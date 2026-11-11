Первые результаты уже есть: к октябрю организаторы сообщили о заявках на 70% запланированных мест. Получится ли у Базеля вернуть себе прежнее место на ювелирно-часовой карте мира, пока вопрос открытый. Но сам факт, что бывшие организаторы Baselworld объединились с одним из главных игроков азиатского выставочного рынка, говорит о многом. Похоже, в Базеле наконец поняли, что вернуть прошлое невозможно, придется придумывать будущее.