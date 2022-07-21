Разливное яблочко

Компания «Соколиные сады», подконтрольная акционерам ЛУКОЙЛа Вагиту Алекперову и Леониду Федуну и управляющая около 500 га яблоневых садов в Воронежской области, задумалась о развитии этого бизнеса. В ее периметре создана новая структура в том числе для производства сидра. Это позволит задействовать техническое яблоко, не подходящее для продажи в торговых сетях, а также выйти в востребованный на алкогольном рынке сегмент.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Структура управляющей фондами акционеров ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова и Леонида Федуна компании «Частные активы» АО «Сокольники» учредила 11 июля в Воронежской области ООО «Яблочные напитки», обнаружил “Ъ” в данных ЕГРЮЛ. Основной вид деятельности новой компании — производство сидра и прочих плодовых вин.

Речь может идти о развитии садоводческого проекта «Соколиные сады», созданного АО «Сокольники» осенью 2021 года. В профиле «Соколиных садов» на портале HeadHunter сказано, что компания управляет в Воронежской области участком площадью 900 га, включая 500 га яблоневых садов. Компания также искала бренд-менеджера по развитию бренда алкогольной продукции, в обязанности которого входит разработка и ввод на рынок новых торговых марок. С 20 июля вакансия находится в архиве. В «Частных активах» оперативный комментарий не предоставили. С представителями «Соколиных садов» связаться не удалось.

Гендиректор «Технологий роста» Тамара Решетникова указывает, что старые сады не позволяют выращивать десертное яблоко, которое требуется торговым сетям. Но такие насаждения могут плодоносить десятки лет и их как раз можно задействовать для производства технического яблока на переработку, указывает она. Параллельно, добавляет эксперт, можно вкладывать средства в создание современных садов. Президент Ассоциации садоводов Игорь Муханин отмечает, что своя переработка, вероятно, потребовалась из-за невозможности продать яблоки по наиболее привлекательной на рынке цене. Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин отмечает, что Воронежская область отлично подходит для производства традиционного сидра из-за географического положения и отсутствия конкуренции. Но не все выращиваемые здесь сорта подходят для изготовления напитка, указывает он.

По подсчетам господина Небольсина, «Соколиные сады» могут отправлять на переработку около 10% среднегодового урожая — около 350 тонн технического яблока и второсортных плодов, из которых можно произвести примерно 200 тыс. литров традиционного сидра. Такой объем позволит компании войти число пяти-шести крупнейших игроков в этом сегменте в стране, указывает он. Примерные затраты на закупку пресса, десяти емкостей по 25 кубометров и двух линий разлива эксперт оценивает в €750 тыс. Если же компания решит выйти в сегмент плодовых вин, инвестиции вырастут кратно, а также потребуется проходить лицензирование в Росалкогольрегулировании, добавляет он.

Спрос на сидр в России в последнее время растет. Согласно NielsenIQ, в мае продажи напитка в торговых сетях увеличились на 18,8% в объеме и на 31,5% в деньгах год к году. По данным ЕГАИС, которые приводит Алексей Небольсин, выпуск сидра, пуаре и медовухи в России по итогам первых шести месяцев 2022 года вырос на 15,94% год к году, до 46,23 млн литров. Динамика объясняется выходом в этот сегмент AB InBev Efes, которая запустила свой сидр из яблочного концентрата Bon Season, а также высоким спросом, указывает он. Как подчеркивает господин Небольсин, наибольший потенциал имеет именно традиционный сидр из плодов, который может заменить прекратившийся из-за геополитического кризиса и сложностей с логистикой импорт из Франции, Испании и других стран. Хотя пока на традиционный сидр приходится около 5% рынка, а свои бренды сидра запускает все больше игроков. Этим летом сидр из яблочного концентрата Will’s начал производить МПБК «Очаково».

Анатолий Костырев