Лавров заявил о продолжении диалога о поставках российского газа в Сербию
Переговоры о дальнейших поставках российского газа в Сербию и долгосрочном контракте продолжаются. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с председателем набсовета госпредприятия «Сербиягаз» Александром Вулиным.
«Мы полностью привержены всем договоренностям, которые у нас существовали и существуют»,— сказал господин Лавров (цитата по «Интерфаксу»). Министр также выразил надежду, что новые власти Сербии продолжат поддерживать стратегическое партнерство с Россией.
В конце сентября «Газпром» и «Сербиягаз» продлили до конца года договор о поставках российского газа на льготных условиях. Сырье в Сербию поступает по трубопроводу «Балканский поток» — продолжению «Турецкого потока».