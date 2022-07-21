«Открытие» там, где не надо

В условиях расширенных антироссийских санкций желание властей, да и многих компаний и банков, скрыть от публики чувствительную информацию — будь то финансовый отчет, состав совета директоров, крупнейшие акционеры или данные по акционерам — выглядит вполне оправданно. Конечно, такая ситуация очень сильно ограничивает возможности журналистов, но внимательным кое-что все же достается, иногда по чистой случайности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Шерункова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Ольга Шерункова

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Именно такой случайностью выглядит опубликованная на прошлой неделе закупка банка «ФК Открытие». Банк искал подрядчика, который обеспечит клиентам возможность скачать на iPhone мобильное приложение «ФК Открытие» из AppStore. После начала военных действий на Украине у крупнейших российских банков появились серьезные проблемы с этим сервисом американской Apple, которая безжалостно удаляла из него мобильные приложения кредитных организаций. Причем появление отечественных магазинов мобильных приложений вроде RuStore, NashStore и RuMarket проблему пользователей iOS не решают.

Попытка «ФК Открытие» отнюдь не выглядит безнадежной. Ряд банков, попавших под санкции, смогли обеспечить доступность своих приложений в AppStore, пусть и не самыми прямыми путями. Из закупки «ФК Открытие» стали известны детали предоставления подобных сервисов. Банк был готов заплатить исполнителю за предоставление доступа к аккаунту AppStore для возможности публикаций своего программного обеспечения, а также за сопровождение учетных записей 125 тыс. руб. в месяц, за полгода (срок контракта) — 750 тыс. руб. Поддерживать мобильные приложения на iOS крайне важно с точки зрения бизнеса розничного банка. Поэтому приходится прибегать к услугам посредников.

В техзадании «ФК Открытие» подчеркнул необходимость «гарантии — недопущение блокировки программного обеспечения с занесением в SDN-лист». Однако, отмечает эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий, такие гарантии дать сейчас вряд ли кто-то сможет. Но и ответственность невелика. Apple максимум удалит приложение подсанкционного банка, но вряд ли будет наказывать самого посредника до прямого распоряжения со стороны властей США или большого количества жалоб, уверен господин Лукацкий.

Сбор заявок продолжался до 11:00 18 июля без всяких ограничений. Содержание закупки оставалось в публичном доступе. Лишь 20 июля, после обращения “Ъ”, банк сообщил об отмене лота по «техническим причинам», пояснив, что речь шла о ПО для компаний—партнеров. Собственно, и это обычная практика. Банки нередко исправляют свои недоработки после запросов журналистов “Ъ”: кто-то отзывает сообщения о введенных комиссиях, кто-то закрывает финансовую отчетность.