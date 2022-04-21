Вашингтон в Эр-Рияде не слышат

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Политические разногласия между Саудовской Аравией и США усилились после начала российской «специальной военной операции» на Украине, пишет американское издание The Wall Street Journal. И если раньше Вашингтон просил у Эр-Рияда поддержки на нефтяном рынке, то теперь — хотя бы не делать ничего, что могло бы повредить усилиям Запада в разрешении украинского кризиса. В то же время эксперты считают, что для Эр-Рияда, как и для других арабских столиц, Кремль выглядит надежнее и более предсказуемым, чем Белый дом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент США Джо Байден

Фото: Hassan Ammar / AP Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд и президент США Джо Байден

Фото: Hassan Ammar / AP

«Политические разногласия усилились после вторжения России на Украину, заявили высокопоставленные представители Саудовской Аравии и США. Белый дом хотел, чтобы саудовцы качали больше сырой нефти для снижения цен и подрыва военных финансов Москвы. Королевство не сдвинулось с места, следуя интересам России»,— пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание напоминает: еще не будучи президентом США, Джо Байден призывал относиться к Саудовской Аравии как к изгою в том, что касается прав человека. Это произошло после убийства в 2018 году в здании генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле журналиста Джамаля Хашокджи, известного критикой властей королевства. В последние годы он жил в США и писал колонки для американской газеты The Washington Post. Правозащитники обвиняли в причастности к убийству саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана. ЦРУ пришло к выводу, что он дал добро на похищение и убийство Джамаля Хашокджи. Президент Байден разрешил опубликовать доклад.

Выиграв президентские выборы, Джо Байден пообещал: «Смерть Джамаля не будет напрасной, во имя его памяти мы обязаны бороться за более справедливый и свободный мир». Он также подчеркнул, что «приоритеты Америки на Ближнем Востоке должны определяться из Вашингтона, а не из Эр-Рияда». Кроме критики политики королевства в области прав человека США разошлись с Саудовской Аравией и в некоторых вопросах, касающихся региональной безопасности. Эр-Рияду не понравились решения Вашингтона удалить из списка террористических организаций хуситское движение «Ансар Аллах», которое регулярно обстреливает саудовскую территорию, и вывод на этом фоне Пентагоном из королевства в прошлом году нескольких противоракетных систем. Саудовская Аравия также встревожена уходом американских военных из Афганистана и планами США вернуться к «ядерной сделке» с Ираном. Но все же главное — личные претензии наследного принца к администрации Байдена.

Несмотря на то что Мухаммед бен Сальман фактически руководит королевством, Джо Байден за более чем год нахождения в Белом доме ни разу не поговорил с наследным принцем. Сначала намеренно — демонстративно беседуя только с королем Сальманом, а затем, как писала та же WSJ, принц сам отказался от разговора с президентом США. Это произошло в начале марта. По информации издания, Джо Байден пытался убедить саудовские власти увеличить добычу нефти для снижения цен на мировых и особенно европейских рынках, тем самым «снизив вред, который антироссийские санкции нанесли Европе».

В Белом доме отрицают, что планировали разговор между президентом и принцем. В то же время в марте был отменен визит в королевство госсекретаря США Энтони Блинкена. В Вашингтоне утверждают, что стороны не совпали в расписании, однако тенденция прослеживается — в прошлом году саудовцы сократили визит в США своей высокопоставленной военной делегации, а затем отменили визит к ним министра обороны США Ллойда Остина.

Очевидно, что Мухаммед бен Сальман так и не простил администрацию Байдена. В сентябре во время встречи с приехавшим в королевство советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном принц, по информации WSJ, накричал на своего собеседника, после того как он поднял вопрос об убийстве Хашокджи. Издание сообщает: Мухаммед бен Сальман заявил, что больше никогда не хочет обсуждать этот вопрос и США могут забыть о своей просьбе увеличить добычу нефти. США не поверили и после начала российской «специальной военной операции» на Украине вновь вернулись к этой теме, но, как оказалось, напрасно.

«Белый дом перестал просить саудитов качать больше нефти. Вместо этого он просит только, чтобы Саудовская Аравия не делала ничего, что могло бы повредить усилиям Запада на Украине»,— цитирует во вторник неназванного высокопоставленного американского чиновника WSJ. А саудовские источники издания утверждают, что огромный риск для Вашингтона заключается в сближении Эр-Рияда с Москвой и Пекином. Более того, США неприятен даже нейтралитет саудовцев по вопросам, представляющим жизненно важный интерес для США, в том числе по Украине. Напомним, что в начале марта Саудовская Аравия проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую действия России на Украине, хотя сама ни разу не высказала этого вслух. При этом на голосовании об исключении России из Совета ООН по правам человека 7 апреля саудовцы воздержались.

Пока у Белого дома срываются контакты с Эр-Риядом, у президента РФ Владимира Путина с начала «специальной военной операции» состоялось уже два телефонных разговора с саудовским наследным принцем — 3 марта и 16 апреля. До этого два лидера не говорили почти год. Темы бесед, согласно официальным сообщениям Кремля,— обеспечение стабильности на мировом нефтяном рынке, ситуация на Украине и в Йемене. 15 апреля Мухаммед бен Сальман побеседовал по телефону с председателем КНР Си Цзиньпином. По информации WSJ, Эр-Рияд рассматривает возможность использования юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти Пекину.

Как отмечают эксперты, для Эр-Рияда, а также занявшего похожую позицию по Украине Абу-Даби (да и многих других арабских столиц) Москва выглядит понятней и более предсказуемой, чем Вашингтон. «Существует мнение, что Россия поддерживает своих союзников на протяжении десятилетий, в том числе Башара Асада в Сирии, в то время как США непостоянны и ненадежны, как, например, когда они допустили падение Хосни Мубарака в Египте в 2011 году»,— пишет британская газета The Independent. «В долгосрочной перспективе Россия — более устойчивое партнерство, чем США. США ненадежны. Они делают разворот каждые четыре года. Считается, что Россия — это страна, на которую можно положиться»,— цитирует газета эксперта по Персидскому заливу из Королевского колледжа Лондона Андреаса Крига.

В то же время американское издание Foreign Policy указывает: «Ставка на китайские и российские гарантии безопасности представляет собой авантюру. В отличие от Соединенных Штатов, у России и Китая нет истории защиты Саудовской Аравии или какого-либо значимого военного присутствия в Персидском заливе. Если Саудовская Аравия решит перевести свои вооруженные силы с оборудования американского производства, на этот процесс потребуются десятилетия и сотни миллиардов долларов».

Марианна Беленькая