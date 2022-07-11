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Коммерсантъ FM
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«Барселона» нашла Лионелю Месси бразильскую замену

Она покупает у «Лидса» Рафинью

Самой крупной сделкой «Барселоны» в рамках нынешнего трансферного окна может оказаться покупка у «Лидса» бразильского игрока Рафиньи. Футболист, схожий по функционалу с прежним лидером каталонцев Лионелем Месси, будет стоить каталонцам, переживающим во всех смыслах — и спортивном, и финансовом — довольно сложный период, €75 млн. Это очень крупный по сегодняшним барселонским меркам трансфер.

По позиции на поле и по манере игры Рафинья (слева) напоминает Лионеля Месси, поэтому его приобретение вызовет особенный интерес у поклонников «Барселоны»

По позиции на поле и по манере игры Рафинья (слева) напоминает Лионеля Месси, поэтому его приобретение вызовет особенный интерес у поклонников «Барселоны»

Фото: Oli SCARFF / AFP

По позиции на поле и по манере игры Рафинья (слева) напоминает Лионеля Месси, поэтому его приобретение вызовет особенный интерес у поклонников «Барселоны»

Фото: Oli SCARFF / AFP

О том, что «Барселона» согласовала с «Лидсом» трансфер Рафиньи, сообщил целый ряд медиаресурсов — таких, как CBS и Coal.com. По их данным, он будет официально подтвержден в ближайшие дни. Считается, что «Барселона» выиграла борьбу за Рафинью у могучего конкурента — «Челси», чье предложение оказалось чуть менее выгодным для «Лидса». Различные источники называют, рассказывая о цене, которую каталонцы готовы заплатить за Рафинью, примерно одни и те же цифры — от €70 млн до €75 млн с учетом бонусов. Таким образом, сделка имеет все шансы стать самой крупной для «Барселоны» в рамках нынешнего трансферного окна. До этого, если не считать футболистов, вернувшихся из аренды в других клубах, она совершила всего два приобретения. Но и хавбек Франк Кессье из «Милана», и защитник Андреас Кристенсен из «Челси» перешли в «Барселону» в статусе свободных агентов, то есть бесплатно.

Все освещающие переход издания солидарны и в том, что это в принципе очень дорогая сделка для испанского гранда по его сегодняшним меркам. Дело в том, что «Барселона», как известно, в последнее время переживала довольно глубокий и многослойный кризис, в котором имелись как административная, так и финансовая, а также чисто спортивная составляющие. В разгар пандемии коронавируса стало известно про то, что ее задолженности зашкалили за €1 млрд, а результаты клуба превратились в посредственные на фоне тех, которые он недавно показывал. Более или менее явные признаки выхода из кризиса появились лишь после появления в конце прошлого года на посту главного тренера команды Хави. При нем она неплохо выступила в минувшем чемпионата Испании, финишировав второй вслед за «Реалом», однако все-таки не убедила в том, что уверенно возвращает прежние мощь и лоск.

Ставку «Барселона» решила сделать на очень любопытного игрока, прежде всего, с точки зрения развития его карьеры. Рафинье уже 25 лет, но еще на излете прошлого десятилетия он не входил в число футболистов, которые пользуются колоссальной востребованностью.

Его взлет получился стремительным. Перейдя в 2018 году из скромной португальской «Витории» в «Спортинг», Рафинья задержался в лиссабонском клубе всего на сезон, после чего отправился во французский «Ренн». Там он тоже провел один год, опять сменив место работы — теперь на «Лидс», который заплатил за по-прежнему не так уж высоко котировавшегося бразильца около £17 млн.

Но вот два сезона в Английской премьер-лиге котировки на Рафинью подняли очень резко. В минувшем чемпионате страны «Лидс» занял 17-ю позицию, с огромным трудом избежав вылета из высшего дивизиона, но бразильский игрок выглядел в команде настоящим светлым пятном. Рафинья весь сезон действовал остро и эффективно, забив в 35 матчах первенства Англии 11 голов и добавив к ним три результативные передачи.

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А осенью 2021 года его наконец впервые вызвали и в сборную Бразилии. Причем Рафинья с ходу стал основным ее игроком, приняв участие в девяти встречах и трижды поразив чужие ворота в отборочных матчах к чемпионату мира в Катаре.

Нетрудно предположить, и почему его приобретение вызовет особенный интерес у поклонников «Барселоны». Оно неизбежно напомнит им о символе и лидере клуба времен его расцвета, то есть о Лионеле Месси, который покинул каталонцев год назад, сбежав в ПСЖ. Рафинья — это классический вингер, играющий на правом фланге. По позиции на поле, по функционалу он здорово напоминает выдающегося аргентинца.

Алексей Доспехов

Неймар остается в ПСЖ

Французский «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) включил 11 футболистов в трансферный лист, в список не вошел бразильский нападающий Неймар, сообщает Marca.

Отмечается, что в список вошли полузащитники Леандро Паредес, Джорджиньо Вейналдум, Юлиан Дракслер, Андер Эррера, вратарь Абду Диалло, форвард Мауро Икарди, защитник Левен Курзава. По словам источника, у ПСЖ могут возникнуть проблемы с поиском команд для футболистов из-за высокой стоимости трансферов, а также больших зарплат игроков.

В июне СМИ сообщили, что Неймар хочет покинуть ПСЖ из-за интервью президента клуба Насера аль-Хелаифи, который в ответ на вопрос о будущем игрока заявил, что ждет от всех футболистов большей самоотдачи, чем в прошлом сезоне. Но форвард не вошел в трансферный лист. Новый главный тренер клуба Кристоф Гальтье заявил, что желает сохранить в команде бразильского нападающего. «РИА Новости»

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