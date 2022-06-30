Не спецоперацией единой

В центральном исполкоме «Единой России» (ЕР) в среду завершилась защита предвыборных стратегий ее региональных отделений, сообщил замсекретаря генсовета партии Сергей Перминов. Все они будут строиться на трех составляющих: теме сплочения вокруг специальной военной операции (СВО) на Украине, реализации «Народной программы» ЕР и развитии комфортной среды. Единороссы подчеркивают, что, несмотря на поддержку спецоперации населением, кандидаты не должны в ходе своих кампаний концентрироваться только на ней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По словам Сергея Перминова, по итогам праймериз ЕР продолжит курс на обновление: в списки ее кандидатов на осенних выборах попадут лишь 25% действующих депутатов. А по итогам выборов в трети заксобраний и четверти гордум региональных столиц сменятся спикеры, прогнозирует единоросс: «Действующие либо не пошли на праймериз, либо уступили в конкурентной борьбе и выбирали для себя иной путь. Но давайте дождемся проведения конференций». Как ранее сообщал “Ъ”, на старте праймериз за 687 мандатов собирались бороться 562 действующих депутата. По словам господина Перминова, порядка 40% кандидатов ЕР в этом году будут младше 35 лет, более 40% мест в списках займут женщины.

Напомним, что в сентябре выборы в заксобрания пройдут в шести регионах: Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях, Краснодарском крае, Удмуртии и Северной Осетии. Кроме того, будут избраны парламенты 11 региональных столиц: Горно-Алтайска, Черкесска, Барнаула, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Кирова, Курска, Омска, Пскова, Твери и Ярославля.

Руководство ЕР в этот раз не задавало для выборных стратегий региональных отделений строгих рамок и рекомендовало ориентироваться на пожелания избирателей и региональную специфику. В целом все стратегии будут строиться на трех компонентах: теме сплочения в условиях СВО, реализации «Народной программы» ЕР и развитии комфортной среды для жителей городов.

В контексте «Народной программы» единороссы, по словам Сергея Перминова, будут делать акцент на том, что ее реализация зависит от грамотного распределения бюджетных средств и контроля за их использованием. Такой контроль партия может гарантировать за счет большинства в региональных и местных парламентах. «На реализацию программы в 18 субъектах, избирающих региональные законодательные органы и советы административных центров, выделено 35 млрд руб. из средств федерального и региональных бюджетов»,— пояснил господин Перминов. Тема же комфортной городской среды, по его словам, наиболее актуальна для выборов в думы региональных столиц.

Замсекретаря генсовета ЕР Дарья Лантратова добавила, что тему контроля за выполнением «Народной программы» продвигает и руководство партии. Так, 29 июня глава исполкома ЕР Александр Сидякин, первый замруководителя думской фракции ЕР Андрей Исаев и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова посетили столицу Удмуртии, где в этом году избирают главу и госсовет республики. В рамках этой поездки они посетили ряд строящихся социальных объектов, а также провели встречи с жителями и активистами, ранее вносившими предложения в партийную программу. По словам госпожи Лантратовой, подобные поездки этим летом намечены и в другие субъекты РФ и особое внимание будет уделяться предвыборным регионам.

Что же касается темы СВО, то в ней единороссы будут делать акцент на предоставлении помощи нуждающимся, «сплочении» россиян вокруг спецоперации и поддержке военнослужащих. «В целом основная задача — соединять в кампаниях героику и энергию победы с темой каждодневного развития регионов»,— пояснил Сергей Перминов.

Хотя тема «сплочения» и поддержки политики президента является для ЕР ключевой, регионам рекомендовано не забывать и о потребностях своих избирателей «на земле», подчеркнула Дарья Лантратова: «На фоне СВО кандидатам не надо забывать о теме развития территорий, потребностях и благополучии людей». А господин Перминов добавил, что все визуальные и смысловые составляющие предвыборных программ (включая, например, и использование в агитации букв Z и V) должны были обосновываться результатами тестирования на фокус-группах.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает отказ единороссов от избыточного акцента на военной тематике логичным. Даже среди сторонников российской политики в отношении Украины нет единого мнения о целях и границах допустимого, поэтому к этой теме надо подходить аккуратно, отмечает эксперт: «Очевидно также, что не всем кандидатам будет одинаково комфортно про это говорить — и нет больших резонов заставлять людей делать это. Да и различия между партиями будут неочевидны при акценте на этой теме — наоборот, представители КПРФ или ЛДПР могут позволить себе здесь большую яркость и образность, чем ЕР».

Политконсультант Евгений Минченко тоже считает, что кампании на уровне регионов и муниципалитетов должны быть связаны именно с местной повесткой. А чрезмерный акцент на «внешнеполитических моментах» может быть рискован, так как это «неуправляемая история», добавляет эксперт: «Мало ли что может случиться и какие "черные лебеди" возникнуть».

Андрей Винокуров