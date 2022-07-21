Кастер Семеня не прошла переквалификацию

Очередной день чемпионата мира по легкой атлетике вылился в провал известной южноафриканской бегуньи Кастер Семени. Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м заявилась в американском Юджине на другую, новую для себя дистанцию — 5000 м, но уже в квалификационном раунде с чрезвычайно слабым результатом финишировала в самом хвосте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В беге на 5000 м, в отличие от дистанции 800 м, аномально высокий уровень тестостерона не помог Кастер Семене (в центре)

Фото: Patrick Smith / Getty Images В беге на 5000 м, в отличие от дистанции 800 м, аномально высокий уровень тестостерона не помог Кастер Семене (в центре)

Фото: Patrick Smith / Getty Images

Ее решение переквалифицироваться в стайершу было связано с изменением Международной федерацией легкой атлетики (World Athletics, WA) правил. Несколько лет назад организация запретила спортсменкам с аномально высоким естественным уровнем тестостерона, к которым относится и Кастер Семеня, соревноваться на дистанциях от 400 м до мили. Легкоатлетка неоднократно пыталась опротестовать это дискриминационное, по ее мнению, правило, но безуспешно.

Главной героиней очередного соревновательного дня на мировом первенстве по легкой атлетике стала спортсменка, провалившая квалификацию. В предварительном забеге на 5000 м титулованная южноафриканская бегунья Кастер Семеня пришла 13-й из 16 участниц, причем ее отставание от победительницы — эфиопки Гудаф Цегай — оказалось огромным и составило почти минуту.

С фигурой 31-летней Кастер Семени связан один из наиболее заметных скандалов последних лет в легкой атлетике. До 2018 года она входила в число самых успешных спортсменок, специализировавшихся на средних дистанциях. Среди ее достижений в беге на 800 м — победы на Олимпийских играх в Лондоне 2012 года и Рио-де-Жанейро 2016 года (лондонское золото было присуждено ей в 2017 году после дисквалификации россиянки Марии Савиновой), три победы на чемпионатах мира, еще пять золотых медалей континентальных чемпионатов.

Единственным, что омрачало многочисленные триумфы Кастер Семени, было непрекращавшееся обсуждение ее половой принадлежности. Соперницы часто обращали внимание на то, что афроамериканская спортсменка больше похожа на мужчину, чем на женщину.

Это побудило Международную федерацию легкой атлетики привлечь медиков различных специальностей для проведения специальной экспертизы. Она показала, что Кастер Семеня действительно «не является женщиной на 100%». У нее была диагностирована гиперандрогения — это синдром, при котором за счет повышенного содержания мужских гормонов у женщин появляются характерные для мужчин признаки.

И пять лет назад Кастер Семеня выступать перестала. Дело в том, что в 2018 году Международная федерация легкой атлетики, ссылаясь на результаты инициированного ею же научного исследования, скорректировала правила допуска спортсменок к соревнованиям.

По новым правилам участницы соревнований должны, во-первых, быть женщинами по документам, а, во-вторых, уровень тестостерона в их крови не должен превышать 5 нмоль/л согласно данным мониторинга за полгода, предшествующие участию в турнирах.

При этом у абсолютного большинства женщин показатели тестостерона составляют 0,12–1,79 нмоль/л.

Кастер Семеня могла продолжить выступления только в том случае, если бы снизила уровень гормона до допустимых пределов с помощью гормональной терапии. В интервью американскому телеканалу HBO Real Sports бегунья рассказала, что начала прием препаратов, но в конце концов отказалась от этой идеи из-за побочных эффектов: «Меня регулярно тошнило, я набирала вес, у меня случались панические атаки. Для меня это было сродни тому, что резать себя ножом каждый день».

Олимпийская чемпионка предприняла несколько попыток обжаловать обновленные правила: сначала в Спортивном арбитражном суде (CAS), затем — в Федеральном суде Швейцарии. Но оба раза апелляции Семени были отклонены.

Единственным выходом для спортсменки была смена специализации: в беге на длинные дистанции ограничений, касающихся уровня тестостерона, не существует.

Кастер Семеня рассчитывала выступить в беге на 5000 м уже на токийской Олимпиаде, но выполнить квалификационный норматив перед ее началом не смогла.

Ее вообще-то и в состав участниц на текущий чемпионат мира записали в последний момент: она снова не справилась с нормативом (надо было уложиться в 15 минут 10 секунд). Но несколько других спортсменок в Орегон не приехали, и место для Семени освободилось.

Кастер Семеня между тем своим выступлением в квалификационном раунде оказалась довольна. «Я думаю, очень здорово иметь возможность соревноваться здесь. Добежать до финиша на дистанции 5 км — это уже можно назвать благословением. Я учусь и намерена совершенствоваться и дальше»,— сказала спортсменка журналистам.

Екатерина Ремизова