2023-й уже не такой, как раньше

Еврокомиссия (ЕК) в четверг, 14 июля, вновь ухудшила макроэкономический прогноз по странам Евросоюза и зоны евро. Основной пересмотр коснулся темпов роста экономик в 2023 году: теперь ожидается, что они будут почти на один процентный пункт ниже. Скорректированы в сторону повышения ожидания по инфляции — пик ее роста, считают в ЕК, придется на третий квартал этого года. Динамика этого показателя в значительной степени зависит от стоимости энергоресурсов — дополнительное повышение цен на газ может привести к стагфляции, нынешнее же ослабление цен на нефть или на другое сырье на мировом рынке, напротив, снизит инфляционное давление, отмечают в ЕК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Призраку высокой инфляции кружить над Европой еще недолго — в ЕК ожидают, что ее пик придется на третий квартал этого года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Призраку высокой инфляции кружить над Европой еще недолго — в ЕК ожидают, что ее пик придется на третий квартал этого года

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Еврокомиссия выпустила летний макропрогноз, обновив в нем сразу несколько ключевых показателей. ВВП стран ЕС, как теперь ожидается, вырастет в этом году на 2,7% (эта цифра не изменилась по сравнению с весенним прогнозом ЕК, выпущенным 16 мая). В следующем рост в ЕС составит 1,5% вместо «весенних» 2,3%. В зоне евро размеры экономики увеличатся в 2022–2023 годах на 2,6% и 1,4% (вместо 2,7% и 2,3%) соответственно.

В первом квартале этого года в годовом выражении прирост ВВП составил 2,7% в ЕС и 2,4% в еврозоне. Во втором квартале фиксируется замедление деловой активности, но поддержку росту окажет туристический сезон. Квартальный рост в зоне евро в итоге окажется нулевым, а в странах ЕС общий ВВП сократится на 0,1%. В третьем и четвертом кварталах прирост может составить 0,2%.

«Шоки, обусловленные конфликтом на Украине, прямым и косвенным образом влияют на европейскую экономику, что ведет к снижению темпов роста и к повышению инфляции. Быстрое увеличение стоимости продовольствия и энергоресурсов также подталкивает цены к росту, что снижает покупательскую способность населения и вынуждает регуляторов быстрее ужесточать свою монетарную политику»,— говорится в докладе Еврокомиссии.

Помимо этого снижение прогноза по ВВП в ЕК связали с более значительным замедлением темпов роста в США и Китае. Заметим, Европейский центральный банк готовится повысить ключевую ставку (впервые с 2011 года) уже в этом месяце.

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Инфляция, как следует из прогноза, может достигнуть пика в третьем квартале этого года (в июне показатель вырос до 8,6% в зоне евро и до 8,8% в странах ЕС), но по мере снижения цен на энергоресурсы и устранения ограничений в логистике к концу 2023 года она упадет ниже уровня в 3%. Оценки инфляции в этом году как в ЕС, так и в зоне евро существенно повышены — с 6,8% до 8,3% и с 6,1% до 7,6% соответственно. На следующий год прогноз повышен с 3,2% до 4,6% для всех стран ЕС и с 2,7% до 4% для зоны евро. Более высокие цены на энергоресурсы влияют на стоимость производимых товаров и услуг, индексы потребительской уверенности находятся на тех же уровнях, что и в начале пандемии, уточняют в ЕК.

При этом в комиссии предупреждают, что повышение цен на газ может усилить стагфляционные тенденции, «уже имеющие место». Вторичные последствия также будут включать в себя более жесткие финансовые условия. К концу июня стоимость газа на европейском рынке превышала цены прошлого года в шесть раз. Нынешнее же относительное снижение цен на нефть и другие сырьевые товары может сократить давление на инфляцию. Заметим, в четверг стоимость нефти марки Brent опускалась ниже уровня в $95 за баррель.

Татьяна Едовина