Ирану окажут сопротиводействие

Израиль и США подписали декларацию о стратегическом партнерстве, которая в числе прочего подразумевает противодействие Ирану на пути создания ядерного оружия. Это стало основным итогом визита президента США Джо Байдена в Израиль. В пятницу глава Белого дома после коротких переговоров с палестинским президентом Махмудом Аббасом вылетит в Саудовскую Аравию, где ему предстоит встретиться с лидерами еще нескольких арабских стран. В Израиле надеются, что поездка господина Байдена будет способствовать укреплению связей между еврейским государством и его соседями по региону, в первую очередь с Саудовской Аравией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В насыщенной программе визита президента США Джо Байдена (в центре) в Израиль нашлось время и для посещения мемориального комплекса «Яд ва-Шем» (на фото с израильским президентом Ицхаком Герцогом и главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном)

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters В насыщенной программе визита президента США Джо Байдена (в центре) в Израиль нашлось время и для посещения мемориального комплекса «Яд ва-Шем» (на фото с израильским президентом Ицхаком Герцогом и главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном)

Фото: Evelyn Hockstein, Reuters

Программа двухдневного визита президента США Джо Байдена в Израиль была весьма насыщенной. В среду американская делегация только приземлилась в аэропорту имени Бен-Гуриона, и сразу же для них состоялась демонстрация израильтянами систем ПРО, в том числе новейшей разработки — лазерной системы «Железный луч» (в ходе визита стороны договорились сотрудничать в развитии этого вида оружия). У израильтян была возможность лично поблагодарить господина Байдена за выделение $1 млрд на пополнение боезапаса систем «Железный купол». Также в среду президент США посетил Мемориальный комплекс истории холокоста «Яд ва-Шем». А на следующий день состоялись его официальные переговоры с израильскими политиками — как с премьер-министром Яиром Лапидом, так и с лидером оппозиции Биньямином Нетаньяху.

Кульминацией визита стало подписание Израилем и США «Иерусалимской декларации».

В документе идет речь о расширении сотрудничества между двумя странами в сфере безопасности, в том числе подтверждается принцип «качественного военного превосходства» (QME) Израиля на Ближнем Востоке, а также планы США выполнить Меморандум о взаимопонимании по военной помощи на сумму $38 млрд. Декларация также включает в себя обязательство никогда не допускать получения Ираном ядерного оружия и «бороться с дестабилизирующей деятельностью» Тегерана, особенно с угрозами с его стороны в отношении Израиля. Кроме того, в документе подтверждается поддержка «Соглашений Авраама» о нормализации отношений между Израилем и арабскими странами. Не обошлось и без оценки мировой ситуации: стороны высказали озабоченность глобальными вызовами, такими как продовольственная безопасность и ситуация на Украине.

Еще накануне переговоров израильский сайт Walla со ссылкой на источники в американской делегации утверждал, что президент Байден попросит премьер-министра Израиля Яира Лапида начать поставлять Украине оборонительное оружие. До сих пор израильтяне категорически отказывались делать это, чтобы не портить отношения с Москвой. В частности, Израиль не разрешил Германии поставить Украине противотанковые ракеты, производимые по израильской технологии и лицензии. Максимум, на что пошли израильтяне,— это отправка украинцам касок и бронежилетов. Как раз накануне визита американского президента министр обороны Израиля Бени Ганц утвердил отправку еще одной партии защитной амуниции.

Во время пресс-конференции в Иерусалиме по итогам переговоров с Яиром Лапидом президент США отметил, что действия РФ на Украине «представляют собой вызов миру и стабильности», российская спецоперация «должна быть стратегическим провалом», а «свободный мир должен поддержать решимость» США помочь Украине «защитить свою демократию».

Президент США также в очередной раз подчеркнул, что в ходе визита на Ближний Восток он хочет продемонстрировать, что Вашингтон способен продолжать играть роль лидера в этом регионе и не уступать ее России или Китаю.

На этом фоне спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов заявил журналистам: российская сторона рассчитывает, что Израиль отреагирует мудро и корректно в случае просьб США о поставках оружия на Украину.

В целом же, как отмечают израильские СМИ, «Иерусалимская декларация» не будет иметь юридической силы, но она важна с точки зрения посылаемых сигналов, в первую очередь в адрес Ирана: несмотря на расхождения США и Израиля в том, как лучше останавливать процесс получения Тегераном ядерного оружия, они согласны, что нужно сделать все возможное, чтобы этого в принципе не произошло. «Единственное, что сейчас хуже Ирана,— это Иран с ядерным оружием»,— заявил Джо Байден в интервью израильскому 12-му каналу. На вопрос, предполагается ли применение силы против Ирана, господин Байден ответил: «В крайнем случае да». Когда журналисты потребовали подробностей, он сказал: «Я не собираюсь спекулировать на этом, но Иран не может получить ядерное оружие».

Со своей стороны в Израиле выступают за жесткие действия в отношения Тегерана. «Слова не остановят их, господин президент, дипломатия не остановит их»,— сказал израильский премьер, обращаясь к Джо Байдену.

«Единственное, что остановит Иран,— это знание о том, что если они продолжат разрабатывать свою ядерную программу, то свободный мир применит силу»,— подчеркнул Яир Лапид.

Важно для израильтян и упоминание QME, учитывая многомиллиардные соглашения о поставках оружия, которые США подписали или планируют подписать со странами Персидского залива, включая Саудовскую Аравию. Тем более что вопрос об отмене запрета на продажу Вашингтоном наступательных вооружений Эр-Рияду стоит в повестке дня американо-саудовских отношений, но его решение во многом зависит от того, добьется ли королевство прогресса в прекращении войны в Йемене. В любом случае Израилю нужна гарантия, что, несмотря на идущий процесс нормализации отношений с арабскими странами, он сохранит военное превосходство в регионе.

Весьма символично, что после переговоров в Израиле и запланированной на пятницу встречи президентов США и Палестины в Вифлееме Джо Байден отправится из израильского аэропорта в саудовский город на Красном море Джидда, где должны состояться его переговоры с лидерами сразу нескольких арабских стран. Израильтяне возлагают большие надежды на то, что визит Джо Байдена подтолкнет процесс потепления отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

В частности, ожидается, что Джо Байден объявит о соглашении между Саудовской Аравией и Израилем.

Оно позволит королевству восстановить контроль над двумя островами в Тиранском проливе, которые ему готов передать Каир, если Израиль согласится изменить меры безопасности, предусмотренные его мирным договором с Египтом 1979 года. В нем идет речь о том, что острова Тиран и Санафир должны быть демилитаризованной зоной и иметь присутствие сил многонациональных наблюдателей во главе с США. Согласно информации американского портала Axios, Эр-Рияд согласился сохранить острова демилитаризованными и обязался обеспечить полную свободу судоходства, но хотел бы положить конец присутствию иностранных наблюдателей на островах.

Затрагивался в ходе поездки Джо Байдена и спор между Израилем и Ливаном о демаркации морской линии и разделении газовых месторождений. Вашингтон выступает в качестве главного посредника на переговорах, которые идут уже несколько лет. В начале июня правительство Ливана выразило протест по поводу намерений Израиля начать разработку газового поля Кариш до демаркации морской границы между двумя соседями. Через США Бейрут передал Израилю свои предложения по урегулированию спора, в котором приходится учитывать не только официальные позиции сторон, но и мнение ливанского шиитского движения «Хезболла», которое находится в состоянии войны с израильтянами. И пока Джо Байдену демонстрировали в четверг в тель-авивском аэропорту работу израильской ПВО и вручали кусок ранее сбитого беспилотника «Хезболлы», генсек этой организации шейх Хасан Насралла отправил из Ливана послание Израилю, США и всему миру. «Если вы не позволите компаниям (международным.— “Ъ”) добывать нефть (с шельфовых месторождений Ливана.— “Ъ”), мы перевернем ситуацию во всем мире»,— пригрозил он. «Я говорю сионистскому врагу и американцам, что отправка беспилотников (в сторону Израиля.— “Ъ”) — это скромное начало по сравнению с тем, к чему мы можем пойти»,— предупредил он. Так что работа американцам предстоит большая. Особенно учитывая тот факт, что «Хезболла» тесно связана с Ираном.

Марианна Беленькая