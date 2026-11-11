Лавров заявил о продолжении диалога о поставках российского газа в Сербию

«Мы полностью привержены всем договоренностям, которые у нас существовали и существуют»,— сказал господин Лавров (цитата по «Интерфаксу»). Министр также выразил надежду, что новые власти Сербии продолжат поддерживать стратегическое партнерство с Россией.