкими ставками по вкладам и ростом объема займов (потребкредитование, по оценке ЦБ, в июне выросло на 0,2% после трехмесячного сокращения), но и укреплением рубля и реализацией отложенного спроса с поступлением первых товаров параллельного импорта.

Впрочем, изучение данных июльских опросов инФОМа для ЦБ позволяет обнаружить, что потребительские настроения трудоспособных жителей в городах с населением от 100 тыс. человек в июле заметно ухудшились (а их ожидания растут). Наибольший провал в июле случился у предпринимателей — доля заявивших о росте доходов в этой группе снизилась с 14% во втором квартале (и 18% — в первом) сразу до 7% в июле (см. график). Улучшились же оценки материального положения наемных работников. Всплеск потребительских настроений — во многом результат роста соцвыплат (индексация пенсий неработающим пенсионерам на 10% и рост прочих выплат после повышения МРОТ и прожиточного минимума с июня этого года). Это, по мнению ЦБ, частично объясняет и прирост депозитов.

По опросам Росстата, кроме предпринимателей, среди пессимистично настроенных потребителей — и молодежь. Напомним, ранее статведомство сообщило, что во втором квартале потребительские настроения рухнули до уровней 2015 года, при том, что по данным ЦБ, в июле они росли уже четвертый месяц подряд. Статистика «Сбера» показывает, что траты по его картам продолжают снижаться. «Исходя из динамики спроса на все товары, динамику розничной торговли в июне можно оценить в минус 8% против 10,1% в мае в годовом выражении. А в июле этот показатель может оказаться на уровне минус 6–7%, если не произойдет резкого ухудшения во второй половине месяца»,— заключают аналитики Telegram-канала MMI.

Алексей Шаповалов