Polymetal казахстанской пробы

Polymetal первым из крупных российских промышленных холдингов рассматривает вариант разделения бизнеса из-за санкций. Компания, зарегистрированная на острове Джерси, может продать российские активы и сосредоточиться на развитии казахстанского бизнеса, на который сейчас приходится треть выручки. Такая сделка позволит Polymetal сохранить доступ к иностранным рынкам капитала. Российские активы, вероятно, отойдут крупнейшему акционеру холдинга, группе ИСТ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Одна из крупнейших мировых золотодобывающих компаний, Polymetal, с месторождениями в России и Казахстане рассматривает возможность выделения российских активов. Как следует из сообщения компании от 19 июля, размещенном на Лондонской бирже, цель такой сделки — восстановить акционерную стоимость за счет переоценки рынком казахстанских активов до справедливой стоимости и снижения рисков для текущей деятельности. В результате сделки Polymetal сможет вернуться во все биржевые индексы и восстановит широкую базу институциональных инвесторов. Головная компания группы — Polymetal International — зарегистрирована на острове Джерси.

Золотодобывающая компания заявила о возможности выделения российского бизнеса четыре месяца назад. Теперь сделкой займется специальный комитет совета директоров, в который вошли его независимые члены. «Планирование сделки значительно продвинулось с момента первоначального объявления о такой возможности почти четыре месяца назад»,— рассказал глава спецкомитета Пол Остлинг.

По данным компании на 1 марта, ее основным акционером является группа ИСТ Александра Несиса с 23,99%, фонд BlackRock владеет 5,06%, у компании Fodina Ренаты Келлнеровой — 3,82%. Казахстанские активы играют значительную роль в бизнесе компании. На них в 2021 году было произведено 500 тыс. унций золотого эквивалента из 1,7 млн унций всего производства, а выручка составила $984 млн при общей выручке $2,9 млрд. В Казахстане компания работает на активах Кызыл с производством 360 тыс. унций и Варваринское (198 тыс. унций). В России расположены Дукатский хаб (18,8 млн унций серебра), Омолонский хаб (201 тыс. унций золота), Албазино (249 тыс. унций золота), Майское (139 тыс. унций), Светлое (109 тыс. унций), Воронцовское (93 тыс. унций), Нежданинское (21 тыс. унций) и Амурский ГМК. Также в России есть ряд проектов на перспективу.

Хотя прямых санкций в отношении компании или ее акционеров нет, опосредованно бизнес Polymetal пострадал.

Так, в апреле компания сообщала, что из-за западных санкций была затруднена логистика по поставке концентрата из порта Санкт-Петербурга в Антверпен. Еще одним последствием санкций стали проблемы с оборудованием.

Также санкции сказались на продажах. Так, теперь Polymetal не продает продукцию ЦБ РФ, а поставки золотых слитков и концентрата перенаправлены в Азию. Также слитки по-прежнему покупает ЦБ Казахстана. Что касается слитков серебра, то из-за отсутствия надежных каналов экспорта и сбыта на внутреннем рынке сейчас компания накапливает их.

Западные страны планируют отказаться от российского золота: США и Великобритания уже сделали это, ЕС пока официально не объявил эмбарго. Как писал “Ъ” 27 июня, запрет российского золота носит формальный характер, поскольку еще в марте шесть российских аффинажных заводов были лишены статуса надежного поставщика (good delivery), после чего поставки российского золота на западные рынки остановились.

Теперь для российских компаний остается вариант поставок на неорганизованные международные рынки (с дисконтом), а также продажа на внутреннем рынке, где ЦБ тоже покупает металл с дисконтом.

Директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков считает, что в результате сделки Polymetal может передать российские активы под контроль отдельной российской (публичной или непубличной) компании, а сама Polymetal сосредоточится на казахстанских, а в дальнейшем и на иных зарубежных активах. По его мнению, в будущем при изменении политической ситуации компания вновь может объединиться. Он считает, что изменение структуры может дать возможность публичной компании сохранить доступ к западным инвестициям и кредитам и обеспечить потенциал ее дальнейшего развития. Жизнь же российских активов будет продолжаться под контролем, по всей видимости, российской части акционеров Polymetal. Представитель группы ИСТ отказался от комментариев.

Евгений Зайнуллин