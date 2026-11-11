В Херсонской области мирный житель погиб от удара ВСУ
Мирный житель погиб при атаке беспилотника вооруженных сил Украины в Херсонской области. Об этом сообщил и. о. главы Новокаховского округа Владимир Оганесов.
По его словам, это произошло в поселке городского типа Днепряны. Помимо этого, были серьезно повреждены три жилых дома, в одном из них начался пожар.
Ранее в Херсонской области при атаке БПЛА на гражданский автомобиль погиб руководитель крупнейшего животноводческого предприятия «Асканийское» Виталий Плугатарев. Также в Днепрянах после падения беспилотника получила серьезные ранения еще одна мирная жительница.