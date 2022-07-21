Нестроение улучшилось

Минэкономики разработало относительно простые критерии для принятия решения о бюджетном финансировании госстроек — для включения их в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП) проекты бюджетных капвложений будут оценивать с учетом их прямого и косвенных эффектов и влияния на развитие территорий. Поскольку ФАИП — это 4% всех госрасходов, такой отбор и сопряжение программы с системой «Электронный бюджет» должны снять по крайней мере часть проблемы неэффективных трат на строительство ненужных объектов и большого числа незавершенных госстроек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с методиками оценки эффективности бюджетных инвестиций в строительство и реконструкцию, подготовленными Минэкономики и утвержденными президиумом правкомиссии по региональному развитию. Эти документы — часть проекта по повышению эффективности строительства за госсчет. В него входят сопряжение ФАИП (объединяет все стройки с полным или частичным бюджетным финансированием) с системой «Электронный бюджет» (см. “Ъ” от 18 апреля), а также сортировка и определение дальнейшей судьбы накопленного массива «долгостроев» (см. “Ъ” от 12 июля).

Методики предназначены для оценки перспектив строительства гражданских объектов и строек в рамках гособоронзаказа. Для включения в ФАИП гражданских строек теперь необходимо учитывать два критерия — потребность в создаваемых мощностях (вес критерия — 60%, при избыточности новых мощностей менее чем на 25% оценка снижается с 1 балла до 0,5 балла, более — до нуля) и влияние проекта на комплексное развитие территорий (40%). Для соцобъектов в качестве «мощности» будут оценивать спрос населения на их услуги (по существующим нормативам), для импортозамещающих — по параметрам товарного дефицита на соответствующих рынках. Оценка участия проектов в развитии территорий и вовсе будет бинарной — при их наличии в схемах терпланирования они получат 1 балл, при отсутствии — ноль (вероятно, так Минэкономики намерено подтолкнуть ведомства и регионы к отражению своих планов в схемах). В итоге проект будет признан эффективным при оценке выше 50% максимума — в противном случае бюджетных денег ему не получить.

В части ГОЗ методика по сути повторяет гражданскую — но требования к проектам ВПК (в силу их большей закрытости) даже жестче: заказчикам придется подтверждать обязанность строить ряд объектов в силу переданных им полномочий, а для импортозамещающих производств — доказывать невозможность их запуска на частные или заемные деньги. Также до начала «оборонных» строек инициатору придется проверять наличие в казне и реестре «долгостроев» объектов, которые можно было бы приспособить под те же цели, оценивать обеспеченность стройки инфраструктурой, а также «вписывать» объекты в систему национальных целей и оценивать возможность их содержания без привлечения бюджетных средств — баллы по каждому из этих подкритериев входят в итоговую оценку. Градаций у нее также больше: проекты с оценкой выше 80% от возможного оцениваются как высокоэффективные, в интервале 60–80% как эффективные, 40–60% как низкоэффективные и оставшиеся — как неэффективные. Рассматривать итоговые показатели будет коллегия военно-промышленной комиссии.

Напомним, активным критиком ФАИП, обремененной большим количеством незавершенных и брошенных строек, вызывающих неэффективные траты казны (на программу приходится 4% всех госрасходов), до сих пор выступала Счетная палата (СП), протестовавшая против включения в нее объектов без проектов, средств и внятного обоснования (см. “Ъ” от 16 ноября 2021 года). Теперь у проблем ФАИП появился шанс на решение, говорит аудитор СП Наталья Трунова. По ее словам, методики — «достаточно системный документ, учитывающий наличие потребителей тех или иных услуг или товаров, создаваемых в рамках реализации проекта, необходимость его инфраструктурного обеспечения и влияние на реализацию госпрограмм и территориальную локализацию». Однако доработка методик потребует времени: «Первые полгода действия методики позволят доуточнить и расширить критерии»,— говорит аудитор. В частности, нужно решить проблему оценки сложных проектов, которые формируют «новое качество жизни или тип кластерных связей», но не всегда имеют потребителей — зачастую их «еще предстоит сформировать».

Олег Сапожков