Автора курсов по инвестициям Наталию Закхайм приговорили к 5,5 года колонии
Мещанский районный суд Москвы признал Наталию Закхайм виновной в хищении свыше 70 млн руб. при продаже курсов по инвестированию (ст. 159 УК). Ее приговорили к 5,5 года колонии, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Муж, сын и «бывшая ученица» госпожи Закхайм получили до 5,5 года лишения свободы. Еще одному фигуранту — Светлане Семениевой — назначили четыре года условно и освободили из-под стражи в зале суда.
Суд установил, что они создавали курсы по инвестициям в недвижимость на основе информации из открытых источников, а затем продавали их по высокой цене — некоторые стоили 1 млн руб. Ученики не смогли получить обещанный доход, а деньги им авторы уроков не вернули. Пострадавшими суд признал 26 человек. Общий ущерб составил 70 млн руб.
Наталия Закхайм называла себя международным инвестором и самой богатой ученицей Роберта Кийосаки — автора книги «Богатый папа, бедный папа». Она утверждала, что прохождение ее курсов поможет, например, разработать стратегию заработка на недвижимости, которая будет «приносить 27-150% годовых».