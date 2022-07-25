Шестовик-затейник

Чемпионат мира по легкой атлетике в американском Юджине завершился звучным аккордом из двух удивительных мировых рекордов. Их установили нигерийская барьеристка Тоби Амуcан, сбросившая на стометровке с предыдущего сразу восемь сотых секунды, а также феноменальный шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис. Преодолев планку на отметке 6,21 м, он побил на сантиметр собственное достижение, подтвердив космический масштаб своего таланта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Впервые установив мировой рекорд 4 февраля 2020 года — 6 м 17 см, Арман Дюплантис в воскресенье в Юджине в четвертый раз улучшил собственное достижение

Фото: Charlie Riedel / AP Впервые установив мировой рекорд 4 февраля 2020 года — 6 м 17 см, Арман Дюплантис в воскресенье в Юджине в четвертый раз улучшил собственное достижение

Фото: Charlie Riedel / AP

Этот вечер всех, кому повезло пережить его на стадионе Hayward Field, тянуло назвать волшебным, магическим по вполне понятным причинам. На чемпионате мира в Юджине уже произошло немало любопытного, такого, что надолго застревает в памяти, но самое вкусное, как выяснилось, он сберег все-таки для концовки — чтобы уж точно войти в историю благодаря двум событиям, каждое из которых было по-своему экстраординарным.

Соревнования в секторе для прыжков с шестом, кажется, окончательно закрепили за Арманом Дюплантисом специфический статус. Не просто выдающегося спортсмена, звезды, а звезды с каким-то особенным сиянием, которым природа очень редко кого-то наделяет. Последним его счастливым обладателем в легкой атлетике был, видимо, ямайский спринтер Усейн Болт, простившийся с беговой дорожкой пять лет назад. После этого мирового первенства Дюплантис выглядит практически ровней ему, хотя актуальнее, разумеется, сравнения с другой легендой, обладавшей невероятным магнетизмом,— из того же жанра, что и швед.

Легкая атлетика на стыке 1980-х и 1990-х была хитом во многом благодаря персонально Сергею Бубке. Прыжки с шестом к тому времени были уже изученной вдоль и поперек дисциплиной, которой увлекалось немало стран, в которой постоянно совершенствовались методики подготовки. Но выступавший за сборные СССР и Украины Бубка годами оставался живым примером того, что существуют таланты вне привычных шаблонов. Рядом с классными, старавшимися постоянно прогрессировать соперниками он все равно оставался богом, посматривавшим на них откуда-то из-под облаков после очередного «космического» прыжка.

Вся на самом деле коротенькая пока взрослая карьера Армана Дюплантиса (а ему всего-то 22 года) — это, по сути, заочная гонка с Сергеем Бубкой.

Гонка, в которой еще до чемпионата мира в Юджине он добился огромных успехов. Собрана внушительная, с прошлогодним олимпийским золотом, коллекция наград. Не раз биты мировые рекорды, а в марте нынешнего года на чемпионате мира в закрытых помещениях в Белграде взята планка на 6,20 — об этой отметке не мечтал и Бубка. Наконец, приобретена репутация небожителя среди смертных. В то время как для большинства прыгунов и шесть метров — рубеж, как и в эпоху доминирования Бубки, почти запредельный (на мировом первенстве серебро и бронзу американцу Крису Нильсену и филиппинцу Эрнесту Обиене принесли прыжки на 5,94), Дюплантис покоряет его постоянно и играючи. Скорее он — надо полагать, из-за дефицита мотивации и собранности — ошибется где-то гораздо ниже, как разок ошибся в Юджине на 5,87.

Фотогалерея Чемпионат мира по легкой атлетике-2022 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Спиридула Кариди из Греции на соревнованиях по тройному прыжку Фото: David J. Phillip / AP Американец Хейворд Филд (на переднем плане слева), француз Мехди Бельхадж (на переднем плане справа) и марокканец Суфиан Эль-Баккали в финальном забеге на 3000 метров с препятствиями среди мужчин. Эль-Баккали стал чемпионом мира, преодолев указанную дистанцию за 8 минут и 25 секунд Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Итальянец Ник Понцио в финале соревнований по толканию ядра среди мужчин Фото: David J. Phillip / AP Ярослава Махучих из Украины на соревнованиях по женским прыжкам в высоту Фото: Gregory Bull / AP Чемпион мира 2022 года из США Фред Керли (слева) и легкоатлет Эдвард Осей-Нкетиа из Новой Зеландии в полуфинальном забеге на 100 метров Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Чемпион мира 2022 года в беге на 3000 метров с препятствиями Суфиан Эль-Баккали Фото: Ashley Landis / AP Финал соревнований по бегу на 3000 метров с препятствиями среди мужчин Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Никола Олислагерс из Австралии в финале соревнований по женским прыжкам в высоту Фото: Gregory Bull / AP Победитель финального забега на 10000 метров Джошуа Чептегей из Уганды Фото: Ashley Landis / AP Чемпионка мира 2022 года в соревнованиях по бегу на 100 метров Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Спортсменка из Ямайки завоевала 10-е золото ЧМ, показав рекордное по меркам мировых первенств время — 10,67 секунды Фото: Reuters / Lucy Nicholson Бразильский легкоатлет Элисон душ Сантуш приветствует болельщиков после победы в забеге на 400 метров Фото: Gregory Bull / AP Американка Валари Оллман на соревнованиях по метанию диска Фото: Reuters / Pawel Kopczynski Чемпионка 2022 года в соревнованиях по прыжкам с шестом, американка Кэти Нажотт (в центре) вместе с другими медалистками — Сэнди Моррис из США и Ниной Кеннеди из Австралии Фото: Charlie Riedel / AP Итальянка Елена Валлортигара в финале соревнований по прыжкам в высоту Фото: Reuters / Brian Snyder Джулиан Уолш из Японии в забеге на 400 метров среди мужчин Фото: David J. Phillip / AP Адрианна Сулек из Польши на соревнованиях по метанию копья Фото: David J. Phillip / AP Американка Жасмин Мур на соревнованиях по тройному прыжку Фото: David J. Phillip / AP Чемпион мира-2022 по бегу на 10000 метров Джошуа Чептегей (слева) обнимает угандийского легкоатлета Джейкоба Киплимо Фото: Charlie Riedel / AP Падение Дэниела Робертса из США на соревнованиях по бегу на 110 метров с барьерами Фото: Reuters / Brian Snyder Итальянская спринтерша Айомиде Темиладе Фолорунсо Фото: Ashley Landis / AP Участницы забега на 800 метров Фото: Reuters / Mike Segar Американский спринтер Ноа Лайлс после победы на дистанции 200 метров. Спортсмен показал время 19,31, что является четвертым результатом в истории Фото: David J. Phillip / AP Легкоатлетка из Казахстана Нора Джеруто, завоевавшая золотую медаль в стипль-чезе (3000 метров) Фото: Ashley Landis / AP Тина Шутей из Словении в финале соревнований по прыжкам с шестом Фото: David J. Phillip / AP Украинка Ирина Геращенко в финале соревнований по прыжкам с шестом Фото: Reuters / Mike Segar Падение легкоатлетки Ниа Али из США в забеге на 100 метров с препятствиями Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Алайша Джонсон из США после падения в забеге на 100 метров с барьерами Фото: Reuters / Lucy Nicholson Лина Музе из Латвии в финале соревнований по метанию копья Фото: Reuters / Brian Snyder Датчане Саймон Хансен и Тобиас Ларсен после неудачи в эстафетном беге 4х100 метров Фото: David J. Phillip / AP Золотой призер чемпионата мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис. Шведский легкоатлет установил новый мировой рекорд — 6,21 м Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Сборная США, победившая в общем медальном зачете чемпионата мира по легкой атлетике Фото: Reuters / Brian Snyder Следующая фотография 1 / 31 Спиридула Кариди из Греции на соревнованиях по тройному прыжку Фото: David J. Phillip / AP Американец Хейворд Филд (на переднем плане слева), француз Мехди Бельхадж (на переднем плане справа) и марокканец Суфиан Эль-Баккали в финальном забеге на 3000 метров с препятствиями среди мужчин. Эль-Баккали стал чемпионом мира, преодолев указанную дистанцию за 8 минут и 25 секунд Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Итальянец Ник Понцио в финале соревнований по толканию ядра среди мужчин Фото: David J. Phillip / AP Ярослава Махучих из Украины на соревнованиях по женским прыжкам в высоту Фото: Gregory Bull / AP Чемпион мира 2022 года из США Фред Керли (слева) и легкоатлет Эдвард Осей-Нкетиа из Новой Зеландии в полуфинальном забеге на 100 метров Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Чемпион мира 2022 года в беге на 3000 метров с препятствиями Суфиан Эль-Баккали Фото: Ashley Landis / AP Финал соревнований по бегу на 3000 метров с препятствиями среди мужчин Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Никола Олислагерс из Австралии в финале соревнований по женским прыжкам в высоту Фото: Gregory Bull / AP Победитель финального забега на 10000 метров Джошуа Чептегей из Уганды Фото: Ashley Landis / AP Чемпионка мира 2022 года в соревнованиях по бегу на 100 метров Шелли-Энн Фрейзер-Прайс. Спортсменка из Ямайки завоевала 10-е золото ЧМ, показав рекордное по меркам мировых первенств время — 10,67 секунды Фото: Reuters / Lucy Nicholson Бразильский легкоатлет Элисон душ Сантуш приветствует болельщиков после победы в забеге на 400 метров Фото: Gregory Bull / AP Американка Валари Оллман на соревнованиях по метанию диска Фото: Reuters / Pawel Kopczynski Чемпионка 2022 года в соревнованиях по прыжкам с шестом, американка Кэти Нажотт (в центре) вместе с другими медалистками — Сэнди Моррис из США и Ниной Кеннеди из Австралии Фото: Charlie Riedel / AP Итальянка Елена Валлортигара в финале соревнований по прыжкам в высоту Фото: Reuters / Brian Snyder Джулиан Уолш из Японии в забеге на 400 метров среди мужчин Фото: David J. Phillip / AP Адрианна Сулек из Польши на соревнованиях по метанию копья Фото: David J. Phillip / AP Американка Жасмин Мур на соревнованиях по тройному прыжку Фото: David J. Phillip / AP Чемпион мира-2022 по бегу на 10000 метров Джошуа Чептегей (слева) обнимает угандийского легкоатлета Джейкоба Киплимо Фото: Charlie Riedel / AP Падение Дэниела Робертса из США на соревнованиях по бегу на 110 метров с барьерами Фото: Reuters / Brian Snyder Итальянская спринтерша Айомиде Темиладе Фолорунсо Фото: Ashley Landis / AP Участницы забега на 800 метров Фото: Reuters / Mike Segar Американский спринтер Ноа Лайлс после победы на дистанции 200 метров. Спортсмен показал время 19,31, что является четвертым результатом в истории Фото: David J. Phillip / AP Легкоатлетка из Казахстана Нора Джеруто, завоевавшая золотую медаль в стипль-чезе (3000 метров) Фото: Ashley Landis / AP Тина Шутей из Словении в финале соревнований по прыжкам с шестом Фото: David J. Phillip / AP Украинка Ирина Геращенко в финале соревнований по прыжкам с шестом Фото: Reuters / Mike Segar Падение легкоатлетки Ниа Али из США в забеге на 100 метров с препятствиями Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Алайша Джонсон из США после падения в забеге на 100 метров с барьерами Фото: Reuters / Lucy Nicholson Лина Музе из Латвии в финале соревнований по метанию копья Фото: Reuters / Brian Snyder Датчане Саймон Хансен и Тобиас Ларсен после неудачи в эстафетном беге 4х100 метров Фото: David J. Phillip / AP Золотой призер чемпионата мира в прыжках с шестом Арман Дюплантис. Шведский легкоатлет установил новый мировой рекорд — 6,21 м Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Сборная США, победившая в общем медальном зачете чемпионата мира по легкой атлетике Фото: Reuters / Brian Snyder Смотреть

Теперь у тех, кто очарован Арманом Дюплантисом, появился лишний аргумент, чтобы говорить о том, что в гонке с Сергеем Бубкой он уже, может, и впереди. Швед впервые стал «настоящим» — не «зимним», а «летним» — чемпионом мира, а золото украсил изысканной виньеткой.

Дюплантис, уже обеспечив себе высшую награду, мог, конечно, попросить установить для своего чемпионского прыжка планку, допустим, на 6,17.

Этого вполне хватило бы для яркой галочки в послужном списке — так высоко на открытых стадионах не прыгал никто. Но он, видимо, решил, что «обычный» рекорд хорош для героя, но не для бога шеста, который обязан дарить шоу соответствующего качества. А для него нужен рекорд без оговорок.

Арман Дюплантис рассказывал, что обстановка на арене слегка давила на него. Давило то, что он был единственным спортсменом внутри нее, а люди, хоть смотреть было больше не на кого и не на что, продолжали сидеть в своих креслах и ждать очередного чуда от шведского парня. Это давление сорвало ему первую попытку — как следует не удались ни разбег, ни отталкивание. Но вторую он исполнил безупречно.

Случившееся в женских состязаниях в беге на 100 м с барьерами тоже походило на чудо. Настолько походило, что гениальный в прошлом американский спринтер Майкл Джонсон, один из комментаторов чемпионата, даже требовал проверить электронику на Hayward Field. Глазам действительно трудно было поверить.

В полуфинале Тоби Амусан пробежала стометровку за 12,12, сбросив с державшегося с 2016 года мирового рекорда американки Кендры Харрисон восемь сотых секунды. В финале Амусан была еще на 0,06 быстрее, но там ей хотя бы помог попутный ветер, дувший со скоростью 2,5 метра в секунду, а это выше лимита, позволяющего фиксировать официальные достижения. Но в полуфинале-то с ветром все было в порядке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Барьеристка Тоби Амусан пробежала стометровку за 12,12, сбросив с державшегося с 2016 года мирового рекорда американки Кендры Харрисон восемь сотых секунды

Фото: Mike Segar, Reuters Барьеристка Тоби Амусан пробежала стометровку за 12,12, сбросив с державшегося с 2016 года мирового рекорда американки Кендры Харрисон восемь сотых секунды

Фото: Mike Segar, Reuters

А аномальный оттенок тому, что совершила Амусан, придали детали ее биографии. В них, как ни старайся, невозможно было обнаружить хоть что-то, намекавшее на прорыв. 25 лет. В элите несколько сезонов. Но до юджинского первенства никаких глобальных взлетов. На Олимпиаде в Токио год назад была четвертой с результатом 12,60. Лучшее время в жизни показала недавно. Но и это время — 12,41 — не смотрелось заключительной ступенькой перед рекордом. Тем более таким рекордом.

Нигерийской спортсменке чуть-чуть не повезло.

Все, кто в этот вечер не экономил эпитетов и метафор, чтобы описать полет Армана Дюплантиса, в ее случае на них были скупы. И акцентировали внимание на шиповках Adidas Adizero Avanti, которые надела Тоби Амусан.

«Фишка» была в том, что бежала она в тех, которые используют стайеры, те, кому преодолевать 5 км или «десятку». У них подошва заполнена более мягкой и пружинистой пеной, чем у классических спринтерских. Это, по идее, снижает нагрузку на ноги.

И вот Амусан все спрашивали и спрашивали про эти шиповки, имея в виду, что она не первый спринтер и не первая барьеристка, кому пришло в голову использовать такого типа обувь: получается, что она подходит не только для длинных дистанций, а создает преимущество и в спринте? А Амусан, признаваясь, что выбрала ее, заработав однажды травму в шиповках «традиционных», просила и просила не сводить все к шипам и мягкости подошвы: «Слушайте, мой талант ведь не в них». Но убедить в этом аудиторию у нее выходило, надо сказать, плоховато, хуже, чем у Дюплантиса, которого давно никому не приходит в голову пытать, например, насчет технических характеристик его шестов, вынося красоту стиля и магию дарования за скобки.

Алексей Доспехов