Единороссы дали шанс отстающим

Отделение «Единой России» в Северной Осетии выдвинуло кандидатов на выборы в республиканский парламент, которые пройдут 11 сентября. Вместе с главой региона Сергеем Меняйло в первую пятерку вошел бывший сенатор от законодательной власти республики Александр Тотоонов. Несмотря на крайне неудачное выступление на внутрипартийных праймериз, где он занял только 154-е место, господин Тотоонов был включен в верхушку партсписка решением генсовета «Единой России». Источники “Ъ” в регионе не исключают, что единоросс планирует вернуться в сенаторское кресло, которое сейчас занимает представитель партии «Справедливая Россия — За правду» Арсен Фадзаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава Северной Осетии Сергей Меняйло

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Североосетинское региональное отделение «Единой России» (ЕР) утвердило список кандидатов в депутаты республиканского парламента на своей конференции 15 июля. «Паровозом» партсписка ожидаемо стал глава республики и секретарь партийной ячейки Сергей Меняйло. Вместе с ним в первую пятерку кандидатов вошли предприниматель Владимир Гуриев, депутат Госдумы Зураб Макиев, вице-спикер парламента Северной Осетии Александр Тотоонов и депутат Жанна Цаллагова.

На прошедших в мае праймериз ЕР господин Гуриев и госпожа Цаллагова были лидерами голосования: за них отдали голоса соответственно 31,4 тыс. и 29,2 тыс. человек. А вот господин Тотоонов предварительное голосование провалил и с 825 голосами оказался на 154-м месте. Однако препятствием для его включения в партсписок, да еще и на проходное четвертое место, это не стало.

По словам источника “Ъ” в республиканском отделении ЕР, такое решение принял генсовет партии «с учетом прошлых заслуг», к числу которых в партийном руководстве отнесли попадание Александра Тотоонова в западные санкционные списки и его голосование в Совете федерации за присоединение Крыма к России. Собеседник “Ъ” также напомнил о добрых отношениях господина Тотоонова и спикера Совета федерации Валентины Матвиенко и не исключил, что бывший сенатор после выборов может вернуться в верхнюю палату федерального парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-спикер парламента Северной Осетии Александр Тотоонов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Вице-спикер парламента Северной Осетии Александр Тотоонов

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Александр Тотоонов был сенатором от парламента Северной Осетии с 2012 года. После выборов-2017, по итогам которых вторую по величине фракцию (12 из 70 депутатов) в парламенте сформировали «Патриоты России», он был вынужден уступить это место лидеру североосетинских «патриотов» Арсену Фадзаеву. Источник “Ъ” в руководстве ЕР подтвердил, что господин Тотоонов был включен в первую пятерку решением генсовета, однако вопрос возвращения политика в сенаторское кресло, по его словам, «еще в обсуждении». Сам господин Тотоонов не ответил на звонки “Ъ”.

По информации “Ъ”, на место сенатора от Северной Осетии также претендует второй номер списка ЕР Владимир Гуриев, которого поддерживает глава республики Сергей Меняйло. Кроме того, надеется пролонгировать свой сенаторский мандат и Арсен Фадзаев, который идет на выборы уже как лидер североосетинского отделения объединенной партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». Интересно, что в первую пятерку СРЗП вместе с ним вошли только выходцы из «Патриотов России».

Выдвижение кандидатов в Северной Осетии закончится 23 июля. Пока о намерении принять участие в выборах (они проходят исключительно по партспискам), кроме единороссов и эсеров, заявили КПРФ (во главе списка — депутат республиканского парламента Елена Князева), ЛДПР (координатор отделения Сослан Бестаев), «Новые люди» (олимпийский чемпион по борьбе Хаджимурат Гацалов) и Партия дела (общественный деятель Артур Хадзарагов). Из них только последней нужно собирать подписи для регистрации своих кандидатов.

Единороссы не всегда строго следуют результатам праймериз, напоминает политолог Ростислав Туровский: «Это позволяет партии формировать списки кандидатов исходя из необходимости урегулирования внутриэлитных отношений». По мнению эксперта, непонятно, сможет ли возглавивший Северную Осетию в 2021 году Сергей Меняйло взять электоральную ситуацию в регионе под контроль, поэтому пока она выглядит напряженной и не совсем предсказуемой. «Арсен Фадзаев — это весьма активный игрок, причем с неудовлетворенными интересами. Он способен активно выступить и получить хороший результат. Если "патриоты" будут контролировать избирательную кампанию, то основная конкуренция развернется между единороссами и эсерами, что, наверное, поставит под вопрос перспективу пребывания Фадзаева в Совете федерации»,— заключает господин Туровский.

Андрей Прах; Заур Фарниев, Владикавказ