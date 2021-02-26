Разведка США: наследный принц Саудовской Аравии одобрил убийство журналиста Хашокджи

Национальная разведка США считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман причастен к убийству журналиста Джамаля Хашокджи. По версии Вашингтона, преступление не могли совершить без его одобрения. Джамаля Хашокджи убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

«По нашим оценкам, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман одобрил операцию в Стамбуле, Турция, по поимке или убийству журналиста Джамаля Хашукджи»,— говорится в докладе разведки (цитата по Reuters).

Джамаль Хашокджи — известный критик наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. Саудовская Аравия отрицала вину своих граждан в убийстве. Но изменила свою позицию, когда стало известно, что момент убийства был записан прослушивающими устройствами. В Саудовской Аравии пятерых человек приговорили к смертной казни за преступление. Однако двум основным фигурам — бывшему советнику королевского суда Сауду аль-Кахтани и экс-заместителю главы разведки Ахмеду аль-Асири, подозреваемым в организации преступления, удалось избежать наказания.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Саудовская Аравия нашла крайних».