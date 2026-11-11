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Выпуск газеты №209«Ъ» Газета
Происшествия

В Херсонской области мирный житель погиб от удара ВСУ

Мирный житель погиб при атаке беспилотника вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщил и. о. главы Новокаховского округа Владимир Оганесов.
По его словам, это произошло в поселке городского типа Днепряны. Помимо этого, были серьезно повреждены три жилых дома, в одном из них начался пожар.
Ранее в Херсонской области при атаке БПЛА на гражданский автомобиль погиб руководитель крупнейшего животноводческого предприятия «Асканийское» Виталий Плугатарев. Также в Днепрянах после падения беспилотника получила серьезные ранения еще одна мирная жительница.
Александр Дремлюгин, Симферополь
Атаки беспилотников
Херсонская область
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