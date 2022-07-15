Восторг — дело тонкое

Президент США Джо Байден в субботу завершает знаковое ближневосточное турне, наглядно продемонстрировавшее разрыв с политикой его предшественника Дональда Трампа. В ходе визита в Восточный Иерусалим и Вифлеем господин Байден пообещал возобновить финансовую помощь палестинцам. А в пятницу вечером глава Белого дома направился в Саудовскую Аравию и тем самым дал своим критикам повод обвинить его в непоследовательности: в ходе предвыборной кампании 2020 года господин Байден обещал сделать королевство «страной-изгоем», однако теперь на первый план вышли совсем другие задачи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден (слева) и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман

Фото: Reuters Президент США Джо Байден (слева) и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман

Фото: Reuters

Ближневосточное турне Джо Байдена войдет в историю — хотя бы в связи с первым посещением действующим президентом США какого-либо района Восточного Иерусалима, кроме Старого города. По данным газеты Times of Israel, израильские представители выражали желание сопровождать Джо Байдена, но в администрации президента США этот запрос отклонили, пояснив: речь идет о «частном визите в частную больницу». Господин Байден действительно посетил одну из больниц — комплекс «Августа Виктория»,— где объявил о выделении $100 млн палестинским госпиталям Восточного Иерусалима. Выступая с речью, глава Белого дома напомнил: израильтяне и палестинцы «заслуживают равного уровня свободы, безопасности, процветания и достоинства, а доступ к медицинскому обслуживанию — это необходимое условие достойной жизни».

Вторым пунктом палестинской части турне стало посещение Западного берега реки Иордан. Будучи в Вифлееме, Джо Байден встретился с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Господин Аббас среди прочего призвал своего собеседника исключить Организацию освобождения Палестины (ООП) из террористического списка, а также открыть офис ООП в Вашингтоне и консульство США в Восточном Иерусалиме. «Признание государства Палестина и наделение палестинского народа его законными правами являются ключом к миру в регионе»,— сказал также Махмуд Аббас. Джо Байден, в свою очередь, подтвердил позицию администрации США по урегулированию арабо-израильского конфликта на основании принципа сосуществования двух государств. Народ Палестины, по словам главы Белого дома, заслуживает жить в «независимом, суверенном и жизнеспособном государстве».

Эти переговоры, как и визит в Восточный Иерусалим, стали доказательством того, что ближневосточная политика администрации Байдена кардинально отличается от политики его предшественника Дональда Трампа.

45-й президент США, напомним, категорически отказывался от контактов с палестинцами и прекратил предоставление им по разным каналам финансовой помощи. Напротив, Джо Байден в пятницу анонсировал выделение $200 млн Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) — структуре, деятельность которой Дональд Трамп не раз критиковал.

Напомним, что до этого Джо Байден со среды находился в Израиле, где провел переговоры с руководством страны и подписал «Иерусалимскую декларацию» (см. “Ъ” от 15 июля). А после пятничных встреч с палестинцами он отправился из аэропорта Бен-Гурион в Саудовскую Аравию. И такой маршрут тоже можно назвать историческим событием: до сих пор саудовское воздушное пространство было закрыто для самолетов, летевших из Израиля.

Самолет президента США вечером в пятницу приземлился во втором по величине городе королевства — Джидде, которую также называют его экономической столицей. И сразу же началась рабочая программа. Вначале — двусторонняя встреча с королем Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом. Затем — рабочее совещание с участием наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, Джо Байдена и их команд.

На субботу же запланировано выступление американского президента на заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), а также его встречи с лидерами Ирака, Египта и ОАЭ. Как рассказал журналистам помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, господин Байден «ясно и по существу» изложит коллегам по ССАГПЗ «свое видение и свою стратегию по взаимодействию Америки на Ближнем Востоке». «Он намерен добиваться того, чтобы не было вакуума на Ближнем Востоке, который могли бы заполнить Китай и Россия»,— пояснил господин Салливан, отметив: США «намерены на постоянной основе играть жизненно важную роль в этом ключевом со стратегической точки зрения регионе».

Тем временем в самих Соединенных Штатах визит президента в Саудовскую Аравию с самого начала встретили без энтузиазма. Джо Байдена обвинили в непоследовательности. Напомним, что президент еще в ходе своей предвыборной кампании 2020 года открыто критиковал проблемы с правами человека в королевстве и нелестно отзывался о наследном принце. В связи с убийством журналиста, подданного Саудовской Аравии Джамаля Хашокджи в 2018 году Джо Байден обещал: королевство «поплатится» за это. В прошлом году разведка США опубликовала отчет, из которого следовало: наследный принц дал согласие на убийство журналиста. Но в результате Вашингтон ограничился мягкими санкциями, которые принца так и не затронули.

Многие политики и эксперты в США обвинили главу Белого дома в том, что, отправившись в королевство, американский лидер скомпрометировал американские ценности, поставив выше них экономические интересы.

В свою защиту господин Байден выступал много и даже написал колонку в The Washington Post, где, в частности, утверждалось: визит необходим, чтобы сократить влияние конфликта на Украине на мировые поставки энергоресурсов (Джейк Салливан в пятницу уточнил, что речь не идет об обсуждении двусторонних договоренностей: Вашингтон рассчитывает на действия в рамках ОПЕК+). Кроме того, Джо Байден пообещал коснуться ситуации в Йемене и Ираке, а также иранской ядерной сделки. «Я знаю, что многие не согласны с моим решением поехать в Саудовскую Аравию… Но мои взгляды на права человека ясны и проверены временем, а основные свободы всегда на повестке дня»,— резюмировал глава Белого дома.

Однако журналистов такой подход не убедил, и на пресс-конференции в Израиле в четверг господину Байдену пришлось буквально отбиваться от нападок прессы. Журналисты несколько раз спрашивали Джо Байдена, будет ли поднята тема убийства журналиста непосредственно на переговорах с наследным принцем, однако тот от прямых ответов уклонялся.

По мнению издания Politico, ответы американского лидера можно было понять так: «Мы движемся дальше... Национальные интересы Америки важнее, чем продолжение попыток добиться правды у Саудовской Аравии из-за ужасного убийства, потому что без Эр-Рияда США не смогут увеличить экспорт нефти, добиться прекращения огня в Йемене или мудро противостоять Ирану».

Впрочем, в том, что эта попытка перезагрузки в отношениях с Саудовской Аравией будет успешна, у опрошенных “Ъ” экспертов есть сомнения. Например, вице-президент Евразийского центра в Вашингтоне Эрл Расмуссен полагает, что «реального успешного результата от встреч ожидать не стоит». По его словам, не исключено, что в итоге королевство увеличит добычу нефти, но компромисс, вероятно, «будет включать в себя предоставление дополнительного оружия в поддержку продолжающегося конфликта в Йемене, а также молчание по вопросам прав человека».

При этом эксперт полагает, что по теме добычи нефти Саудовская Аравия все равно в любом случае продолжит координацию с Москвой. Да и Эр-Рияд, как утверждает господин Расмуссен, прекрасно видит, что «эта администрация слаба, теряет поддержку населения США и ей будет мешать потенциальная смена Конгресса в ноябре».

Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский считает, что эта поездка и вовсе ничем не поможет господину Байдену, а, напротив, «даст большую пищу его политическим оппонентам для нападок». Он отмечает, что многие с самого начала с сомнением принимали обещание Джо Байдена быть приверженным западным ценностям на переговорах в Саудовской Аравии. «Теперь даже те, кто голосовал за Байдена, не стесняются открыто его критиковать»,— указывает собеседник “Ъ”. Сейчас, по данным американского агрегатора результатов соцопросов RealClearPolitics, уровень одобрения деятельности Джо Байдена составляет 38,6%, в то время как ровно год назад политику главы Белого дома поддерживали 52% граждан США.

Екатерина Мур, Вашингтон; Павел Тарасенко