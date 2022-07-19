Покорение Украины Ермаком

Президент Украины Владимир Зеленский сменил руководителей Службы безопасности в пяти ключевых областях, продолжив чистку силовых структур, начатую с отстранения главы СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Ирины Венедиктовой. Увольнение последних во вторник утвердила Верховная рада. Итогом кадровых перестановок, сопровождающихся возбуждением уголовных дел о госизмене, может стать резкое возвышение главы офиса украинского президента Андрея Ермака, берущего силовые структуры под свой контроль. После недавней неудачной атаки на него в Конгрессе США Андрей Ермак сумел быстро перевести стрелки на политических конкурентов, став едва ли не самым влиятельным политиком Украины после главы государства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Массовые чистки в украинских силовых структурах укрепили позиции главы офиса президента Андрея Ермака как едва ли не самого влиятельного политика страны после Владимира Зеленского

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images Массовые чистки в украинских силовых структурах укрепили позиции главы офиса президента Андрея Ермака как едва ли не самого влиятельного политика страны после Владимира Зеленского

Фото: Maxym Marusenko / NurPhoto / Getty Images

Сядут все

Указы о смене руководства Службы безопасности Украины сразу в пяти регионах страны появились на сайте президента Владимира Зеленского во вторник. Начальником управления Службы безопасности в Харьковской области назначен Александр Куць, в Сумской области — Эдуард Федоров, в Полтавской — Иван Рудницкий, в Закарпатской — Евгений Борзилов, в Днепропетровской — Сергей Лысак. Кроме того, с должности заместителя председателя СБУ уволен Владимир Горбенко.

Перестановки на региональном уровне продолжили начатую президентом Зеленским в прошлую субботу зачистку руководства силовых структур, которые верховная власть в Киеве в разгар боевых действий буквально «режет по живому».

Первыми жертвами войны, которую Владимир Зеленский неожиданно объявил силовикам, стали отстраненные от должности глава СБУ Иван Баканов (кстати, друг и ближайший соратник президента), возглавивший ключевую украинскую спецслужбу в августе 2019 года, и генпрокурор страны Ирина Венедиктова, которая была назначена на эту должность в марте прошлого года. Исполняющим обязанности главы СБУ назначен Василий Малюк (в прошлом — заместитель Ивана Баканова), а и. о. генпрокурора стал Алексей Симоненко, ранее работавший заместителем Ирины Венедиктовой.

Обнародовав решение уволить Ивана Баканова и Ирину Венедиктову, Владимир Зеленский дал понять: чистка силовых структур стала неизбежной после того, как на Украине было начато 651 уголовное производство по статьям о госизмене и коллаборационистской деятельности сотрудников правоохранительных органов. Части из них, по его словам, уже предъявлены обвинения.

Главными рассадниками общенациональной «зрады» (то есть измены) оказались те органы, которые должны с ней бороться по долгу службы,— СБУ и Генпрокуратура.

В указе об отстранении Ивана Баканова есть ссылка на статью дисциплинарного устава вооруженных сил Украины, предусматривающую снятие с должности за неисполнение своих обязанностей, которое привело к человеческим жертвам или «иным тяжким последствиям» либо создало их угрозу.

Весьма символично, что в день отстранения Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило об аресте бывшего главы управления СБУ по Крыму Олега Кулинича, который до своего задержания работал помощником Ивана Баканова. Уже в понедельник ГБР предъявило ему обвинения сразу по трем статьям УК Украины — госизмена, руководство преступной организацией или участие в ней, а также пособничество в передаче другой стране данных, являющихся государственной тайной. «Действующему сотруднику СБУ, работавшему на спецслужбы РФ, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 13 сентября 2022 года без возможности внесения залога»,— сообщили в ГБР.

В понедельник вечером в Telegram-канале Владимира Зеленского появилось новое заявление, из которого следует, что чистка СБУ только начинается.

«Происходит кадровая ревизия службы. Решается вопрос об увольнении 28 должностных лиц. Разный уровень, разные направления. Но основания схожи — неудовлетворительные результаты работы»,— сообщил президент.

Во вторник эту же тему развил член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский. «Несомненно, что после проведения всей проверки в СБУ, служебного расследования велика вероятность, что целый ряд других кадровых решений, которые будут на днях приняты на высшем уровне, будут иметь продолжение в виде уголовных производств»,— заявил господин Вениславский. По его словам, к работе ряда руководителей СБУ, в том числе отделений на юге Украины, «очень много вопросов». «Не на все мы получаем ответы, которые удовлетворяли бы с точки зрения аргументации»,— добавил депутат.

В кого инвестируют США

Продолжающаяся в Киеве зачистка украинских силовых структур не осталась не замеченной в Вашингтоне. «Мы в курсе сообщений и пристально отслеживаем ситуацию. Мы в ежедневном контакте с нашими украинскими партнерами»,— заверил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс, добавив, что США «инвестируют не в отдельные личности, а в институты». Ситуацию затронула на брифинге и пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер: «Мы обычно не комментируем кадровые решения или вопросы внутренней политики. Но я скажу, что мы продолжим работать с нашими партнерами на Украине, чтобы помочь им защититься от российской агрессии, и с украинской Генеральной прокуратурой, документирующей военные преступления и жестокости, которые совершают российские силы на Украине. Мы также продолжим поддерживать антикоррупционные реформы, которые продолжаются на Украине».

Таким образом, в администрации Джо Байдена дают понять, что не драматизируют ситуацию и будут продолжать работать именно с теми окружающими Владимира Зеленского должностными лицами, которых он решит сохранить в своей команде.

Судя по всему, такой же настрой демонстрирует украинская сторона. История с увольнением руководства украинских силовых структур разворачивается на фоне визита в Вашингтон первой леди Украины Елены Зеленской. Накануне госпожа Зеленская встретилась с госсекретарем США Энтони Блинкеном, а в среду выступит в Конгрессе США. Она также встретится с первой леди Джилл Байден и получит возможность лично подтвердить, что ситуация в Киеве находится под полным контролем ее супруга.

Буквально накануне отставок Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Джессика Льюис, выступая на семинаре в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований, поспешила заверить, что между администрациями президентов Байдена и Зеленского существует полное понимание и взаимное доверие. «Мы продолжаем работать с нашими украинскими коллегами и верим их заверениям. Они обеспечивают надлежащий контроль над поставляемыми им вооружениями»,— ответила Джессика Льюис на вопрос о том, намерена ли администрация США ужесточить контроль за поставляемой на Украину многомиллиардной военной помощью.

Однако несмотря на демонстрацию идиллии в американо-украинских отношениях, в них все же не обходится без скандалов. Последний из них, в центре которого оказался глава офиса президента Зеленского Андрей Ермак, разразился за полторы недели до того, как в Киеве полетели головы силовиков. Инициатором скандала стала член Палаты представителей Конгресса США, американка украинского происхождения Виктория Спартц, обратившаяся к президенту Байдену с призывом разработать механизм надзора за поставками оружия Киеву.

Главным виновником всех управленческих провалов украинского руководства госпожа Спартц назвала Андрея Ермака, обвинив его в тайных связях с Россией, а также в «разбазаривании» американской помощи.

«Многие американцы и европейцы в последнее время испытывают серьезные опасения по поводу мистера Ермака. Если бы мистер Ермак был государственным деятелем, будучи человеком с уже сомнительной репутацией, он бы подал в отставку зимой»,— отметила Виктория Спартц.

С чем было связано столь пристальное внимание члена Конгресса США к одному-единственному украинскому чиновнику, так и осталось неясным. Однако за главу офиса президента Зеленского немедленно вступился МИД Украины. «Советуем Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения»,— заявил представитель ведомства Олег Николенко.

Между тем дальнейшее развитие событий показало, что обращение Виктории Спартц, атаковавшей Андрея Ермака, оказалось холостым выстрелом — скандал вокруг главы офиса президента Зеленского погас, не успев разгореться.

А вскоре под боем в Киеве оказались уже совсем другие фигуры, лишившиеся своих должностей и рискующие стать фигурантами уголовных дел о госизмене.

«Между главой офиса президента Андреем Ермаком и Иваном Бакановым, который был давним соратником и другом Зеленского, шла большая война — и не по государственным вопросам, а за "доступ к телу" президента. Баканов мог зайти к президенту, мог влиять на кадровые назначения. Теперь, когда ведомство возглавляет исполняющий обязанности, а в этом статусе он будет еще долго, он всегда будет прислушиваться к позиции Ермака»,— прокомментировал агентству ТАСС перестановки в руководстве спецслужб Украины экс-депутат Верховной рады V Владимир Олейник, добавив, что «у американцев много претензий к Киеву по борьбе с коррупцией».

Своим видением подоплеки происходящих потрясений в украинских верхах с “Ъ” поделился также экс-депутат Рады Илья Кива, против которого на родине возбуждено уголовное дело по статье о госизмене. «Между американским скандалом вокруг Андрея Ермака и отставками Ивана Баканова и Ирины Венедиктовой есть прямая связь,— предполагает собеседник “Ъ”.— Увидев, что на него начинается атака и кресло под ним может зашататься, Андрей Ермак решил сыграть на опережение и действовать быстро. Он пришел к выводу, что должны полететь другие головы, и сумел убедить Владимира Зеленского сдать своего ближайшего друга Ивана Баканова. И. о. главы СБУ Василий Малюк — это человек Ермака, как и временно сменивший Ирину Венедиктову Алексей Симоненко». Таким образом, как утверждает экс-депутат, «ловко избежавший опалы Андрей Ермак стал главным бенефициаром всей этой истории, получив контроль над силовым блоком и превратившись в самого влиятельного на сегодняшний день политика Украины после президента Зеленского».

Сергей Строкань