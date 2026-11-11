«Вернуть прошлое невозможно, придется придумывать будущее»
Анна Минакова — о новой ювелирно-часовой выставке в Базеле
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Швейцарский Базель, кажется, никак не может смириться с потерей статуса мировой ювелирно-часовой столицы. Когда-то сюда ежегодно съезжалась практически вся индустрия на грандиозную Baselworld. Выставка исчезла, но попытки вернуть ее к жизни, пусть и под другими названиями, продолжаются.
Очередная реинкарнация получила имя Basilia Jewellery & Watch Fair. Ее собираются провести с 8 по 11 апреля 2027 года. Даты выбрали вполне ностальгические, ведь примерно в то же время весной традиционно проходил Baselworld.
За новой выставкой стоит та же MCH Group, которая организовывала Baselworld. Правда, теперь компания работает вместе с Informa Markets, которая проводит крупнейшую гонконгскую ювелирную выставку Jewellery & Gem WORLD.
Судя по концепции, возвращать Baselworld в прежнем виде никто не собирается. Вместо парада крупнейших часовых и ювелирных домов обещают прежде всего площадку для бизнеса между Азией и Европой, где встретятся производители, поставщики камней, независимые марки, дистрибьюторы и закупщики.
Организаторы рассчитывают собрать более 400 участников. Причем пространство павильона Messe Basel хотят превратить в своеобразный город с ювелирными кварталами, районами драгоценных камней, часовыми улицами и даже собственным технологическим центром.
Первые результаты уже есть: к октябрю организаторы сообщили о заявках на 70% запланированных мест. Получится ли у Базеля вернуть себе прежнее место на ювелирно-часовой карте мира, пока вопрос открытый. Но сам факт, что бывшие организаторы Baselworld объединились с одним из главных игроков азиатского выставочного рынка, говорит о многом. Похоже, в Базеле наконец поняли, что вернуть прошлое невозможно, придется придумывать будущее.