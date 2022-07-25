Судья сменился, арест остался

Как стало известно “Ъ”, Мещанский райсуд Москвы заново начал рассматривать громкое уголовное дело в отношении обвиняемых в получении взятки бывших офицеров Минобороны. Процесс по делу в отношении экс-советника главного управления вооружений Юрия Здравило, специалиста и изобретателя в области маскировки, и его коллеги, также бывшего советника из департамента по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева, шел около года, однако на днях сменился судья, из-за чего слушания начались «с нуля». Защита подсудимых подала жалобу на нарушение сроков рассмотрения дела в разумные сроки. Между тем подсудимые, настаивающие на своей невиновности и считающие себя жертвой провокации спецслужб, остаются под арестом. По версии следствия, экс-офицеры требовали 7,4 млн руб. у руководителя ЗАО «НПП "Русбал"», изготовляющего в том числе надувные макеты танков и другой техники.

Неожиданный поворот на процессе по делу в отношении обвиняемых в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) Юрия Здравило и Виталия Ликучева произошел после почти десяти месяцев слушаний. Надо отметить, что заседания в Мещанском райсуде проходили регулярно, но не очень часто. Это было связано как с ранее действовавшими антиковидными мерами, так и занятостью судьи Анны Соковой, известной, в частности, тем, что она выносила приговор по «делу Baring Vostok».

Как сообщал “Ъ”, советник отдела межвидовой координации планирования развития, поставок и ремонта вооружения, военной и специальной техники общего назначения главного управления вооружений Минобороны Юрий Здравило и советник из департамента по обеспечению гособоронзаказа Виталий Ликучев были задержаны осенью 2020 года контрразведчиками при получении конверта с 7,4 млн руб. от гендиректора ЗАО «НПП "Русбал"» Александра Таланова. Предприятие последнего, созданное в 1993 году, сначала производило тепловые аэростаты, надувные батуты и рекламную продукцию, но в последние годы выпускает 3D-макеты танков, самолетов, ракетных комплексов и прочей техники в ее натуральную величину. С воздуха или издали отличить копии от боевых машин, по заверению производителя, практически невозможно. Как посчитали следователи главного военного следственного управления СКР, к которым поступили материалы из ФСБ, деньги Александр Таланов платил не за конкретные тендеры и контракты, а за общее покровительство, с тем чтобы стать единственным поставщиком маскировочной техники в войска.

Господа Здравило и Ликучев настаивали, что стали жертвой провокации. Они напоминали, что на момент задержания являлись офицерами запаса, вышедшими в отставку. При этом даже и с госслужбы в Минобороны Юрий Здравило, который был известен также и как изобретатель в области маскировки, успел уволиться. Их представители отмечали, что оба отставника никаких организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в военном ведомстве не выполняли и не могли организовать признание «Русбала» единственным поставщиком военного ведомства, так как такие вопросы являются прерогативой правительства. Впрочем, по мнению следствия, такая реальная возможность у советников все же имелась хотя бы в силу их авторитета.

Представители бывших сотрудников Минобороны отмечали также, что сумму взятки в размере 4% от контрактов 2019 года, к которым обвиняемые отношения не имели, определял именно Александр Таланов. Последний же якобы и настаивал на проведении с ними встреч. В итоге все признания господина Таланова обвиняемые назвали не более чем фантазиями, не имеющими под собой никакой основы.

Отметим, что главный свидетель обвинения Александр Таланов для дачи показаний в суд приходил неоднократно. Однако его допрос затянулся не на один день, поскольку помимо его воспоминаний как гособвинителей, так и сторону защиты интересовали подробности записанных на аудионосители бесед предпринимателя с экс-офицерами Минобороны.

В итоге дать оценку показаниям свидетеля судья Анна Сокова так и не успела, поскольку, по некоторым данным, она переходит на работу в Мосгорсуд. По закону в таком случае процесс необходимо начинать заново. При этом, по оценкам самих участников процесса, ранее они успели дойти только примерно до половины судебного следствия. Сейчас, как следует из базы данных Мещанского райсуда, дело поручено рассматривать Елене Каракешишевой, которая месяц назад огласила обвинительный приговор бывшему заместителю министра науки и высшего образования России Марине Лукашевич, признанной виновной в мошенничестве. Ранее эта же судья заочно назначила 14 лет заключения бывшему президенту Банка Москвы Андрею Бородину и 12 лет — его первому заместителю Дмитрию Акулинину. Она же прекратила в связи с истечением срока давности уголовное преследование бывшего заместителя председателя Внешэкономбанка Анатолия Балло.

Судя по всему, процесс по делу в отношении Юрия Здравило и Виталия Ликучева также займет немало времени, так как у Елены Каракешишевой, как и у ее предшественницы, очень плотный рабочий график. Пока она успела провести лишь одно заседание, на котором продлила сроки ареста обвиняемым. Ранее они находились, по данным источников “Ъ”, в СИЗО-5 «Водник», но недавно их перевели в СИЗО-4 «Медведь». Их защита просила смягчить меру пресечения на любую другую, не связанную с содержанием под стражей, но суд отказал, несмотря на заслуги экс-офицеров. Один из них также просил дать ему возможность провести некоторое время с членами семьи, сразу у двоих из которых врачи диагностировали тяжелые заболевания, но понимания не нашел.

Адвокаты фигурантов ведут себя предельно осторожно, пока воздерживаясь от комментариев относительно хода судебного процесса. Они лишь отмечают, что, на их взгляд, из-за постоянных откладываний заседаний и смены судьи нарушено право подсудимых на рассмотрение дела в разумные сроки. А потому они уже подали соответствующие жалобы.

Сергей Сергеев