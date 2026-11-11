Politico узнало о планах НАТО сосредоточиться на противостоянии России

По информации Politico, страны НАТО должны завершить обсуждения проекта к февралю 2027 года. Высокопоставленный представитель НАТО уточнил, что о полном прекращении зарубежных миссий речи не идет. «В конечном счете, это политическое решение — определять, куда направить войска»,— отметил собеседник издания.