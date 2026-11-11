Самолет МС-21 выполнил более 60% полетов по программе сертификации

По данным «Ростеха», на заводе находятся 18 самолетов с высокой степенью готовности. Одновременно в районе аэропорта Жуковский увеличивают мощности для обслуживания новых лайнеров, передает «РИА Новости». В госкорпорации ожидают, что эти самолеты вскоре начнут поступать в парки российских авиакомпаний.