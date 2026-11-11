Семья Кеннеди выступила против строительства триумфальной арки Трампа
Несколько членов семьи Кеннеди подали иск против строительства триумфальной арки президента США Дональда Трампа рядом с Арлингтонским кладбищем. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на судебные документы. Девять представителей семьи, включая детей и внуков Роберта Ф. Кеннеди и сенатора Теда Кеннеди, заявили, что 76-метровая (250 футов) арка перекроет вид на могилы семьи Кеннеди и мемориал с вечным огнем президента Джона Ф. Кеннеди.
Ранее иск против планов строительства арки подали власти Вашингтона и штата Виргиния, ветераны вьетнамской войны и историки архитектуры. Кеннеди утверждают, что проект «навсегда бросит тень на могилы военнослужащих, отдавших жизнь за страну», а также на демократические принципы в целом.
Арка, план строительства которой Дональд Трамп представил в феврале, позиционируется как памятник 250-летию независимости США. Предполагается, что она будет на 30 м выше статуи Свободы. Проект вызвал критику со стороны местных властей, демократов и ветеранов. На прошлой неделе суд запретил любые строительные работы на 14 дней. Ожидается, что запрет будет продлен.
Как отмечает CBS News, это не первый случай, когда члены семьи Кеннеди критикуют архитектурные преобразования господина Трампа в Вашингтоне. Несколько родственников также выступили против попыток президента Трампа присвоить свое имя Центру исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди. Белый дом в свою очередь не намерен отказываться от проекта и заявляет, что ожидает возведения «величественной арки».