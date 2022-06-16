Яблочно, с прояснениями

Намерение глобальных производителей алкогольных напитков сократить присутствие в России из-за геополитического кризиса подстегивает к экспансии местных игроков. Так, МПБК «Очаково», наиболее известный на рынке кваса и пива, задумался о запуске своего яблочного сидра. Спрос на напиток растет, но объем рынка остается ограниченным, а конкуренция ужесточается, несмотря на ожидаемое сокращение импорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

МПБК «Очаково» в конце мая подал в Роспатент заявку на регистрацию бренда Will’s по категории сидра. На этикетке есть изображение яблочного дерева, надпись «Apple Cider» и указание «Продукт натурального брожения». До сих пор «Очаково» сидр не выпускало. Источник “Ъ” на рынке отмечает, что компании интересны те сегменты, где может освободиться ниша после ухода иностранных брендов. В «Очаково» “Ъ” не ответили.

«Очаково» — крупнейший российский производитель кваса под брендами «Очаковский», «Семейный секрет». Также выпускает пиво «Очаково», «Ячменный колос», «Халзан» и т. д., соки, вино, лимонады, водку. Общая мощность десяти предприятий — 285 млн дал напитков в год. Кроме того, выращивает зерновые и виноград на 19 тыс. га сельхозземель. В 2021 году выручка «Очаково» выросла на 26,3%, до 9,23 млрд руб. Акциями компании владеют президент Алексей Кочетов и его дочь, вице-президент компании Инна Кочетова.

Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин полагает, что с учетом масштабов бизнеса «Очаково» будет выпускать сидр из яблочного концентрата. Крупное производство напитка из плодов потребует слишком большого объема яблок, цены на которые сегодня растут, а такая технология может оказаться слишком сложной и дорогой, отмечает он. На пивоваренном производстве, продолжает эксперт, для разлива сидра можно использовать имеющееся оборудование. Источники “Ъ” среди производителей напитков говорят, что импорт яблочного концентрата, который ввозится в РФ прежде всего из Китая, идет в штатном режиме. Кроме того, растет производство российского сырья, добавляет собеседник “Ъ”.

По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, в 2021 году в России было произведено около 50 млн л сидра, а импортировано примерно 34 млн л. Крупнейшие местные производители — Heineken (марки «Мистер Лис» и Strongbow) и «Балтика» (входит в Carlsberg Group, бренд Somersby). На фоне военной операции РФ на Украине и обострения геополитической обстановки Heineken и Carlsberg объявили об уходе с российского рынка и продаже местных предприятий. Это, в свою очередь, может привести к оптимизации портфеля брендов компаний. Так, один из источников “Ъ” считает, что в результате может быть прекращен разлив британской марки Strongbow.

Как отмечает господин Небольсин, импорт сидра из Франции, Испании и Великобритании в РФ в этом году сократится из-за осложнения геополитической обстановки и сложностей с логистикой. Но освободившуюся долю займет натуральный сидр из плодов, считает он. Кроме того, конкуренция на рынке ужесточается. Так, крупнейшая пивоваренная компания РФ AB InBev Efes, подконтрольная турецкой Anadolu Efes, в начале года запустила свой сидр Bon Season. Исполняющий обязанности президента AB InBev Efes Ораз Дурдыев говорит, что продукт демонстрирует «отличные показатели» и компания намерена расширять линейку новыми вкусами.

Председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков говорит, что растущий спрос на напиток — основная причина интереса к категории новых игроков. По данным NielsenIQ, в мае продажи сидра выросли на 18,8% в объеме и на 31,5% в деньгах год к году. Директор ЦИФРРА Вадим Дробиз не исключает, что число потребителей сидра в РФ несколько увеличится на фоне сокращения импорта вин. Но существенное увеличение объема рынка сидра потребует продвижения продукта и возможно только в отдаленной перспективе, считает он. Один из собеседников “Ъ” указывает, что имиджу категории навредили коктейли из яблочного сока со спиртом, которые выпускало и «Очаково».

Анатолий Костырев