Ноев забег

В обоих финалах в беге на 200 м на чемпионате мира по легкой атлетике победители выдали результаты, вошедшие в историю. Победитель мужского состязания американец Ноа Лайлс справился с дистанцией за 19,31 секунды, сокрушив державшийся более четверти века национальный рекорд. А у женщин ямайская спортсменка Шерика Джексон не только обновила рекорд мировых первенств, но и показала второе время в истории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Американец Ноа Лайлс — победитель на дистанции 200 м

Фото: Gregory Bull / AP Американец Ноа Лайлс — победитель на дистанции 200 м

Фото: Gregory Bull / AP

Сцена, развернувшаяся после мужского финального забега на 200 м, однозначно войдет в число самых ярких и запоминающихся на этом чемпионате мира. Ноа Лайлс, только-только пересекший финишную черту с гигантским отрывом от соперников, увидел на табло свой результат — 19,31 секунды, а затем, почти обезумев от счастья, под рев домашних трибун завопил сам и порвал на себе малиновую майку. Американец, кажется, никак не мог найти себе место: то падал на колени, то вставал, потом снова падал и снова вставал, а затем ринулся в объятия тренеров, членов семьи и партнеров по команде.

На первый взгляд может показаться, что ничего экстраординарного в этом финале не случилось. Спортсмен, который на этой же дистанции взял золото два года назад в Дохе, защитил титул. Да, специалисты утверждали, что 25-летнему Ноа Лайлсу в Юджине придется по меньшей мере нелегко, так как в течение сезона ему постоянно наступал на пятки молодой, от старта к старту прибавлявший соотечественник — 18-летний Эррион Найтон. Найтону опередить Лайлса не удавалось раньше, как не удалось и сейчас.

Но в Юджине на самом деле произошло кое-что особенное. И это связано с цифрами.

Лайлсу удалось побить державшийся на протяжении 26 лет рекорд США, установленный четырехкратным олимпийским чемпионом и многократным чемпионом мира Майклом Джонсоном еще на Олимпийских играх 1996 года в Атланте.

США с тех пор подарили еще немало выдающихся спринтеров, но рекорд Джонсона — 19,32 — так упорно и продолжал стоять.

Теперь Лайлс, на одну сотую секунды превзошедший соотечественника, ворвался в тройку самых быстрых спринтеров всех времен. Впереди него в этом рейтинге два ямайца — Йохан Блейк (19,26) и, естественно, легендарный Усейн Болт (19,19). После забега журналисты задали Лайлсу вопрос: является ли его новой целью результат 19,19 секунды, лучший результат Болта? На что американец коротко ответил: «19,10».

«Я лишь в самом начале пути, дальше буду только быстрее»,— заключил Лайлс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ямайская спортсменка Шерика Джексон

Фото: Ashley Landis / AP Ямайская спортсменка Шерика Джексон

Фото: Ashley Landis / AP

Отметилась в Орегоне достижением и ямайская спринтерша Шерика Джексон. В забеге на 200 м ей, казалось, ничего особо не светило. В конкурентках — грозная соотечественница Шелли-Энн Фрейзер-Прайс с длинными розовыми локонами, которая за свою продолжительную карьеру по несколько раз выиграла все, что только можно: у нее три золота Олимпийских игр, десять золотых медалей чемпионатов мира. Последнее Фрейзер-Прайс взяла уже в Юджине на дистанции 100 м, подтвердив тем самым, что находится в отличной форме.

Но забег сложился иначе. Поначалу Шелли-Энн Фрейзер-Прайс действительно лидировала, но на вторую стометровку ее уже не хватило. Зато Джексон, ускорившись как раз во второй половине, сумела вырвать победу с блестящим результатом — 21,45 секунды.

Это не только рекорд чемпионатов мира (предыдущий принадлежал голландке Дафне Схипперс — 21,63), но и второе время в истории. Быстрее Шерики Джексон с дистанцией 200 м справилась только одна легкоатлетка — американка Флоренс Гриффит-Джойнер, которая на сеульской Олимпиаде 1988 года сумела выбежать из 21,34 секунды. Ее неоднократно подозревали в употреблении запрещенных препаратов, однако никаких обвинений предъявлено в конечном итоге не было.

Для ямайской бегуньи Шерики Джексон это золото имеет особое значение еще по одной причине: оно является первым личным в карьере, до этого ей приходилось довольствоваться победами лишь в эстафетах.

Екатерина Ремизова