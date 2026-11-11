Politico узнало о планах НАТО сосредоточиться на противостоянии России
Страны НАТО рассматривают возможность крупнейшего пересмотра военной стратегии за последние 20 лет. Приоритетом станет противостояние России, а миссии в зарубежных странах будут сокращены. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект документа.
По информации Politico, страны НАТО должны завершить обсуждения проекта к февралю 2027 года. Высокопоставленный представитель НАТО уточнил, что о полном прекращении зарубежных миссий речи не идет. «В конечном счете, это политическое решение — определять, куда направить войска»,— отметил собеседник издания.
США оказывают давление на союзников по НАТО, вынуждая их сокращать операции за пределами стран Североатлантического альянса, пишет Politico. Вместо этого Вашингтон призывает участников блока увеличить расходы на оборону и сосредоточиться на обороне собственной территории.
Среди активных зарубежных операций НАТО — миссии в Косово (задействованы около 4,5 тыс. военнослужащих), в Ираке и Средиземном море. Кроме того, блок сотрудничает с Африканским союзом и наблюдает за пунктами пересечения границы в Эгейском море совместно с греческой и турецкой береговой охраной.