Семья Кеннеди выступила против строительства триумфальной арки Трампа

Как отмечает CBS News, это не первый случай, когда члены семьи Кеннеди критикуют архитектурные преобразования господина Трампа в Вашингтоне. Несколько родственников также выступили против попыток президента Трампа присвоить свое имя Центру исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди. Белый дом в свою очередь не намерен отказываться от проекта и заявляет, что ожидает возведения «величественной арки».