Ян Непомнящий разыграл претендентскую партию

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий шикарно стартовал в кандидатском турнире в Мадриде, в котором определяется претендент на звание чемпиона мира по шахматам. В шести турах Непомнящий одержал три победы, не допустив при этом ни одной осечки, и единолично лидирует. Правда, американец Фабиано Каруана отстает от него всего на пол-очка.
Помешать Яну Непомнящему (слева) выиграть кандидатский турнир, похоже, может только американец Фабиано Каруана (на заднем плане), отстающий от российского гроссмейстера всего на пол-очка
Фото: Stev Bonhage / FIDE
Выступление Яна Непомнящего в Мадриде пока заставляет вспоминать предыдущий кандидатский турнир. Он проходил в Екатеринбурге, растянулся из-за пандемии коронавируса на два года (первый круг состоялся в 2020-м, второй — в 2021-м) и принес известному гроссмейстеру главный пока успех в карьере. Первенствовав в этом соревновании, Непомнящий завоевал ценнейший бонус, который стоит на кону в кандидатском турнире,— право сыграть в матче за титул чемпиона мира с его владельцем. С норвежцем Магнусом Карлсеном россиянин встретился в конце прошлого года, уступил безусловному фронтмену мировых шахмат в Дубае с разгромным счетом, но автоматически снова попал в восьмерку соискателей претендентского статуса, собравшуюся теперь в испанской столице.
Так вот, первое место в Екатеринбурге Яну Непомнящему принес во многом резвый старт — три выигрыша в шести турах при трех ничьих. В Мадриде он его буквально скопировал.
Непомнящий открыл турнир победой черными над китайцем Дин Лижэнем, затем одолев — уже белыми фигурами — представляющего Францию Алирезу Фирузджу и поляка Яна-Кшиштофа Дуду. Миром он разошелся с американцами Фабиано Каруаной и Хикару Накамурой, а также азербайджанцем Теймуром Раджабовым.
На самом деле сами по себе такие показатели — это уже шикарное достижение, учитывая уровень состязаний, тот факт, что в них выступают исключительно сливки шахматной элиты. А веса ему добавляет стилистика, в которой Непомнящий набирал очки.
Он успел продемонстрировать просто фантастическую по качеству подготовку к турниру. Шесть партий — шесть разных дебютов. Во всех Ян Непомнящий, всегда считавшийся великолепным «счетчиком», играл быстро, в то время как его оппоненты часто оказывались в цейтноте и из-за него не могли обнаружить имеющиеся под рукой защитные ресурсы. Дин Лижэнь, юный гений Фирузджа, которому на днях исполнилось 19, и Дуда повержены благодаря решительным атакам на королевском фланге, а не «окопной» борьбе с целью дотерпеть до чужой ошибки. Никакой излишней перестраховки, никакого мандража, свойственного даже матерым гроссмейстерам, в таких турнирах в непонятной ситуации предпочитающим иногда, уклонившись от рубки, свернуть на безопасный путь.
Мешают назвать Яна Непомнящего стопроцентным фаворитом в борьбе за претендентское звание после такого старта лишь два обстоятельства. Первое — это игра Фабиано Каруаны. Американец, который располагается на четвертой строчке рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE), на три выше Непомнящего, и который тоже бился с Магнусом Карлсеном в чемпионском матче (в 2018 году Каруане даже удалось затащить норвежца в тай-брейк), очень хорош в Мадриде. Он отстает от Непомнящего всего на пол-очка. При этом во втором круге Каруана будет играть против россиянина белым цветом. А черным он, между прочим, Непомнящего поддавливал.
Второе обстоятельство — это когда-то закрепившаяся за Яном Непомнящим репутация гроссмейстера, у которого не все в порядке с «выносливостью». То есть в длинных, напряженных турнирах вполне может сорваться в концовке. На прошлом кандидатском турнире он, правда, срывов не допустил, но тогда не было, по существу, никакого марафона из 14 партий с несколькими днями отдыха. Ведь состязание было, повторим, разбито на две половинки. Так что и в 2020-м, и в 2021 году охотники за путевкой в чемпионский матч играли по семь партий. А это довольно короткая дистанция. В матче же за титул чемпиона мира Ян Непомнящий на равных сражался с Магнусом Карлсеном пять партий, а после этого, проиграв многочасовую шестую, «посыпался».
Положение участников после шести туров
1. Ян Непомнящий (Россия) — 4,5 очка. 2. Фабиано Каруана (США) — 4. 3. Хикару Накамура (США) — 3. 4. Ричард Раппорт (Венгрия) — 3. 5. Дин Лижэнь (Китай) — 2,5. 6. Теймур Раджабов (Азербайджан) — 2,5. 7. Ян-Кшиштоф Дуда (Польша) — 2,5. 8. Алиреза Фирузджа (Франция) — 2.