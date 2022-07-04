Эдуард Россель не вписался в концепцию

Один из немногих оставшихся в строю политиков 1990-х — первый губернатор Свердловской области Эдуард Россель — покинет Совет федерации (СФ) после сентябрьских выборов. По словам источников “Ъ”, возраст уральского тяжеловеса не вписывается в обновленную концепцию верхней палаты российского парламента. Освободят кресло после единого дня голосования и ряд других сенаторов, но по иным причинам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель в Совете Федерации России от исполнительного органа государственной власти Свердловской области Эдуард Россель

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Представитель в Совете Федерации России от исполнительного органа государственной власти Свердловской области Эдуард Россель

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О том, что в сентябре Эдуард Россель лишится мандата сенатора от Свердловской области, “Ъ” рассказали источники в региональной власти. По их данным, господин Россель точно не войдет в «сенаторскую тройку» действующего главы региона и кандидата в губернаторы от «Единой России» (ЕР) Евгения Куйвашева. Среди претендентов на этот пост источники называют экс-главу свердловского отделения ЕР, первого вице-спикера заксобрания Виктора Шептия и экс-прокурора области Сергея Охлопкова. Господин Шептий не стал комментировать “Ъ” возможность перехода в Совет федерации, предложив «обсуждать факты, а не предположения». Господин Охлопков не ответил на звонки “Ъ”.

Три осведомленных источника, близких к администрации президента, подтвердили “Ъ”, что Эдуард Россель может покинуть СФ. В качестве основной причины они называют возраст политика: в октябре ему исполняется 85 лет. Сменщиком господина Росселя будет Виктор Шептий, который конфликтует со спикером заксобрания Людмилой Бабушкиной и претендует на ее место, говорят собеседники “Ъ”. «Чтобы нивелировать эту проблему, Шептия надо отправить в Москву»,— объясняет один из них.

Сам Эдуард Россель сказал “Ъ”, что еще не обсуждал с Евгением Куйвашевым включение в «сенаторскую тройку», но «во благо Свердловской области готов к любому решению главы региона». Господин Куйвашев должен определиться с кандидатами в сенаторы к моменту представления в избирком документов на регистрацию — с 17 по 27 июля. Представители избирательного штаба губернатора и работники его аппарата от комментариев отказались, объяснив, что решение будет принимать сам кандидат.

Эдуард Россель, выходец из строительной отрасли, в 1990 году занял пост председателя свердловского облисполкома, затем — спикера облсовета, а к моменту распада СССР был назначен президентом Борисом Ельциным на должность главы областной администрации. Он проводил политику юридической и экономической самостоятельности региона, которая в 1993 году вылилась в попытку преобразования области в Уральскую республику. На референдуме эту идею поддержали более 83% избирателей, но президент не признал новый субъект и в ноябре 1993 года отправил господина Росселя в отставку.

Однако на популярности политика у земляков это не сказалось. В декабре 1993 года он избрался в Совет федерации (его первый созыв формировался на прямых выборах), в апреле 1994 года стал депутатом и спикером облдумы, а в августе 1995 года победил во втором туре губернаторских выборов. В 1999 и 2003 годах Эдуард Россель переизбирался на новый срок, а в 2005-м, после отмены прямых выборов, был утвержден заксобранием по представлению президента Владимира Путина. В 2009 году новый президент Дмитрий Медведев выдвинул на пост главы Свердловской области Александра Мишарина, который после утверждения делегировал предшественника в СФ. А в 2012 и 2017 годах сенаторские полномочия господина Росселя продлевал уже Евгений Куйвашев, называвший его своим «наставником и учителем».

В конце апреля 2022 года Эдуард Россель вместе с господином Куйвашевым участвовал в перепалке с телеведущим Владимиром Соловьевым, назвавшим Екатеринбург «центром мерзотной либероты». В ответ на выпад журналиста, упрекнувшего свердловские власти в попытке создания Уральской республики, сенатор заявил, что речь шла «не про сепаратизм, а про стратегическое развитие России». «Если бы Ельцин не испугался, не послушал кликуш, которые оговорили меня, то время тяжелейшего кризиса закончилось бы для свердловчан намного раньше»,— заявил господин Россель.

Уход Эдуарда Росселя на «заслуженный отдых» обсуждался давно, причем инициатива исходила не от региональных властей, говорит источник “Ъ” в СФ. По его словам, руководство Совета федерации взяло курс на «омоложение» состава сенаторов из-за якобы скептического отношения населения к верхней палате. «СФ считают синекурой для отошедших от дел крупных политических функционеров. Поправки к Конституции повысили его политическую роль, поэтому остро встала необходимость изменения общественного мнения, и решение этой проблемы руководство видит в ротации сенаторов»,— сказал он.

В схожей ситуации оказался первый губернатор Томской области Виктор Кресс, который с 2012 года представляет в СФ исполнительную власть региона. В мае «Ведомости» сообщали, что врио главы области Владимир Мазур в случае победы может делегировать в верхнюю палату своего предшественника Сергея Жвачкина. Правда, источники “Ъ” в окружении экс-губернатора эту информацию опровергали. Сам господин Кресс сообщил “Ъ”, что хотел бы сохранить мандат сенатора, поскольку ему еще есть что сделать на этом посту. «Если оставят, останусь»,— сказал он.

А вот саратовский сенатор, экс-начальник регионального ГУ МВД Сергей Аренин, вероятнее всего, СФ покинет, поскольку на это место претендует экс-губернатор Валерий Радаев. Также, по данным “Ъ”, лишатся мандата сенаторы от Владимирской и Ярославской областей Александр Пронюшкин и Сергей Березкин. Первый попал в СФ случайно — после неожиданной победы на губернаторских выборах-2018 Владимира Сипягина (ЛДПР), говорит собеседник в региональной власти. Второй, по данным “Ъ”, может уступить место актеру и режиссеру, депутату Госдумы Николаю Бурляеву в рамках «сделки» врио губернатора Михаила Евраева с партией «Справедливая Россия — За правду».

Среди сенаторов, которые точно сохранят свои посты после выборов, источники “Ъ” называют вице-спикера СФ Константина Косачёва (Марий Эл), главу комитета по обороне и безопасности Виктора Бондарева (Кировская область), первого зампреда комитета по госстроительству Любовь Глебову (Удмуртия) и члена комитета по регламенту Михаила Белоусова (Тамбовская область).

По мнению политтехнолога Евгения Минченко, возраст Эдуарда Росселя действительно играет против него. «В последнее время отмечаются рост активности верхней палаты, стремление отойти от стереотипа о том, что это декоративный орган, куда отправляют уважаемых людей на отдых из большой региональной политики,— поясняет эксперт.— Такая история, несомненно, требует обновления кадров, а потому при всем уважении к Эдуарду Эргартовичу Росселю его время в сенате прошло».

Артем Рябов, Екатеринбург; Андрей Прах, Андрей Винокуров; корсеть “Ъ”