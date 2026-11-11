«Придется смириться с некоторыми неудобствами»
Яна Лубнина — о том, как можно подзаработать на краю света
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Убежать от привычной жизни в мегаполисе, считать пингвинов, ухаживать за виллой, сменить компьютер на работу на природе. Кто о таком не задумывался? На некоторые сезонные работы привлекают все больше персонала. Например, британская благотворительная организация UK Antarctic Heritage Trust, сохраняющая исторические объекты в Антарктике, набирает уже 14 сотрудников в команду вместо 3-5 ранее.
Смотрителям станции Порт-Локрой, которые заключают контракт на полгода, платят до 2 тыс. фунтов в месяц (это примерно 230 тыс. руб.), отдельно оплачивается дорога до места, жилье, снаряжение. Придется смириться с некоторыми неудобствами: водопровода там предсказуемо нет, воду носят в канистрах, душ возможен примерно раз в неделю.
Есть варианты и в местах потеплее. Владельцы курорта на острове Тевенард у побережья Западной Австралии ищут пару, чтобы присмотреть за местом. С января по март, в разгар местного лета, он закрыт, так что дел наберется на пару часов в день. Платят около 500 австралийских долларов в неделю (около 30 тыс. руб.).
Knight Inlet Lodge, плавучий эко-отель в Британской Колумбии, куда туристы приезжают смотреть на гризли, набирает людей на сезон 2027 года: поваров, горничных, гидов, технический персонал, логистов. Сезон длится с середины мая до середины октября, две недели на смене и неделя отдыха. Жилье и питание бесплатные, перелет на гидросамолете оплачивается. На базовых позициях можно получать 3-5 тыс. канадских долларов в месяц (то есть почти до 300 тыс. руб.).
А вот пример долгого контракта: южноафриканское министерство окружающей среды искало зимовщиков на 15 месяцев на субантарктический остров Марион, с апреля 2027 года, и вернуться раньше срока нельзя. Помощнику эколога обещали 280 тыс. рэндов в год (в рублях примерно 120 тыс. в месяц).
Больше всего платят квалифицированным кадрам узких специализаций. Самые высокие цифры встретились у координатора рейнджеров на Крокодиловых островах на севере Австралии: от 85 до 114 тыс. австралийских долларов в год (то есть до 500 тыс. руб. в месяц). Кандидату не обязательно иметь диплом, куда важнее уметь управлять международной командой, а еще иметь навыки работы на лодке и квадроциклах. Многие позиции на ближайший сезон уже закрыты, так что планировать такие приключения стоит заранее.