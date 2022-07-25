Шестовик-затейник

Чемпионат мира по легкой атлетике в американском Юджине завершился звучным аккордом из двух удивительных мировых рекордов. Их установили нигерийская барьеристка Тоби Амуcан, сбросившая на стометровке с предыдущего сразу восемь сотых секунды, а также феноменальный шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис. Преодолев планку на отметке 6,21 м, он побил на сантиметр собственное достижение, подтвердив космический масштаб своего таланта.
Впервые установив мировой рекорд 4 февраля 2020 года — 6 м 17 см, Арман Дюплантис в воскресенье в Юджине в четвертый раз улучшил собственное достижение
Фото: Charlie Riedel / AP
Этот вечер всех, кому повезло пережить его на стадионе Hayward Field, тянуло назвать волшебным, магическим по вполне понятным причинам. На чемпионате мира в Юджине уже произошло немало любопытного, такого, что надолго застревает в памяти, но самое вкусное, как выяснилось, он сберег все-таки для концовки — чтобы уж точно войти в историю благодаря двум событиям, каждое из которых было по-своему экстраординарным.
Соревнования в секторе для прыжков с шестом, кажется, окончательно закрепили за Арманом Дюплантисом специфический статус. Не просто выдающегося спортсмена, звезды, а звезды с каким-то особенным сиянием, которым природа очень редко кого-то наделяет. Последним его счастливым обладателем в легкой атлетике был, видимо, ямайский спринтер Усейн Болт, простившийся с беговой дорожкой пять лет назад. После этого мирового первенства Дюплантис выглядит практически ровней ему, хотя актуальнее, разумеется, сравнения с другой легендой, обладавшей невероятным магнетизмом,— из того же жанра, что и швед.
Легкая атлетика на стыке 1980-х и 1990-х была хитом во многом благодаря персонально Сергею Бубке. Прыжки с шестом к тому времени были уже изученной вдоль и поперек дисциплиной, которой увлекалось немало стран, в которой постоянно совершенствовались методики подготовки. Но выступавший за сборные СССР и Украины Бубка годами оставался живым примером того, что существуют таланты вне привычных шаблонов. Рядом с классными, старавшимися постоянно прогрессировать соперниками он все равно оставался богом, посматривавшим на них откуда-то из-под облаков после очередного «космического» прыжка.
Вся на самом деле коротенькая пока взрослая карьера Армана Дюплантиса (а ему всего-то 22 года) — это, по сути, заочная гонка с Сергеем Бубкой.
Гонка, в которой еще до чемпионата мира в Юджине он добился огромных успехов. Собрана внушительная, с прошлогодним олимпийским золотом, коллекция наград. Не раз биты мировые рекорды, а в марте нынешнего года на чемпионате мира в закрытых помещениях в Белграде взята планка на 6,20 — об этой отметке не мечтал и Бубка. Наконец, приобретена репутация небожителя среди смертных. В то время как для большинства прыгунов и шесть метров — рубеж, как и в эпоху доминирования Бубки, почти запредельный (на мировом первенстве серебро и бронзу американцу Крису Нильсену и филиппинцу Эрнесту Обиене принесли прыжки на 5,94), Дюплантис покоряет его постоянно и играючи. Скорее он — надо полагать, из-за дефицита мотивации и собранности — ошибется где-то гораздо ниже, как разок ошибся в Юджине на 5,87.
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Чемпионат мира по легкой атлетике-2022
Теперь у тех, кто очарован Арманом Дюплантисом, появился лишний аргумент, чтобы говорить о том, что в гонке с Сергеем Бубкой он уже, может, и впереди. Швед впервые стал «настоящим» — не «зимним», а «летним» — чемпионом мира, а золото украсил изысканной виньеткой.
Дюплантис, уже обеспечив себе высшую награду, мог, конечно, попросить установить для своего чемпионского прыжка планку, допустим, на 6,17.
Этого вполне хватило бы для яркой галочки в послужном списке — так высоко на открытых стадионах не прыгал никто. Но он, видимо, решил, что «обычный» рекорд хорош для героя, но не для бога шеста, который обязан дарить шоу соответствующего качества. А для него нужен рекорд без оговорок.
Арман Дюплантис рассказывал, что обстановка на арене слегка давила на него. Давило то, что он был единственным спортсменом внутри нее, а люди, хоть смотреть было больше не на кого и не на что, продолжали сидеть в своих креслах и ждать очередного чуда от шведского парня. Это давление сорвало ему первую попытку — как следует не удались ни разбег, ни отталкивание. Но вторую он исполнил безупречно.
Случившееся в женских состязаниях в беге на 100 м с барьерами тоже походило на чудо. Настолько походило, что гениальный в прошлом американский спринтер Майкл Джонсон, один из комментаторов чемпионата, даже требовал проверить электронику на Hayward Field. Глазам действительно трудно было поверить.
В полуфинале Тоби Амусан пробежала стометровку за 12,12, сбросив с державшегося с 2016 года мирового рекорда американки Кендры Харрисон восемь сотых секунды. В финале Амусан была еще на 0,06 быстрее, но там ей хотя бы помог попутный ветер, дувший со скоростью 2,5 метра в секунду, а это выше лимита, позволяющего фиксировать официальные достижения. Но в полуфинале-то с ветром все было в порядке.
Барьеристка Тоби Амусан пробежала стометровку за 12,12, сбросив с державшегося с 2016 года мирового рекорда американки Кендры Харрисон восемь сотых секунды
Фото: Mike Segar, Reuters
А аномальный оттенок тому, что совершила Амусан, придали детали ее биографии. В них, как ни старайся, невозможно было обнаружить хоть что-то, намекавшее на прорыв. 25 лет. В элите несколько сезонов. Но до юджинского первенства никаких глобальных взлетов. На Олимпиаде в Токио год назад была четвертой с результатом 12,60. Лучшее время в жизни показала недавно. Но и это время — 12,41 — не смотрелось заключительной ступенькой перед рекордом. Тем более таким рекордом.
Нигерийской спортсменке чуть-чуть не повезло.
Все, кто в этот вечер не экономил эпитетов и метафор, чтобы описать полет Армана Дюплантиса, в ее случае на них были скупы. И акцентировали внимание на шиповках Adidas Adizero Avanti, которые надела Тоби Амусан.
«Фишка» была в том, что бежала она в тех, которые используют стайеры, те, кому преодолевать 5 км или «десятку». У них подошва заполнена более мягкой и пружинистой пеной, чем у классических спринтерских. Это, по идее, снижает нагрузку на ноги.
И вот Амусан все спрашивали и спрашивали про эти шиповки, имея в виду, что она не первый спринтер и не первая барьеристка, кому пришло в голову использовать такого типа обувь: получается, что она подходит не только для длинных дистанций, а создает преимущество и в спринте? А Амусан, признаваясь, что выбрала ее, заработав однажды травму в шиповках «традиционных», просила и просила не сводить все к шипам и мягкости подошвы: «Слушайте, мой талант ведь не в них». Но убедить в этом аудиторию у нее выходило, надо сказать, плоховато, хуже, чем у Дюплантиса, которого давно никому не приходит в голову пытать, например, насчет технических характеристик его шестов, вынося красоту стиля и магию дарования за скобки.
Таблица медалей
З С Б В
1. США 13 9 11 33
2. Эфиопия 4 4 2 10
3. Ямайка 2 7 1 10
4. Кения 2 5 3 10
5. Китай 2 1 3 6
6. Австралия 2 0 1 3
7. Перу 2 0 0 2
8. Польша 1 3 0 4
9–10. Канада 1 2 1 4
9–10. Япония 1 2 1 4