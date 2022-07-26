Старый сенатор борозды не испортит

Томский сенатор Виктор Кресс, руководивший регионом 20 лет, а потом еще десятилетие представлявший его в Совете федерации (СФ), имеет все шансы сохранить свой пост еще на пять лет. В понедельник врио губернатора Владимир Мазур включил его в свою сенаторскую тройку, и, по словам источников “Ъ”, именно господин Кресс является основным кандидатом на эту позицию. Большинство из 14 сенаторов, чьи мандаты истекают после выборов в сентябре, тоже сохранят свои кресла. Замены, по данным “Ъ”, произойдут только в Карелии, Ярославской, Владимирской, Свердловской и Саратовской областях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виктор Кресс

Фото: Андрей Синичкин, Коммерсантъ Виктор Кресс

Фото: Андрей Синичкин, Коммерсантъ

25 июля Владимир Мазур подал в облизбирком документы на регистрацию кандидатом в губернаторы. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе губернатора, в Совфед он предложил кандидатуры действующего сенатора от исполнительной власти региона Виктора Кресса, депутата Госдумы Михаила Киселева и ректора Томского государственного педуниверситета Андрея Макаренко. По данным источника “Ъ” в областной администрации, именно господин Кресс — основной претендент на это кресло.

Виктор Кресс был назначен на пост главы Томской области президентом Борисом Ельциным в 1991 году и руководил регионом свыше 20 лет. В мае 2012 года он ушел в отставку, уступив место Сергею Жвачкину. Тот делегировал своего предшественника в СФ, а в 2017 году продлил его полномочия. Сам господин Жвачкин ушел в отставку 10 мая 2022 года, его преемником стал бывший сотрудник администрации президента Владимир Мазур.

В июне Виктор Кресс был оппонентом господина Мазура на внутрипартийных праймериз «Единой России». Политик пояснял, что хотел «помочь врио губернатора избраться». «Если оставят, останусь»,— комментировал политик свои перспективы остаться в СФ. При этом 73-летний сенатор уверял: ему еще есть что сделать на этом посту.

Ранее “Ъ” сообщал, что после осенних выборов СФ покинет первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель, занимавший пост сенатора от исполнительной власти региона последние 13 лет. Как поясняли собеседники “Ъ”, главная причина ухода политика из СФ — возраст (в октябре ему исполнится 85 лет). 25 июля идущий на третий срок глава региона Евгений Куйвашев представил свою сенаторскую тройку, в которую вошли сопредседатель регионального ОНФ, директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и экс-глава свердловской ЕР (в январе этот пост занял сам господин Куйвашев), первый вице-спикер законодательного собрания области Виктор Шептий. По данным “Ъ”, именно последний является основным претендентом на сенаторское кресло.

В СФ могут также перейти сразу два высокопоставленных дипломата — бывший замминистра иностранных дел, а ныне посол России в Китае Андрей Денисов и постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. Первый, по данным “Ъ”, войдет в сенаторскую тройку врио саратовского губернатора Романа Бусаргина, ради чего из нее был экстренно исключен экс-глава области Валерий Радаев (он может получить мандат сенатора от облдумы). Второй в пятницу вошел в тройку сенаторов от главы Карелии Артура Парфенчикова. Действующие сенаторы от исполнительной власти этих регионов Сергей Аренин (Саратовская область) и Александр Ракитин (Карелия), скорее всего, свои посты покинут.

Впрочем, в большинстве регионов губернаторы, которым в этом году предстоят выборы, не планируют менять своих сенаторов. В частности, вновь номинированы в СФ председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев (Кировская область), член комитета по экономполитике Олег Ткач (Калининградская область), первый зампред регламентного комитета Александр Ноговицын (Бурятия) и его член Михаил Белоусов (Тамбовская область). Кроме того, по сведениям “Ъ”, также будут пролонгированы полномочия вице-спикера СФ Константина Косачева (Марий Эл) и первого зампреда комитета по конституционному законодательству Любови Глебовой (Удмуртия).

Помимо сенаторов от губернаторов Карелии, Свердловской и Саратовской областей, своих кресел лишатся представители исполнительной власти Владимирской и Ярославской областей Александр Пронюшкин и Сергей Березкин. Врио владимирского губернатора Александр Авдеев номинировал в СФ спикера заксобрания Владимира Киселева, главу администрации Коврова Елену Фомину и мэра Владимира Андрея Шохина. А основной кандидатурой в сенаторы от врио главы Ярославской области Михаила Евраева, как ожидается, станет депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Николай Бурляев.

«Виктор Кресс — это легенда Томской области, а с легендами региона не стоит ругаться, им оказываются определенные знаки внимания»,— считает политолог Алексей Макаркин. По его мнению, запроса на омоложение верхней палаты со стороны избирателей нет, так как фигуры сенаторов, в отличие от депутатов Госдумы, им малоинтересны.

Дарья Решетникова, Новосибирск; Андрей Прах; корсеть “Ъ”