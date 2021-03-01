Саудовская Аравия — это принципиально

Администрация США в понедельник обнародует новую стратегию отношений с Саудовской Аравией, которые ждет резкое охлаждение. Предстоящему пересмотру сотрудничества с главным союзником на Ближнем Востоке предшествовало обнародование доклада Национальной разведки США, установившей, что похищение и убийство журналиста Джамаля Хашокджи одобрил лично наследный принц Мухаммед бен Сальман. Вспомнив скандал 2018 года, Вашингтон предупредил о невозможности сохранять прежний уровень сотрудничества. Атака на лидера саудовского королевства означает, что после безоглядной дружбы в годы президентства Дональда Трампа отношения двух стран ждет неопределенность. В случае введения санкций на ВТС с Эр-Риядом могут реализоваться планы России выйти на саудовский оружейный рынок, в том числе за счет поставок С-400 и Су-35.

Первый день весны имеет все шансы стать «черным понедельником» в отношениях США и Саудовской Аравии, которые после «исторического визита» в Эр-Рияд предыдущего президента Дональда Трампа и подписания крупнейших оружейных контрактов в мае 2017 года выглядели образцово-показательными.

Пересмотр сотрудничества с Эр-Риядом анонсировал лично президент США Джо Байден. «В понедельник будет сделано объявление относительно того, что мы станем делать с Саудовской Аравией в целом»,— многозначительно заметил господин Байден в минувшую пятницу. Заявление главы Белого дома прозвучало в ответ на вопрос журналистов о том, намерен ли Вашингтон ввести санкции против саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, который, как следует из обнародованного доклада Национальной разведки США, лично дал добро на похищение и убийство в октябре 2018 года в Стамбуле саудовского журналиста Джамаля Хашокджи, известного своими критическими статьями о политике Эр-Рияда.

«Мы считаем, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил операцию в Турции»,— говорится в рассекреченном расследовании американской разведки, считающей «крайне маловероятным», что похитители и убийцы Джамаля Хашокджи могли «осуществить эту операцию без разрешения кронпринца». В докладе говорится о прямом участии ключевого советника и охранников Мухаммеда бен Сальмана в расправе над Джамалем Хашокджи, а также о поддержке наследным принцем применения насилия, чтобы заставить замолчать саудовских диссидентов за рубежом.

В тот же день госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне сообщил о том, что отношения с Саудовской Аравией будут не разрушены, но перенастроены. «В целом мы пересматриваем отношения во всей их полноте, чтобы гарантировать, что в будущем они будут лучше отражать наши интересы и ценности»,— пояснил госсекретарь США. В частности, по его словам, «рекалибровка» сотрудничества с Эр-Риядом затронет военно-технические связи и оружейные поставки, о которых договаривался Дональд Трамп. «Мы пересматриваем эти сделки по продаже оружия. Добиваемся того, чтобы в перспективе то, что мы поставляем, шло на оборону королевства, а не для того, чтобы позволить ему вести наступательные операции»,— сообщил госсекретарь США.

Подтверждением того, что новая администрация в Белом доме не намерена ограничиваться декларациями, стали санкции в рамках «Глобального акта Магнитского», введенные Минфином США в прошлую пятницу против бывшего заместителя главы Службы общей разведки Саудовской Аравии генерала Ахмеда Асири — ближайшего помощника Мухаммеда бен Сальмана.

Под американские санкции также попали Силы быстрого реагирования Саудовской Аравии — элитное подразделение национальной гвардии, которое напрямую подчиняется наследному принцу. По версии разведки США, Силы быстрого реагирования были причастны к расправе над Хашокджи.

На этом фоне спецдокладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар призвала не ограничиваться санкциями против саудовских чиновников и силовиков и наказать лично Мухаммеда бен Сальмана. «Правительство Соединенных Штатов должно ввести санкции против наследного принца, как это было сделано с другими виновными, в отношении его личных активов и международных обязательств»,— заявила госпожа Калламар.

Между тем возвращение новой администрации США к скандалу трехлетней давности, который не привел к откату в отношениях с Саудовской Аравией, вызвало бурю негодования в Эр-Рияде. «Правительство королевства категорически отвергает содержащиеся в докладе оскорбительные и неверные выводы о руководстве королевства»,— говорится в заявлении МИД Саудовской Аравии. Там назвали похищение и убийство Джамаля Хашокджи «вопиющим нарушением законов и ценностей» страны и напомнили, что виновные давно установлены и привлечены к ответственности.

«Публикация доклада американских спецслужб, отложенная в эпоху президента Трампа, подтвердила наихудшие опасения Эр-Рияда, что победа Джо Байдена на президентских выборах станет началом эпохи новой неопределенности в саудовско-американских отношениях»,— пояснил “Ъ” профессор факультета мировой политики МГУ Григорий Косач. По словам эксперта, погода в отношениях двух стран стала портиться сразу после смены администрации США. «В Эр-Рияде заговорили о вероятном возвращении Вашингтона к жесткому курсу президента Обамы и о возможном "крушении" достижений эпохи президентства Трампа. При этом обозначилось сразу несколько раздражителей. Саудовская сторона недовольна намерением президента Байдена вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий в отношениях с Ираном, а также отказом США видеть в хуситском движении в Йемене "террористическую организацию". Особое беспокойство вызвало и неоднократно выражавшееся администрацией Байдена желание вернуть в сферу двусторонних связей не поднимавшийся при Дональде Трампе вопрос о нарушении прав человека, касающийся как заключенных в саудовских тюрьмах, так и дела Хашокджи»,— продолжает эксперт.

«Саудовские СМИ заполнили комментарии, смысл которых сводится к тому, что США возобновили курс на "очернение" или демонизацию Саудовской Аравии, остающейся "единственным барьером" на пути распространения "иранской экспансии" на Ближнем Востоке. Однако вопрос о том, как далеко может пойти администрация Байдена в "разрушении достижений эпохи Трампа", остается открытым»,— резюмирует Григорий Косач.

В свою очередь, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин обращает внимание на то, что одним из последствий надвигающегося похолодания между Вашингтоном и Эр-Риядом может стать активизация военно-технического сотрудничества Саудовской Аравии с Россией. «В случае резкого ухудшения отношений с США и введения Вашингтоном санкций на ВТС с Саудовской Аравией могут реализоваться планы России по выходу на саудовский рынок вооружений, в том числе за счет обсуждаемых контрактов на С-400 и Су-35»,— говорит господин Кашин. «Пока история российского военно-технического сотрудничества с Саудовской Аравией остается не слишком удачной. Россия на протяжении многих лет пыталась выйти на саудовский рынок вооружения и в ряде случаев, казалось, подходила вплотную к заключению крупных контрактов, но затем все расстраивалось в последний момент. Вероятно, свою роль играли расхождения интересов Москвы и Эр-Рияда в ближневосточной политике, отчасти саудиты могли использовать переговоры с Москвой для давления на Запад. Однако ситуация может измениться, тем более что Саудовская Аравия действительно стремится диверсифицировать свое военно-техническое сотрудничество»,— резюмирует эксперт.

Сергей Строкань