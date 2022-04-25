Золоту не хватает самосвалов

13K 2 мин. ...

Polymetal остановил продажи слитков, произведенных в России, на внутреннем рынке из-за скидок, по которым банки предлагают покупать золото. Золотые и серебряные слитки направляются на экспорт с тем, чтобы получить цену, приближенную к мировой. Кроме того, западные санкции опосредованно исключили из логистики порт Санкт-Петербурга, через который в Антверпен поставлялся концентрат. Еще одним последствием санкций стали проблемы с поставками оборудования. По мнению экспертов, золотодобывающая отрасль существенно зависит от импортного оборудования, что в перспективе скажется на производстве золота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Золотодобывающая компания Polymetal раскрыла влияние западных санкций на свой бизнес. Компания и ее акционеры в лице группы ИСТ Александра Несиса и партнеров не находятся под санкциями.

В презентации ко Дню инвестора содержатся сведения о продажах, логистике и оборудовании. Так, продажи золота казахских активов ожидаемо не пострадали. ЦБ этой страны закупает золотые слитки, а золотой концентрат экспортируется в Китай. В Казахстане компания производит 37% золота. При этом Polymetal продолжает «считать, что разделение структуры владения для активов в России и активов в Казахстане, скорее всего, создаст существенную стоимость для акционеров», цитирует «Интерфакс» слова главного исполнительного директора компании Виталия Несиса, но «финальная структура сделки не определена».

По словам господина Несиса, Polymetal больше не продает золотые слитки своих российских активов внутри страны, отправляя их на экспорт: по его словам, банки РФ хотят покупать их с небольшой скидкой к цене LBMA. Также не осуществляется продажа слитков серебра, так как спрос на них ограничен либо предложения предусматривают дисконт. Экспортные маршруты при этом не уточняются. Поставки золотого и серебряного концентратов, основными потребителями которых являются Казахстан и Китай, продолжаются. Япония и ЕС также их покупают, но на свой риск.

Изменилась и логистика поставок концентрата в Европу. До начала боевых действий для поставок в Антверпен использовался порт Санкт-Петербурга. Теперь он исключен из логистической цепи поставок. Они осуществляются морем через порты Пусан (Южная Корея) и Шанхай (Китай).

С оборудованием ситуация обстоит сложнее. Компания сообщает об отказах в поставках запчастей и ищет поставщикам замену, приостановлены закупки некоторых видов IT- и горного оборудования.

Зависимость российской золотодобывающей отрасли от импортного оборудования является пока весьма существенной, говорит директор по развитию Института геотехнологий Михаил Лесков. «Это касается и оборудования, используемого в новых стройках, и того, что применяется при эксплуатации золотодобывающих предприятий»,— рассказывает эксперт.

По его словам, более высокой чувствительностью к импортному оборудованию из стран, введших санкции против России, отличаются новые стройки, для которых необходима закупка большого количества нового оборудования, которое не всегда можно заменить российским или китайским. В первую очередь это касается крупнотоннажного оборудования для открытых горных работ (экскаваторы, бульдозеры, самосвалы и др.), техники для масштабной подземной добычи, а также ряда ключевых видов оборудования для переработки руд. Господин Лесков добавляет, что более серьезные проблемы могут испытать крупные новые стройки больших компаний, так как они чаще используют оборудование мировых брендов. Это же касается и запчастей, и некоторых расходных материалов к этому оборудованию, уже эксплуатируемому на производствах, говорит эксперт. Заменить установленное оборудование сложно, а зачастую практически невозможно, поэтому компаниям предстоит найти альтернативные пути снабжения такими запчастями и материалами, даже если это будет заметно медленнее и дороже. Со временем, по словам эксперта, проблемы будут нарастать, что негативно скажется как на текущем производстве, так и в первую очередь на реализации новых проектов.

Евгений Зайнуллин