Самолет МС-21 выполнил более 60% полетов по программе сертификации
Российский самолет МС-21 выполнил свыше 60% полетов, необходимых для сертификации. Об этом сообщил «Ростех». Сертификация лайнера продолжается. Над его созданием под управлением Объединенной авиастроительной компании (ОАК) совместно работали предприятия госкорпорации.
По данным «Ростеха», на заводе находятся 18 самолетов с высокой степенью готовности. Одновременно в районе аэропорта Жуковский увеличивают мощности для обслуживания новых лайнеров, передает «РИА Новости». В госкорпорации ожидают, что эти самолеты вскоре начнут поступать в парки российских авиакомпаний.
МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет, вмещающий 163–211 пассажиров. Он должен сменить Ту-154 и семейство Ту-204 на российском рынке, а также стать альтернативой иностранным лайнерам.