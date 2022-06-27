Владимир Зеленский не хочет ждать зимы

Украинский президент Владимир Зеленский обратился в понедельник по видеосвязи к лидерам «группы семи». Он вновь попросил предоставить Киеву современные системы противоракетной обороны и другое вооружение, что, по его мнению, поможет Украине закончить вооруженный конфликт с Россией до зимы. Господин Зеленский также потребовал от Запада признать Россию государством—спонсором терроризма. Заявление последовало после массированных ракетных ударов по объектам в Киеве и других украинских городах. США уже выразили готовность предоставить Украине новый пакет вооружений, включающий современные средства ПВО средней и большой дальности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступая по видеосвязи перед лидерами «семерки», Владимир Зеленский заявил, что «сейчас не время для переговоров». Они, как он считает, могут начаться, только когда Украина восстановит «сильные позиции» на фронте

Фото: Reuters Выступая по видеосвязи перед лидерами «семерки», Владимир Зеленский заявил, что «сейчас не время для переговоров». Они, как он считает, могут начаться, только когда Украина восстановит «сильные позиции» на фронте

Фото: Reuters

ПВО на фоне обстрелов

«Украина ощущает поддержку государств "большой семерки". Спасибо за оборонную и финансовую помощь нашей стране в борьбе с российским вторжением. Для нас важна и последовательная позиция стран G7 относительно санкций. Они должны и дальше усиливаться, в частности путем ограничения цены на нефть, которую экспортирует агрессор» — с такими словами в режиме видеоконференции обратился к участникам проходившего в Германии саммита G7 президент Украины Владимир Зеленский. Его выступление могли видеть только участники саммита, но он сам привел основные тезисы в своем Telegram-канале. По словам господина Зеленского, он предложил лидерам «семерки» предпринять пять конкретных шагов, которые были бы полезны как для Киева, так и для Европы:

дать «действенные гарантии безопасности» для Украины;

предоставить «современную противоракетную оборону и поставку достаточного объема оружия»;

возобновить украинский аграрный экспорт;

признать Россию «государством—спонсором терроризма»;

радикально ограничить нефтяные доходы и конфисковать все замороженные и арестованные российские активы;

оказать содействие послевоенному восстановлению.

Остальные высказывания президента Украины известны из западных источников. По словам французского чиновника, который говорил с журналистами на условиях анонимности, «президент Зеленский дал очень четкий ответ, что сейчас не время для переговоров».

«Украина будет вести переговоры, когда будет в состоянии это сделать, то есть когда она в основном восстановит сильную позицию»,— сообщил источник.

Он также добавил, что пока Киеву «нужно как можно быстрее закончить войну». Крайним сроком для этого украинский лидер назвал начало зимы. Источник отметил, что президент Зеленский по-прежнему просит вооружений, «чтобы Украина могла сдержать наступление России и оттеснить русских за февральские рубежи».

Слова господина Зеленского прозвучали после массированных ракетных ударов по объектам в Киеве и других украинских городах в воскресенье. Накануне украинские власти сообщили, что по Киеву и области было выпущено 14 ракет, как минимум две из которых поразили гражданские объекты в Шевченковском районе столицы — жилой дом, где погиб один человек и шестеро получили ранения, и территорию детского сада. Одновременно сообщалось о ракетных ударах в Николаевской, Харьковской, Черниговской, Житомирской и Львовской областях. «Идут обстрелы по всей линии фронта»,— заявили в воскресенье в Генштабе ВС Украины.

В понедельник обстрелы Киева прокомментировало и Минобороны РФ. По словам официального представителя ведомства Игоря Конашенкова, накануне ВКС РФ нанесли удар «четырьмя высокоточными ракетами воздушного базирования по цехам ракетно-строительной корпорации "Артем" в Шевченковском районе города Киева». Отмечается, что на данном предприятии производились боеприпасы для украинских реактивных систем залпового огня и все четыре ракеты достигли цели. Господин Конашенков подчеркнул, что «гражданская инфраструктура города Киева в результате применения высокоточного оружия не пострадала».

По версии Москвы, гражданские объекты были атакованы в ходе попыток ВС Украины перехватить российские ракеты.

«Украинскими расчетами зенитных ракетных комплексов С-300 и "Бук М1" было применено более десяти зенитных ракет»,— сообщил господин Конашенков. Он указал, что «из-за отсутствия сопряжения расположенных в городских кварталах пусковых установок комплексов ПВО и радиотехнических средств две зенитные ракеты С-300 были сбиты в воздухе украинскими "Буками"» и, «предположительно, одна из сбитых ракет упала на жилой дом».

Одновременно в Пентагоне предположили, что гражданские объекты не были целью российских военных. «Эти квартиры примыкали или располагались рядом с заводом, где, как мы знаем, производятся боеприпасы для украинцев. Это указывает на то, что в этом случае, в частности, они пытались поразить военную цель»,— сказал источник в Минобороны США в ходе телефонного брифинга.

Украинские эксперты считают, что массированные обстрелы Киева и других районов страны стали ответом на удары ВС Украины по Донецку и газодобывающим платформам в Черном море. В понедельник обстрелы украинских городов продолжались. В частности, сообщалось о погибших и раненых в Харькове, а также в Кременчуге (Полтавская область), где ракета попала в торговый центр. Одновременно сообщалось о гибели и ранении гражданских лиц в Донецке и других районах Донецкой народной республики в результате обстрела со стороны ВС Украины.

Преднамеренная эскалация

Свое мнение об ударах по Киеву высказали и западные политики, отметив, что это произошло на фоне саммита G7. Бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт назвал эти атаки «преднамеренной эскалацией», а экс-глава МИД Литвы Линас Линкявичюс — «месседжем» и «напоминанием для саммита G7». В то же время хозяин саммита канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что «огромная международная поддержка Украины», а также «мужество и отвага украинцев в защите своей страны» являются «головной болью» для президента России Владимира Путина. По итогам встречи «семерки» канцлер сказал, что Запад продолжит оказывать поддержку Украине, одновременно усиливая давление на президента РФ. Он также добавил, что после 24 февраля в отношениях с Россией нет «пути назад», а ввод российских войск на Украину нарушил все международные правила и соглашения.

В том же духе выдержано и принятое в понедельник заявлении лидеров G7, посвященное Украине.

«Мы продолжим оказывать финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется»,— отмечается в тексте. В заявлении в очередной раз осуждаются действия Москвы, которые характеризуются как «жестокая, неспровоцированная, неоправданная и незаконная агрессивная война против Украины со стороны России при поддержке Белоруссии». Участники саммита выразили «серьезную обеспокоенность» по поводу недавних заявлений президента РФ о том, что Москва может передать Минску ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», способные применять как баллистические, так и крылатые ракеты, в том числе «в ядерном исполнении». В документе также подчеркивается, что Украина должна принимать решения о будущем мирном урегулировании «без внешнего давления или влияния». Кроме того, «семерка» пообещала расширить сотрудничество с Киевом в области разведки, информационной и морской безопасности и продолжить «изучать новые способы изоляции России от участия в мировом рынке».

По последней теме особенно активно высказывались представители США. По словам помощника американского президента по национальной безопасности Джейка Салливана, «семерка» продолжит работу над договоренностью по ограничению цен на российскую нефть. Он также сообщил, что на этой неделе в Вашингтоне «намерены завершить работу над пакетом, который включает современные системы противовоздушной обороны средней и большой дальности». Их планируется передать украинцам вместе «с некоторыми другими элементами», включая артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы. Со своей стороны, посол США на Украине Бриджит Бринк в понедельник заявила, что «мир привлечет Кремль к ответственности за его зверства в Украине». Так она отреагировала на новости об ударах по Кременчугу.

Впрочем, заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на то, что в ситуации с торговым центром в Кременчуге слишком много нестыковок, и призвал дождаться официального заявления Минобороны.

«Похоже, мы имеем дело с новой украинской провокацией в стиле Бучи… Именно то, что нужно киевскому режиму, чтобы удерживать внимание на Украине перед саммитом НАТО»,— отметил дипломат.

В свою очередь, в Москве в очередной раз напомнили, что «ситуация на Украине — результат провокационной и подрывной политики западных режимов». Так в своем Telegram-канале отреагировала на слова канцлера Шольца официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Марианна Беленькая