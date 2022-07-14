Легкоатлеты задирают планку

С открывающимся завтра в американском Юджине чемпионатом мира по легкой атлетике, чуть ли не главным спортивным событием года, связано сразу несколько острых интриг. Среди них — сможет ли шведская суперзвезда в прыжках с шестом Арман Дюплантис обновить собственный мировой рекорд, а считавшийся неуязвимым Карстен Вархольм, месяц назад заработавший травму сухожилия, защитить титул чемпиона мира в беге с барьерами на 400 м. В центре внимания окажется и 100-метровка: в этой дисциплине к рекорду самого выдающегося легкоатлета современности Усейна Болта попытаются приблизиться сразу три крепких спринтера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис на чемпионате мира по легкой атлетике в Орегоне попробует обновить принадлежащий ему мировой рекорд

Фото: Michael Sohn / AP Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис на чемпионате мира по легкой атлетике в Орегоне попробует обновить принадлежащий ему мировой рекорд

Фото: Michael Sohn / AP

Стартующий завтра в американском штате Орегон чемпионат мира по легкой атлетике однозначно станет одним из самых заметных спортивных турниров нынешнего года. Но в нем, как и в подавляющем большинстве других стартов, российские спортсмены на фоне обострения российско-украинского кризиса принимать участия не будут.

Понятно, что безусловным фаворитом этого турнира является американская сборная, доминировавшая на двух последних чемпионатах мира — 2017 года в Лондоне и 2019 года в Дохе, как понятно и то, какие дисциплины окажутся в центре внимания.

Одна из них — прыжки с шестом, в которых статус суперзвезды удерживает за собой Арман Дюплантис. Швед — феномен в этой легкоатлетической дисциплине. До появления Дюплантиса она ассоциировалась, по сути, с одной-единственной фигурой — представлявшим в 1980–1990-е годы СССР и Украину Сергеем Бубкой. Бубка соревновался в отдельной, какой-то космической лиге, и конкурировать с ним было невозможно.

Высота, которую Бубка взял в 1993 году (6,15 м), казалась для других легкоатлетов чем-то недостижимым, запредельным. Теперь, спустя три десятка лет, в этой роли оказался 22-летний Дюплантис.

Победитель токийской Олимпиады уже несколько раз обновлял мировые рекорды. Весной текущего года на открытом чемпионате Сербии он взял высоту 6,19 м, а затем на том же стадионе, но двумя неделями позднее прыгнул еще выше — на 1 см. И в США Дюплантису, похоже, вполне по силам продлить эту выдающуюся серию.

Такой же триумф, но в беге на 400 м с барьерами еще месяц назад эксперты пророчили норвежцу Карстену Вархольму. Прошлым летом он стал автором нескольких сенсаций: за пару недель до старта токийской Олимпиады Вархольм побил державшийся более четверти века рекорд американца Кевина Янга, показав на турнире в Осло результат 46,70 сек., а затем взял в Японии золото с еще более впечатляющими цифрами — 45,94 сек. В начале июня на этапе Бриллиантовой лиги в столице Марокко Рабате 26-летний Вархольм получил разрыв сухожилия. И теперь интрига связана с тем, сможет ли он спустя месяц после травмы защитить титул чемпиона мира в борьбе с крепкими соперниками — американцем Райаном Бенджамином, пробежавшим в конце июня дистанцию за 47,04 сек., и бразильцем Алисоном дус Сантосом, который две недели назад выдал лучший результат сезона — 46,80 сек.

Другая горячая интрига связана с бегом на 100 м, в которой за лидерство поборются сразу три спринтера.

Один из них — 26-летний кениец Фердинанд Оманьяла. На мировом первенстве Оманьяла, который прошлой осенью пробежал 100 м за 9,77 сек. и побил таким образом рекорд Африки (с тех пор он носит браслет с выгравированным на нем временным показателем), надеется, по его собственному признанию AFP, уложиться в 9,6 сек. В Юджин кениец прибудет, правда, за 2 часа 40 минут до старта квалификационных забегов. Он не смог вылететь в США вовремя из-за проблем, связанных с получением визы.

В качестве спортсменов, которые навяжут борьбу кенийцу, рассматривают двух американцев — серебряного призера Олимпиады в Токио Фреда Керли и его соотечественника Трейвона Бромелла. На национальном чемпионате США они финишировали друг за другом и выдали два лучших результата сезона: первый пробежал за 9,76 сек., второй — за 9,81 сек.

Хотя нового Усейна Болта среди них, кажется, не видно, все трое показывают результаты ямайца времен заката карьеры.

И Оманьяла, и Керли, и Бромелл попробуют тем не менее приблизиться к достижению легендарного спринтера. Более десяти лет назад, на чемпионате мира 2009 года в Берлине, 100-метровка покорилась Усейну Болту за 9,58 сек.

Екатерина Ремизова