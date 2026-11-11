Автора курсов по инвестициям Наталию Закхайм приговорили к 5,5 года колонии

Суд установил, что они создавали курсы по инвестициям в недвижимость на основе информации из открытых источников, а затем продавали их по высокой цене — некоторые стоили 1 млн руб. Ученики не смогли получить обещанный доход, а деньги им авторы уроков не вернули. Пострадавшими суд признал 26 человек. Общий ущерб составил 70 млн руб.