Долгострои держат строй

В Белом доме начинают формировать единый реестр объектов незавершенного строительства, которые возводятся за счет бюджетных средств,— пока власти определили список из 2,5 тыс. объектов в высокой степени готовности на сумму в 500 млрд руб., которые планируется достроить в приоритетном порядке. Также в ближайшее время планируется описать дальнейшую судьбу попавших в перечень объектов, пока же готовится техническая база для запуска самого реестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Правительство в рамках нового подхода к решению проблемы бюджетных долгостроев сформировало список приоритетных с точки зрения завершения объектов. Как сообщил вчера вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с заместителями, речь идет о 2,5 тыс. объектов в высокой степени готовности на 500 млрд руб. Как следовало из слов вице-премьера, источниками финансирования их достройки станут средства региональных и федерального бюджетов, а также «крупных госкомпаний».

По словам Михаила Мишустина, «долгостроев, на которые выделялись бюджетные средства, сегодня в стране тысячи» — такие объекты находятся в разном состоянии, многие из них, добавил премьер, «даже будучи возведенными и оснащенными инфраструктурой, не переводятся в число готовых». По данным Счетной палаты (СП), на 1 января 2022 года в целом по стране насчитывается почти 64 тыс. объектов незавершенного строительства с объемом вложений в 3,9 трлн руб. Как отметил Марат Хуснуллин, «это острая проблема, которая накапливалась годами как на федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях». По его словам, за год сделано «достаточно много» — объем «незавершенки» сократился (для сравнения — по данным на ноябрь 2020 года, речь шла о 75 тыс. объектов и 5 трлн руб. вложений), однако требуется «дальнейшая системная работа».

Напомним, попытки сокращения объемов «незавершенки» предпринимаются властями уже не первый год — еще в 2019 году их критиковала СП, как раз за отсутствие системности. Среди решений называлась необходимость определить одно ведомство, которое должно отвечать за проблему долгостроев — сейчас это Минстрой, получивший полномочия по координации всего бюджетного строительства в рамках федеральной адресной инвестиционной программы.

Неоднократно говорилось и о необходимости инвентаризации самих объектов — на это теперь направлены и новые подходы правительства. Так, в рамках «дорожной карты» планируется создание единого реестра долгостроев, в который должны войти все незавершенные объекты как на федеральном, так и региональном уровнях — по аналогии с реестром проблемных домов, строящихся с привлечением средств граждан (см. «Ъ-Online»). Как сообщил вчера Михаил Мишустин, в реестре будет собрана «вся необходимая информация для обоснованного подхода» к решению дальнейшей судьбы тех или иных долгостроев. Отметим, на этом настаивал Минфин — прежде чем принимать решение о завершении объекта за госсчет, ведомство призывало оценивать возможности его дальнейшего использования, актуальности самой достройки или иных вариантов, например, продажи.

Как пояснили “Ъ” в аппарате вице-премьера Марата Хуснуллина, порядок ведения такого реестра принят, а «в ближайшее время правительством будут утверждены последствия включения объектов в него, то есть перечень мероприятий, который возможен для решения проблемы каждого конкретного объекта». Одновременно с этим, отмечают в аппарате, начинается и формирование самого реестра. В Минстрое также уточнили, что предварительно подготовили информацию о таких объектах во всех регионах — пока «ведется доработка специального модуля системы "Электронный бюджет", который необходим для запуска реестра в электронном виде».

Евгения Крючкова