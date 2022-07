Предупрежден — значит разоружен

Вашингтон обвинил Москву в подготовке «аннексии» территорий Украины, перешедших под контроль России после 24 февраля: речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. Для этого, как предупредили в Белом доме, в соответствующих регионах вскоре будут проведены «фиктивные референдумы о присоединении к России». Российские власти называют утверждения «о захватническом характере» своей военной операции «в корне ложными». В то же время в Москве открыто говорят, что география спецоперации изменилась и Донбассом она не ограничится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

О якобы вынашиваемых российскими властями планах по включению контролируемых ими украинских территорий в состав РФ на брифинге в Вашингтоне рассказал пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби. Заявив о готовности США снять гриф секретности с некоторых разведданных, он сообщил: «Россия закладывает основу для аннексии украинской территории, которую она контролирует, что является прямым нарушением суверенитета Украины». «Россия начинает реализовывать сценарий аннексии наподобие того, который она осуществила в 2014 году»,— объявил чиновник. По его словам, власти РФ поставили во главе перешедших под их контроль районов Украины своих доверенных лиц, которые уже готовятся провести «фиктивные референдумы о присоединении к России». В Белом доме полагают, что Кремль будет использовать результаты этих референдумов как легальную основу для «аннексии суверенной украинской территории».

Из комментария Джона Кирби следует, что речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях. По его словам, в этих регионах гривна уже заменена на рубль, украинские СМИ — на российские, а подконтрольные Киеву управленцы и силовики — на лояльных к Москве.

«Кремль не раскрыл сроки проведения референдумов, но российские доверенные лица на этих территориях утверждают, что они состоятся позже в этом году, возможно, одновременно с сентябрьскими региональными выборами в России»,— сказал представитель Белого дома. И предупредил: США и их союзники ответят на действия Москвы новыми санкциями.

На заявление Джона Кирби оперативно отреагировало посольство России в США.

«Утверждения о захватническом характере российской военной спецоперации в корне ложны,— говорится в комментарии дипмиссии.— Мы возвращаем мир на освобожденные территории, создаем условия для нормальной жизни и соблюдения равных прав граждан вне зависимости от этнической и языковой принадлежности». В сообщении посольства отмечается, что «на оказание помощи пострадавшим населенным пунктам поднялась вся страна». «Это федеральные органы власти, регионы, общественные организации и просто неравнодушные россияне. Идет активное восстановление инфраструктуры, жилья, социальных объектов. К работам привлечены тысячи специалистов»,— уточнили в миссии.

В посольстве добавили: «Около 500 км дорог и мостов планируется возвести в Донбассе к концу нынешнего года. В Мариуполе строятся 12 современных домов и высокотехнологичный медицинский центр. Ввод в эксплуатацию запланирован на осень. Не прекращаются поставки гуманитарной помощи. На сегодняшний день на Украину, в ДНР и ЛНР направлено более 45 тыс. тонн гумгрузов. Как все это соотносится с понятием “аннексия”?»

По заверению российской стороны, «решение о своем будущем население освобожденных территорий примет самостоятельно».

«Очередные инсинуации являются еще одним подтверждением стремления Вашингтона “раскочегаривать” конфликт как можно дольше. Американскими правящими кругами движет не забота об украинцах, a желание нанести России максимальный урон. Наша страна продолжит энергичную работу по налаживанию мирной жизни на освобожденных землях и выполнению всех задач СВО (специальной военной операции.— “Ъ”)»,— заключили в российском посольстве.

Между тем глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу RT и агентству «РИА Новости» в среду сообщил: географический охват российской военной операции изменился. «Когда в Стамбуле (29 марта.— “Ъ”) была встреча (российских и украинских.— “Ъ”) переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года,— сказал он.— Сейчас география другая. Это далеко не только ДНР и ЛНР, это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий».

При этом Сергей Лавров предупредил, что по мере наращивания поставок странами Запада Украине дальнобойных вооружений, включая реактивные системы залпового огня HIMARS, географический охват военной операции РФ будет расширяться.

«Мы не можем допустить, чтобы на той части Украины, которую будет контролировать (украинский президент Владимир.— “Ъ”) Зеленский или кто его заменит, находилось оружие, которое будет представлять прямую угрозу нашей территории и территории тех республик, которые объявили о своей независимости, тех, которые хотят свое будущее определить самостоятельно»,— объяснил он.

В среду Джон Кирби как раз объявил о намерении США поставить Украине новую партию вооружений и оборудования. «Этот пакет будет включать в себя еще больше высокомобильных реактивных систем залпового огня HIMARS, которые украинцы очень эффективно используют для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, и он также будет включать дополнительные боеприпасы к ним»,— уточнил представитель Белого дома (подробнее см. материал на этой странице).

По словам Джона Кирби, «украинцы имеют право не только защищаться, но и перейти в контрнаступление против российских войск на территории своей собственной страны».

Между тем американские аналитики говорят о «сужении окна возможностей для поддержки Западом украинского контрнаступления на оккупированную территорию до того, как Кремль аннексирует ее». С соответствующим предупреждением выступил в среду Институт по изучению войны (Institute for the study of war, Вашингтон). По прогнозу аналитиков этого центра, после вхождения Донбасса, Запорожья и Херсонской области в состав России власти РФ распространят на них свой ядерный зонтик. Это, по мнению аналитиков, станет сдерживающим фактором для украинской стороны и ее западных партнеров и не позволит им перейти в запланированное контрнаступление.

В Пентагоне в среду вечером, однако, выразили уверенность, что Киев еще не потерял Донбасс, а боевые действия на Украине будут продолжительными. Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли, признав, впрочем, что российские войска «за последние несколько недель и месяцев добились определенного тактического успеха в Донбассе».

Елена Черненко