За доской переговоров

Международная шахматная федерация (FIDE) и обладатель титула чемпиона мира Магнус Карлсен начали переговоры по самому актуальному для шахмат на данный момент вопросу — об участии норвежца в очередном чемпионском матче. В нем, как и в предыдущем поединке, он должен встретиться с российским гроссмейстером Яном Непомнящим, только что убедительно выигравшим кандидатский турнир в Мадриде. Однако норвежец неоднократно давал понять, что готов отказаться от выступления в нем из-за дефицита мотивации. Возможно, чтобы убедить Карлсена сыграть в матче, FIDE придется пойти на некоторые уступки чемпиону, «освежив» его формат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шахматисты Магнус Карлсен (слева) и Ян Непомнящий

Фото: GIUSEPPE CACACE / AFP Шахматисты Магнус Карлсен (слева) и Ян Непомнящий

Фото: GIUSEPPE CACACE / AFP

О том, что руководители Международной шахматной федерации (FIDE) и Магнус Карлсен провели в Мадриде переговоры, длившиеся примерно 40 минут, сообщила испанская El Pais. FIDE подтвердила, что такая встреча состоялась. Она была посвящена, видимо, самому актуальному для шахмат на данный момент вопросу — об участии Карлсена в очередном чемпионском матче, который запланирован на будущий год.

Именно в Мадриде определился соперник Магнуса Карлсена в поединке за главный шахматный титул. Им снова стал убедительно, за тур до финиша выигравший кандидатский турнир в испанской столице российский гроссмейстер Ян Непомнящий, который проиграл Карлсену в предыдущем чемпионском матче: он состоялся в конце прошлого года в Дубае. Проблема заключается в том, что после него норвежец, владеющий званием с 2013 года и на протяжении всего этого времени являющийся безусловным лидером мировых шахмат, неоднократно заявлял, что намерен проигнорировать новый поединок из-за дефицита мотивации и интереса к нему, собираясь сосредоточиться на других «вызовах» (см. “Ъ” от 4 июля). Без Карлсена, по популярности значительно превосходящего всех остальных элитных гроссмейстеров, матч наверняка существенно потерял бы в привлекательности и востребованности.

Между тем, по данным El Pais, во время мадридских переговоров Магнус Карлсен дал понять, что может «договориться» с FIDE о выступлении в нем, но лишь в том случае, если федерация пойдет на определенные уступки. Они сводятся прежде всего к корректировкам формата чемпионского матча.

Какие именно корректировки имеются в виду, источники El Pais не сообщили. Но ранее сам Карлсен говорил о том, что, на его взгляд, в чемпионский матч можно было бы интегрировать партии с более жестким, чем классический, контролем времени ради повышения его зрелищности. Сейчас в быстрые шахматы соперники по такому поединку могут сыграть, только если «основное время» из партий в «классику» (регламентом дубайского состязания их было предусмотрено 14, но три заключительные не были сыграны, поскольку норвежец к тому моменту гарантировал себе победу) завершилось вничью.

В ответ на запрос “Ъ” по поводу того, как повлияла мадридская встреча на позицию Магнуса Карлсена, президент FIDE Аркадий Дворкович ответил, что «на данный момент ситуация никак не поменялась», однако выразил надежду, что «она может разрешиться в ближайшие дни». Говоря о корректировках формата чемпионского матча, глава федерации сказал, что «проходят обсуждения, хотя пока о чем-то конкретном говорить рано».

Генеральный директор FIDE Эмиль Сутовский назвал «РИА Новости» обстановку на мадридских переговорах «очень конструктивной». Он подтвердил, что во время них Магнус Карлсен «высказал свои мысли по поводу формата встречи за мировую корону». При этом, по словам Эмиля Сутовского, «финального решения нет и не предвидится как минимум в ближайшие дни», а «FIDE продолжит внутренние консультации».

Между тем в Федерации шахмат России (ФШР) сказали “Ъ”, что качество подготовки Яна Непомнящего к чемпионскому матчу не будет зависеть от того, кто станет его соперником, а цель остается прежней — вернуть России чрезвычайно престижное звание, которого у нее не было довольно давно — с 2007 года.

Вице-президент ФШР Андрей Гурьев сказал, что «хотел бы искренне поздравить Яна Непомнящего», так как победить в кандидатском турнире два раза кряду — «это дорогого стоит, особенно после столь чувствительного проигрыша в Дубае»: «Но побед без поражений не бывает. Ян молодец, он оставил неудачи позади, очень вырос психологически. Та уверенность, яркая игра, которую он показал на длинной дистанции турнира против лучших гроссмейстеров планеты,— результат большой работы над собой». Гурьев убежден, что «впереди новая, решающая глава противостояния Непомнящий—Карлсен». «И у меня есть предчувствие, что развязка этой книги может удивить всех любителей шахмат на планете»,— добавил он.

Алексей Доспехов