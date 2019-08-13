Украину взяли в надежные слуги

Владимир Зеленский шел в президенты «менять систему». Он уже сумел заложить основы для выстраивания вертикали своей власти, по пути усеяв политическое поле страны поверженными тяжеловесами вроде экс-президента Петра Порошенко и лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Но после относительно легкой победы над оппонентами президент и его команда неизбежно столкнутся с более сложной задачей: как не превратиться в тех, с кем боролись. Какую страну строит господин Зеленский и что у него может получиться, в Киеве и Трускавце выяснял специальный корреспондент “Ъ” Владимир Соловьев.

Слава богу, ты при шоу

Пресловутая система, которую шоумен Владимир Зеленский обещал искоренить, когда станет президентом, дала о себе знать меньше чем через неделю после успешных для его партии выборов в Раду.

Произошло это в курортном Трускавце, где 254 человека, избранные в парламент по спискам партии «Слуга народа» или как поддержавшие господина Зеленского одномандатники, с 27 июля по 4 августа проходили специальный тренинг. Поскольку никто из них депутатом никогда не был, в отеле Rixos-Prykarpattya их обучали азам политики, экономики и законотворчества. Но выяснилось, что будущих парламентариев здесь окружают не только заботливые коучи и приехавшие на воды отдыхающие.

«В Трускавце наших принялись окучивать рекрутеры и лоббисты. То в отеле подойдут, то во время пробежки как бы случайно рядом окажутся, то селфи сделать попросят. Восхищались Зеленским и его командой, а между делом просили контакты депутатов и оставляли им свои»,— сообщил “Ъ” на условиях анонимности будущий депутат «Слуги народа», имеющий прямой доступ к президенту.

Он рассказал, что, понаблюдав какое-то время за происходящим, запросил у охраны отеля записи с камер видеонаблюдения. «Я идентифицировал этих людей, связался с ними и предупредил: к нашим депутатам не подходить на пушечный выстрел»,— отметил собеседник “Ъ”.

Легендарная коррумпированность депутатов вдохновила не один десяток украинских журналистов на подготовку громких расследований. Скандалы множились, но ничего не менялось. Система лоббирования интересов крупного бизнеса, в том числе через прямой подкуп парламентариев, продолжала работать.

Сейчас, когда большинство в Раде у «Слуги народа», все в каком-то смысле стало проще: договариваться нужно не с несколькими фракциями, а с одной.

«Многие из тех, кто сейчас оказался в Раде, и $10 тыс. в руках не держали. А группы влияния, предлагающие гораздо большие деньги за те или иные решения, никуда не делись. Посмотрим, насколько "слуги" смогут сопротивляться соблазнам»,— говорит главный редактор украинского «Радио НВ» Валерий Калныш.

Будущий глава парламентской фракции «Слуги народа» сорокалетний уроженец Сочи Давид Арахамия уверял “Ъ”, что в его партии думают над тем, как минимизировать коррупционные риски. Он предложил внедрить в парламенте систему мониторинга работы депутатов Рады, которая поможет распознавать странности поведения при голосовании. Ее рабочее название — «Большой брат».

«Научим нейросеть выявлять аномалии при голосовании и анализировать, может ли такая аномалия быть связана с коррупционными рисками. Скажем, депутат ходил семь раз на заседания и все семь раз голосовал за выдачу разрешений на разработку карьеров. Ясно, что это "карьерист", который лоббирует интересы конкретного бизнеса»,— объясняет он.

Давид Арахамия, построивший успешный IT-бизнес, в 2014 году получил из рук президента Петра Порошенко орден за организацию работы волонтеров на воюющем востоке. В 2019 году Владимир Зеленский лично пригласил его в команду. «Я согласился. Но все равно удивился, когда увидел свою фамилию на четвертом месте в избирательном списке партии»,— рассказывает господин Арахамия, часто посещающий совещания в администрации главы государства, которую после победы господина Зеленского переименовали в офис президента.

Кроме «Большого брата», рассуждает он, депутатов, в среднем зарабатывающих порядка 30 тыс. гривен в месяц (около $1,2 тыс.), можно мотивировать работать честно денежными премиями: «Нужно ввести систему бонусов. Установить KPI и перераспределить бюджет Рады, чтобы за хорошую работу платить бонусы. Или спецфонд создать, который могут наполнять как европейские партнеры, так и все желающие граждане Украины».

Коррупция — не единственный вызов, стоящий перед командой Зеленского, сосредоточенной сейчас на выстраивании властной вертикали.

Как закаляется вертикаль

«Иду на один срок, чтобы поменять систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков». Так начинается программа, с которой господин Зеленский победил на апрельских президентских выборах.

Июльские выборы в Раду отчасти решили задачу, обозначенную во второй части этого обещания. Владимир Зеленский как ракета-носитель разом вывел на политическую орбиту сотни новых людей. В офис президента и в другие структуры пришли те, кто никогда не работал чиновником. Один из примеров — глава Службы безопасности Украины (СБУ) Иван Баканов, раньше руководивший «Студией Квартал-95».

Самое массовое нашествие новичков пережил парламент: 254 места из 450 в Раде займут лояльные главе государства «слуги народа». Имена большинства из них никому ни о чем не говорят. Но в построении президентской властной вертикали парламентской фракции отведена важная роль. С 29 августа депутаты приступят к работе, назначат нужное Владимиру Зеленскому правительство и начнут принимать законы.

Депутат Александр Корниенко, во время избирательной кампании возглавлявший предвыборный штаб «Слуги народа», в беседе с “Ъ” уже сейчас отчитывается об успехах команды президента: «Социальные лифты начинают работать, когда уменьшаешь дистанцию с властью, тем самым открывая вход во власть. Мы этот вход открыли. Мы не взяли в список ни одного депутата парламента прошлого созыва. Это было адски сложно, но мы решили, что будет неправильно взять хотя бы одного».

Самого Александра Корниенко ждет новая ступень в политической карьере. В мае председателем партии «Слуга народа» вместо ушедшего в СБУ Ивана Баканова стал Дмитрий Разумков. Но он скоро займет кресло спикера Рады, и пост партийного лидера достанется господину Корниенко.

Недельный тренинг в Трускавце, в котором участвовали господа Разумков и Корниенко, среди прочего должен был научить разношерстных «слуг народа» работать в команде. Первым делом им объяснили, какова их заслуга в том, что они оказались в Раде. «Вы ошибочно думаете, что вы все политики. Вы политически — никто»,— заявил коллегам на одной из лекций депутат «Слуги народа» политтехнолог Никита Потураев. Он подчеркнул, что все 254 человека, включая его самого, избраны потому, что их воспринимали как «людей Зеленского». Аудиозапись выступления утекла в СМИ и наделала много шума.

Господин Потураев считает прошедшие выборы в Раду «третьим туром президентских выборов». «Победа Зеленского — это электоральный Майдан. Он реализовался через голосование. Победа "Слуги народа"— очередная фаза электорального Майдана. Все прошло спокойно и без потрясений, но по масштабу это революционные изменения»,— отмечает он в беседе с “Ъ”.

Отвечая на вопрос, зачем нужно было шокировать коллег малоприятным откровением, политтехнолог объясняет: «В ситуации политической победы человек зачастую между победой и своим превращением в политика ставит знак равенства. Это ошибка, победа не означает приобретения субъектности. Она означает, что ты вышел в некий статус. Но этот статус нужно наполнить субъектностью. В противном случае, если нет политической субъектности, человек становится кем-то другим. Либо объектом чужих стратегий, политических кланов, либо он просто неэффективен или малоэффективен».

«Не могу сказать, что по итогам этого курса все на 100% стали политическими субъектами,— продолжает Никита Потураев.— Но могу сказать, что все встали на этот путь и в случае его завершения точно ими станут».

Установка Никиты Потураева не всем понравилась. После его резкого выступления, вспоминает один из участников тренинга, особенно негодовали депутаты-мажоритарщики, считающие успех на выборах собственной заслугой. «Многие уверены, что это их личная победа. Хотя под брендом Зеленского можно было козу в депутаты выдвинуть, и она набрала бы свои 30%. Никита отрезвил»,— говорит депутат, просивший не упоминать его имени.

Еще один будущий парламентарий сказал “Ъ”, что «приземлением» «слуг народа» в Трускавце занимались и другие лекторы: «В одной из презентаций был слайд с перечеркнутой короной. Нам говорили: вы молодые, вы классные. Но корону не надевайте, не забывайте, что успехом обязаны Зеленскому». Эта мантра явно должна была повысить авторитет офиса президента среди депутатов.

Сам Владимир Зеленский, по словам собеседника “Ъ”, на закрытых встречах с народными избранниками напирал на то, что сейчас выпал уникальный шанс изменить страну. «Не справимся — всем будет плохо. Таким был его посыл,— пересказывает депутат.— Много говорил о том, что внутри партии и команды не может быть никаких групповых и клановых течений. И не дай бог кого-то уличат в коррупции или в чем-то противозаконном».

Параллельно с подготовкой своих депутатов к слаженной работе в Раде господин Зеленский по всей стране меняет губернаторов. Цель — полностью сменить назначенцев Петра Порошенко, чтобы на запланированных на будущий год местных выборах президентская вертикаль пронзила страну сверху донизу.

Подготовка к ним уже ведется. Как рассказал “Ъ” депутат-мажоритарщик Алексей Жмеренецкий, победивший в Хмельницкой области под брендом «Слуги народа», во время парламентской кампании он разъяснял избирателям важность выборов в Раду. «Приходилось объяснять, что неработающие фельдшерско-акушерские пункты, отсутствие дорог, на которые выделены деньги, отсутствие социальной инфраструктуры — все это во многом из-за ошибок местной власти. Моя кампания строилась в том числе на том, что мы не перезагрузим местную власть без большинства в парламенте, поскольку не сможем закончить административно-территориальную реформу, изменить избирательное законодательство, подбирать людей по списку "Слуги народа" среди местных лидеров и выдвигать их на местные выборы»,— рассказывает 32-летний политик.

Реформаторский пыл

У офиса президента, которым руководит бывший адвокат бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан, большие планы на Верховную раду. Собеседники “Ъ” говорят, что осенью, после решения кадровых вопросов и утверждения премьера, парламенту предстоит принять множество уже подготовленных законопроектов. В числе тех, кто занимался их разработкой,— два заместителя господина Богдана: 35-летний Алексей Гончарук и 42-летний Руслан Рябошапка. Первому прочат должность главы правительства, второй — кандидат на пост генпрокурора.

По словам Никиты Потураева, законодательная работа началась в президентскую кампанию Владимира Зеленского: «Вокруг него сложилась мощная экспертная группа, которая этим занималась. Мы говорили, что "расшиваем" краткую президентскую программу и что расшиваться она будет в том числе законопроектами». Позже к работе привлекли будущих депутатов. «Они знают, что готово, что в стадии подготовки, что предстоит подготовить»,— говорит господин Потураев.

В первом пакете — собственные наработки, во втором — законопроекты, которые прошли первое чтение в Раде прошлого созыва, но не дошли до второго, а в третьем то, что так и не вышло из парламентских комитетов. «Мы точно знаем, что нужно взять в работу,— уверяет Никита Потураев.— Там есть хорошие реформаторские законопроекты, которые были никому не нужны по понятным причинам».

Его дополняет Александр Корниенко: «У нас мало времени, и нам нужно показывать quick wins (быстрые победы.— “Ъ”), если не начнем этого делать, нас вынесут. Люди хотят изменений практических и понятных. Они возможны при росте ВВП, а он возможен при структурных реформах, которые надо быстро провести. Будет и болезненно».

Власть, говорит господин Корниенко, намерена реализовать либеральную повестку. В первую очередь — в экономике. Фокус будет на борьбе с коррупцией: президент Зеленский обещал не бороться с ней, а окончательно победить.

«Будет перезапуск всех антикоррупционных структур,— обещает господин Корниенко.— Западные партнеры помогли нам создать целое семейство антикоррупционных органов, но не помогли в том, чтобы они нормально работали. Антикоррупционный суд вообще не заработал: Порошенко год не мог найти для него помещение. В сентябре запустим. Есть вопросы к Специальной антикоррупционной прокуратуре, к Национальному агентству противодействия коррупции».

В отношении судов, рассказывает Александр Корниенко, у новой власти амбициозные задачи. Их реформа даст защиту инвесторам, которой сейчас не хватает. Еще господин Корниенко обещает искоренить институт «смотрящих» при госпредприятиях, покончить с теневым перераспределением финансовых потоков, реформировать таможню. Новый главный таможенник Украины 35-летний Макс Нефедов, создавший систему электронных закупок ProZorro, собирается нанести удар по процветающей контрабанде, в том числе с помощью цифровизации. Также предстоит создать рынок земли (в стране действует мораторий на ее продажу), выставить на продажу пакеты акций госпредприятий, осуществить демонополизацию.

Как пройти к миру

Конфликт на востоке Украины тоже в поле зрения новой власти. Но здесь не просматривается наличие какого-то стройного, единого плана. Зато есть целая палитра мнений. Будущий спикер Разумков говорил “Ъ”, что тема предоставления особого статуса неподконтрольным Киеву регионам — непризнанным Донецкой и Луганской народным республикам — будет обсуждаться в парламенте. При этом Владимир Зеленский дал понять, что нет необходимости менять конституцию страны для защиты прав жителей Отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). Украинский лидер уже несколько раз повторил, что для прогресса в урегулировании нужно срочно созвать саммит в «нормандском формате». Но его повестки он пока не предложил.

Никита Потураев говорит, что ему непонятно, зачем ОРДЛО нужен особый статус: «Особый статус, при котором Кремль будет вмешиваться в нашу внутреннюю и внешнюю политику,— малоприемлемая история. Тут все понятно. Если бы Россия сейчас оттуда ушла, а эти территории вернулись, они бы уже получили прав и свобод больше, чем любая российская территория. Когда завершим второй этап децентрализации (власти.— “Ъ”), ни о каком особом статусе не придется говорить, потому что все территории у нас будут иметь особый статус».

Господин Потураев убежден, что «ключи от мира находятся в Кремле, который демонстрирует не очень большую готовность воспользоваться этими ключами». Но, продолжает он, хрупкая надежда есть: «Видим определенную деэскалацию. Это дорога к тому, чтобы выйти на устойчивое перемирие, разведение войск по всей линии разграничения и затем на разговор о восстановлении торгово-экономических связей».

Тем временем президентская команда сейчас работает над созданием спутникового русскоязычного телеканала об Украине. Его презентация, как рассказал информированный источник “Ъ”, близкий к офису президента, планируется на октябрь. «Будет канал об Украине и украинцах, ориентированный в первую очередь на русскоязычную аудиторию на востоке страны и в Крыму. Вещать будет в формате инфотейнмента. Будет много развлекательного контента, который сегодня является крючком, на который можно привлечь аудиторию»,— говорит собеседник. С коммерческими телеканалами сейчас ведутся переговоры о бесплатном предоставлении контента, пусть даже и не в первом показе. Одним из поставщиков может стать «Студия Квартал-95».

«Информационная составляющая войны будет пересматриваться и усиливаться,— прогнозирует Александр Корниенко.— У нас эта история не работала. Есть целое министерство информации, которое ничего не сделало. Все будет переформатироваться».

Тени сомнений

Перемены, разрекламированные президентом и его командой,— это пока яркая картинка прекрасной Украины будущего. Всерьез судить о его намерениях можно, когда заработает Рада, а правительство будет сформировано и начнет принимать решения. Тогда же станет ясно, насколько независим глава государства.

Оппоненты господина Зеленского уверены, что за ним стоит олигарх Игорь Коломойский со своими бизнес-интересами. В качестве доказательства приводится назначение Андрея Богдана главой офиса президента. Ранее господин Богдан работал адвокатом олигарха.

Давид Арахамия призывает не спешить с выводами: «Посмотрим по голосованиям. Про нас говорят, что тут все люди Коломойского. Это неправда. Но если история про Коломойского понятна в смысле рисков, то сколько людей Ахметова (украинский олигарх Ринат Ахметов.— “Ъ”)? Я не знаю».

Так или иначе, но президентская и парламентская кампании твердо убедили в одном: новая власть в совершенстве овладела мастерством коммуникации и легко доносит до большей части общества идеи и обещания, привлекая сторонников. Ставка при этом сделана не на СМИ, с которыми у команды Зеленского сложные, часто конфликтные отношения, а на прямое взаимодействие с аудиторией.

С момента объявления о своих президентских амбициях в декабре прошлого года Владимир Зеленский дал всего три интервью журналистам. И это осознанная стратегия. Общение происходит через стримы в Facebook, видеоролики, сообщения, тиражируемые во всех популярных соцсетях и на телеканалах того же Игоря Коломойского.

«Были фокус группы. Люди говорили, что хотят, чтобы президент напрямую им объяснял, что хочет сделать, обрисовывал ситуацию и отчитывался. Это сработало и работает. СМИ нужны, но эта стратегия себя оправдала»,— говорит Никита Потураев.

Андрей Богдан в Трускавце и вовсе указал прессе ее место: «Как доказала наша избирательная кампания, мы общаемся с обществом без посредников, без журналистов».

СМИ потом долго критиковали господина Богдана. Главред «Радио НВ» Калныш считает, что власть копирует отношение к прессе администрации президента США Дональда Трампа, избегая неприятных вопросов и споров. Другую опасность он видит в том, что выстраиваемая президентом Зеленским система приведет к тому, что Верховная рада превратится в послушного исполнителя и «не место для дискуссий». В пример он приводит модель, действовавшую при Петре Порошенко, когда узкая группа лиц принимала решения, превращавшиеся потом в законы. «Сейчас может возникнуть та же система. Депутаты от "Слуги народа" рискуют оказаться статистами воли, которую они будут не формировать, а лишь легитимизировать послушным голосованием,— отмечает господин Калныш.— Может, я наивен, но мне казалось, что парламентарии сами должны работать».

Никита Потураев не спорит, что в стране выстраивается вертикаль. Но не согласен, что на выходе получится авторитарная модель. «Получается, конечно, вертикаль. Риски, что она будет жесткой, есть в таких демократиях. Но мы говорим, что гарантией является наша открытая позиция и честное слово»,— заочно оппонирует он журналисту. Депутат утверждает, что Рада примет законы, которые застрахуют от скатывания в авторитаризм: «Страховочные механизмы частично готовы, частично дорабатываются. Сами себя хотим застраховать от превращения понятно во что».

Депутат от «Слуги народа» Роксолана Пидласа убеждена и убеждает других, что у новой власти слова с делом не разойдутся. «Я раньше работала с Гончаруком, знаю советников, помогающих ему нарабатывать экономический пакет президента, который он будет подавать в Раду в сентябре. Поддерживаю их, потому что у меня с ними совпадают взгляды насчет того, что нужно делать»,— сказала “Ъ” госпожа Пидласа. Возврата в прошлое, уверена она, не случится: «Раньше в 90% случаев все планы разбивались о парламент, потому что там было много разнообразных, в основном олигархических интересов. Олигархические группы блокировали все, что не соответствовало интересам олигархов. Поэтому логика была простая: чем больше нас — тем меньше их».

Эксперт Виктор Бобыренко из украинского Бюро анализа политики оптимизма пропрезидентских депутатов не разделяет. Он прославился тем, что четыре года назад предсказал актеру Зеленскому сенсационную политическую карьеру. В декабре 2015 года, через месяц после премьеры сериала «Слуга народа», в котором Владимир Зеленский сыграл ставшего президентом Украины учителя Василия Голобородько, эксперт написал: «Отыграет Владимир Зеленский три сезона "Слуги народа". Создаст партию. И скажет, что теперь будет как в кино. Тексты уже заучены, придумывать ничего не надо».

Его нынешний прогноз сводится к тому, что все в стране будет как всегда. «Парламент, куда пришли люди, которые ничего не знают, начнут потихоньку скупать. Все решать будут в том числе деньги, и жизнь возьмет свое,— сказал господин Бобыренко “Ъ”.— Кто-то неподкупный останется, но большую часть разберут олигархи. Зеленский досидит (свой срок.— “Ъ”), если не сдаст Украину России. Иначе новый Майдан. Если будет бег на месте или движение в сторону ЕС, с ним ничего не случится».

Владимир Соловьев, Киев—Трускавец