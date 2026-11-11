«Придется смириться с некоторыми неудобствами»

Больше всего платят квалифицированным кадрам узких специализаций. Самые высокие цифры встретились у координатора рейнджеров на Крокодиловых островах на севере Австралии: от 85 до 114 тыс. австралийских долларов в год (то есть до 500 тыс. руб. в месяц). Кандидату не обязательно иметь диплом, куда важнее уметь управлять международной командой, а еще иметь навыки работы на лодке и квадроциклах. Многие позиции на ближайший сезон уже закрыты, так что планировать такие приключения стоит заранее.