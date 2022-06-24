Ян Непомнящий разыграл претендентскую партию

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий шикарно стартовал в кандидатском турнире в Мадриде, в котором определяется претендент на звание чемпиона мира по шахматам. В шести турах Непомнящий одержал три победы, не допустив при этом ни одной осечки, и единолично лидирует. Правда, американец Фабиано Каруана отстает от него всего на пол-очка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помешать Яну Непомнящему (слева) выиграть кандидатский турнир, похоже, может только американец Фабиано Каруана (на заднем плане), отстающий от российского гроссмейстера всего на пол-очка

Фото: Stev Bonhage / FIDE Помешать Яну Непомнящему (слева) выиграть кандидатский турнир, похоже, может только американец Фабиано Каруана (на заднем плане), отстающий от российского гроссмейстера всего на пол-очка

Фото: Stev Bonhage / FIDE

Выступление Яна Непомнящего в Мадриде пока заставляет вспоминать предыдущий кандидатский турнир. Он проходил в Екатеринбурге, растянулся из-за пандемии коронавируса на два года (первый круг состоялся в 2020-м, второй — в 2021-м) и принес известному гроссмейстеру главный пока успех в карьере. Первенствовав в этом соревновании, Непомнящий завоевал ценнейший бонус, который стоит на кону в кандидатском турнире,— право сыграть в матче за титул чемпиона мира с его владельцем. С норвежцем Магнусом Карлсеном россиянин встретился в конце прошлого года, уступил безусловному фронтмену мировых шахмат в Дубае с разгромным счетом, но автоматически снова попал в восьмерку соискателей претендентского статуса, собравшуюся теперь в испанской столице.

Так вот, первое место в Екатеринбурге Яну Непомнящему принес во многом резвый старт — три выигрыша в шести турах при трех ничьих. В Мадриде он его буквально скопировал.

Непомнящий открыл турнир победой черными над китайцем Дин Лижэнем, затем одолев — уже белыми фигурами — представляющего Францию Алирезу Фирузджу и поляка Яна-Кшиштофа Дуду. Миром он разошелся с американцами Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой, а также азербайджанцем Теймуром Раджабовым.

На самом деле сами по себе такие показатели — это уже шикарное достижение, учитывая уровень состязаний, тот факт, что в них выступают исключительно сливки шахматной элиты. А веса ему добавляет стилистика, в которой Непомнящий набирал очки.

Он успел продемонстрировать просто фантастическую по качеству подготовку к турниру. Шесть партий — шесть разных дебютов. Во всех Ян Непомнящий, всегда считавшийся великолепным «счетчиком», играл быстро, в то время как его оппоненты часто оказывались в цейтноте и из-за него не могли обнаружить имеющиеся под рукой защитные ресурсы. Дин Лижэнь, юный гений Фирузджа, которому на днях исполнилось 19, и Дуда повержены благодаря решительным атакам на королевском фланге, а не «окопной» борьбе с целью дотерпеть до чужой ошибки. Никакой излишней перестраховки, никакого мандража, свойственного даже матерым гроссмейстерам, в таких турнирах в непонятной ситуации предпочитающим иногда, уклонившись от рубки, свернуть на безопасный путь.

Мешают назвать Яна Непомнящего стопроцентным фаворитом в борьбе за претендентское звание после такого старта лишь два обстоятельства. Первое — это игра Фабиано Каруаны. Американец, который располагается на четвертой строчке рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), на три выше Непомнящего, и который тоже бился с Магнусом Карлсеном в чемпионском матче (в 2018 году Каруане даже удалось затащить норвежца в тай-брейк), очень хорош в Мадриде. Он отстает от Непомнящего всего на пол-очка. При этом во втором круге Каруана будет играть против россиянина белым цветом. А черным он, между прочим, Непомнящего поддавливал.

Второе обстоятельство — это когда-то закрепившаяся за Яном Непомнящим репутация гроссмейстера, у которого не все в порядке с «выносливостью». То есть в длинных, напряженных турнирах вполне может сорваться в концовке. На прошлом кандидатском турнире он, правда, срывов не допустил, но тогда не было, по существу, никакого марафона из 14 партий с несколькими днями отдыха. Ведь состязание было, повторим, разбито на две половинки. Так что и в 2020-м, и в 2021 году охотники за путевкой в чемпионский матч играли по семь партий. А это довольно короткая дистанция. В матче же за титул чемпиона мира Ян Непомнящий на равных сражался с Магнусом Карлсеном пять партий, а после этого, проиграв многочасовую шестую, «посыпался».

Алексей Доспехов